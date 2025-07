“Es una intromisión a la soberanía”: Petro responde al apoyo de Marco Rubio a Álvaro Uribe

Marco Rubio y el presidente Gustavo Petro. | Fotos: Reuters y Colprensa.

El presidente Gustavo Petro respondió este lunes al pronunciamiento hecho por el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, quien expresó respaldo al expresidente Álvaro Uribe Vélez luego de que este fuera declarado culpable por fraude procesal y soborno en actuación penal.

Rubio publicó un mensaje en su cuenta oficial de la red social X en el que manifestó su inconformidad con el fallo judicial contra Uribe, señalando que, a su juicio, hubo motivaciones políticas detrás de la decisión.

Sentido de fallo contra el expresidente Álvaro Uribe

“El único delito del expresidente colombiano Uribe ha sido luchar incansablemente y defender su patria. La instrumentalización del poder judicial colombiano por parte de jueces radicales ha sentado un precedente preocupante”, escribió el funcionario estadounidense.

El presidente Petro reaccionó horas después y cuestionó el contenido de esa publicación, señalando que constituye una violación de los principios diplomáticos. “Intromisión en asuntos judiciales de otro país, es una intromisión a la soberanía nacional”, afirmó el mandatario colombiano.

Trino de Gustavo Petro sobre tuit de Marco Rubio y su opinión del sentido de fallo en contra de Uribe

A través de sus canales oficiales, Petro hizo énfasis en la importancia de respetar la independencia del sistema judicial colombiano, especialmente frente a pronunciamientos que provienen de funcionarios extranjeros. En su mensaje, también recordó los riesgos a los que se han enfrentado los operadores de justicia en el país: “Muchos y muchas han caído asesinados por ayudar al mundo”.

La canciller encargada, Rosa Villavicencio, también se pronunció sobre el tema y expresó el rechazo del Gobierno colombiano a la declaración de Rubio. En un comunicado oficial, reiteró que el país cuenta con un sistema judicial autónomo y pidió no interferir en sus procesos.

“Su intromisión en asuntos judiciales colombianos vulnera nuestra soberanía y desconoce la independencia de la justicia”, señaló la canciller (e).

Rosa Villavicencio, ministra de relaciones exteriores encargada

El intercambio de declaraciones ocurrió luego de que la juez Sandra Liliana Heredia dictara fallo condenatorio contra Álvaro Uribe por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal, decisión que fue ampliamente comentada tanto en Colombia como en el exterior.

El mismo día del fallo, Petro ya había hecho una primera declaración pública en la red social X, en la que instó a respetar la institucionalidad judicial, independientemente de si se está de acuerdo o no con la sentencia. “Deben respetar esa justicia. Lo demás es la bestialidad. Y Colombia debe ser sabia”, escribió en ese mensaje.

El jefe de Estado también cuestionó el comportamiento de algunos sectores que, según él, habrían intentado influir en la decisión judicial mediante presión pública o mediática. “Presionar a la juez para obtener un resultado político, y no jurídico, casi hasta amenazar a la juez como hacen las mafias (…) Hay una falta de vocación profunda de los códigos mínimos de la democracia en estos comportamientos”, indicó.

En otro aparte de su pronunciamiento, el presidente hizo una defensa del papel del poder judicial en la consolidación del orden democrático en Colombia. Subrayó que un sistema de justicia autónomo es esencial para avanzar hacia escenarios menos violentos.

“Es la existencia de la justicia fuerte lo que permite salir de la violencia, por tanto, permitan que esa justicia actúe, no la silencien, no la amenacen, porque hunden la sociedad en la violencia (…) este Gobierno no persigue a nadie por razones políticas, sexuales, de género o religiosas”.

Gustavo Petro, presidente de Colombia

Petro insistió en que la rama judicial actúa con independencia, sin injerencia del Ejecutivo, y desautorizó cualquier insinuación contraria, especialmente si proviene de funcionarios de otros países. “No se presiona a la justicia que es independiente por completo del Gobierno. Cualquier mención en contrario de autoridades extranjeras no es sino un ultraje que no permitimos”, afirmó.

Hasta el momento, desde el gobierno de Estados Unidos no se ha emitido un nuevo pronunciamiento sobre la controversia. Sin embargo, el mensaje de Marco Rubio continúa generando reacciones dentro del ámbito político colombiano, en medio de un contexto en el que la separación de poderes y el respeto a la institucionalidad han sido ampliamente debatidos.