Atentado contra Miguel Uribe: Icbf aclaró supuesta fuga del segundo menor de edad implicado en el ataque

El abandono voluntario del menor de 17 años complica la investigación del atentado contra Miguel Uribe Turbay - crédito X

El menor de 17 años que se había entregado voluntariamente a las autoridades el viernes 25 de julio por su presunta participación en el atentado sicarial contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, abandonó en las últimas horas de un centro de atención especial del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) en Bogotá.

El hecho generó alarma entre las autoridades judiciales y políticas, al tratarse de una pieza clave en el esclarecimiento del caso. Astrid Cáceres, directora del Instituto aclaró que el segundo adolescente implicado no está judicializado, ni cumple con medida de privación de la libertad, pero había expresado su disposición de colaborar con la justicia.

De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, su testimonio era fundamental para reconstruir la planeación del ataque perpetrado el 7 de junio en el barrio Modelia, durante un evento político. Según sus primeras declaraciones, participó en una reunión previa al crimen donde se discutió la logística del atentado. Además, señaló como presunto coordinador del plan a Elder José Arteaga Hernández, alias El Costeño, actualmente detenido bajo estrictas medidas de seguridad en el búnker de la Fiscalía.

El adolescente de 17 años, testigo fundamental, abandonó un centro del ICBF en Bogotá - crédito Icbf

La supuesta fuga fue anunciada por la Procuraduría General de la Nación, que expresó su rechazo absoluto frente a lo ocurrido y exigió explicaciones inmediatas al Icbf, entidad responsable de la custodia del menor.

“Este despacho ha iniciado las indagaciones correspondientes para establecer la responsabilidad de estos hechos, las condiciones de protección en las que se encontraba el adolescente y pide a las autoridades trabajar para dar con su paradero lo más pronto posible a fin de proteger la investigación”, indicó el Ministerio Público en un comunicado oficial.

No obstante la directora del Icbf explicó a través de su cuenta de X que: Agradecemos a Procuraduría, pero precisar que el adolescente que rindió una declaración no tiene acusación, ni privación de libertad, tiene un restablecimiento de derechos por ser migrante no acompañado mientras se ubica la familia. No hay evasión".

La directora del Icbf se permitió aclarar lo sucedido con la supuesta fuga del menor de 17 años - crédito X

El joven debía presentarse esta semana a un segundo interrogatorio, en el cual, según la Fiscalía, iba a profundizar sobre los actores intelectuales del atentado y otros detalles aún sin esclarecer. Su desaparición compromete seriamente la solidez del proceso judicial en curso, en el que ya hay seis personas judicializadas.

Los implicados en el atentado

Entre los capturados figura alias El Costeño, señalado de haber liderado toda la operación criminal. Fue imputado por los delitos de homicidio en grado de tentativa, concierto para delinquir, uso de menores en la comisión de delitos y porte ilegal de armas. Aunque no aceptó los cargos, permanece detenido.

Otro de los implicados es un menor de 15 años, sindicado de ser el autor material del atentado. De acuerdo con la Fiscalía, disparó contra Uribe Turbay en medio de una multitud, causándole heridas de gravedad. Fue aprehendido en flagrancia mientras intentaba huir y resultó lesionado durante su escape. Será formalmente acusado el 4 de agosto.

Un menor de 15 años, señalado como autor material del atentado, será formalmente acusado el 4 de agosto - crédito redes sociales

La lista de detenidos incluye también a Katerine Andrea Martínez, alias Gabriela, presuntamente pareja de El Costeño y encargada de “hacer pantalla” en el lugar del crimen. Las autoridades sostienen que entregó el arma al sicario adolescente y ayudó en la logística. Está siendo procesada por tentativa de homicidio agravado, porte de armas y uso de menores.

Carlos Eduardo Mora González también está bajo investigación por haber hecho un reconocimiento previo del parque El Golfito, donde ocurrió el ataque, y haber acompañado al menor en el vehículo donde se le entregó el arma.

Alias El Costeño, presunto coordinador del atentado, permanece detenido mientras avanza el proceso judicial - crédito Imagen Ilustrativa Infobae/Colprensa

A estos se suman William Fernando González Cruz, alias El Hermano o El Viejo, acusado de reclutar al menor sicario y de facilitar la huida de otros implicados, y Cristian Camilo González Ardila, señalado de ser el encargado de garantizar la fuga del adolescente tras perpetrar el atentado.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado cómo se produjo la fuga ni si existen pistas sobre su posible paradero. Mientras tanto, la búsqueda continúa de manera urgente, con el objetivo de recapturar al menor y retomar el curso de una investigación.