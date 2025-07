Altafulla habló de su relación con Karina García tras el final de ‘La casa de los famosos’: “Somos marido y mujer”

La relación entre Karina García y Altafulla se consolida tras 'La casa de los famosos Colombia' - crédito cortesía Canal RCN

La relación entre el cantante barranquillero Andrés Altafulla y la modelo e influencer paisa Karina García ha evolucionado rápidamente después del final de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia.

El paso de ambos por el reality fue el punto de partida para una convivencia que, según el propio Altafulla, hoy se asemeja a la vida matrimonial.

“En la casa (de los famosos Colombia) sentíamos algo, te podría decir que grande, pero no es nada en comparación a lo que estamos viviendo aquí afuera. O sea, aquí afuera somos marido y mujer (...) Karina me hizo un espacio en el clóset, papi, me hizo la verdadera llave”, relató en entrevista con la emisora Mix.

El cantautor barranquillero y la modelo paisa afianzan su vínculo fuera del reality, enfrentando críticas y desafíos familiares mientras comparten vida en Medellín - crédito @Sayh20255/TikTok

El vínculo entre ambos surgió durante su participación en el programa. Altafulla ingresó al reality poco después de comenzar la competencia y, tras la salida de Marlon Solórzano —con quien Karina también mantuvo una relación dentro del concurso—, consolidó una conexión romántica con García.

Inicialmente, el cantante se había mostrado interesado en Melissa Gate, aunque sin resultado. Los acercamientos entre Karina y Altafulla no tardaron en intensificarse, incluyendo episodios de intimidad en la llamada “habitación fuego”, lo que provocó críticas de otros participantes y generó discusiones al interior del programa.

A pesar del contexto de controversia y exposición, la pareja mantuvo el vínculo tras el reality. Ambos se instalaron en la casa de Karina en Medellín, donde han comenzado a establecer dinámicas de convivencia y responsabilidades.

El romance entre Karina García y Altafulla surgió en la segunda temporada del reality colombiano - crédito @altafulla / Instagram

Altafulla describió la rutina como “una vaina superreloca”, pero destacó que se sienten cómodos y buscan apoyarse mutuamente en las tareas diarias.

“Yo estoy allá solamente como de lunes a jueves, ya el jueves estoy viajando, pero ha sido una vaina superreloca, pero nos ha ido bien haciéndolo (...) Estamos súper contentos, estamos compartiendo y yo estoy tratando de ayudar en lo que más puedo en sus cosas o en lo que yo sé que le puedo brindar. Ella lo está haciendo, o sea, es algo recíproco”, explicó durante la entrevista citada.

La convivencia también incluyó la integración de Altafulla al entorno familiar de Karina García. El cantante relató su relación cercana con Valentino, el hijo menor de la modelo, de apenas cinco años: “Valentino es mi mejor amigo allá en medallo (...) Los niños son muy genuinos, muy transparentes, y sentir esa afinidad y esa conexión con él, que tan solo tiene 5 años y que no sabe quiénes somos, qué tenemos, a dónde vamos y que simplemente él se entregue, es porque de verdad es algo real y nace (...) De mí para él y de él para mí, solo amor”.

Altafulla destacó la conexión sincera que ha forjado con Valentino, el hijo menor de Karina García: “Valentino es mi mejor amigo allá en Medallo; los niños son muy genuinos y sentir esa afinidad demuestra que es algo real y nace del corazón” - crédito @Teamkarina16/TikTok

El vínculo entre ambos no ha estado exento de desafíos. La elevada exposición mediática y las constantes críticas a su dinámica de pareja han sido fuentes de presión: “Yo no quiero como que ponerle trabas a esto que está pasando, o sea, porque hay muchas cosas que a veces nos detractan (...) vainas que a mí me dicen o que ataquen a ella, o que me ataquen a mí y nosotros como que, ah, qué mierda, tratar de tener a todo el mundo contento”.

Altafulla reconoció que resulta difícil evitar que los comentarios externos afecten la relación y confesó que, en ocasiones, deben refugiarse en la privacidad para protegerse del ruido mediático: “Simplemente nosotros tenemos que en verdad refugiarnos en lo que sentimos y también a veces soltar un poco todo lo que está pasando y todo ese ruido que a veces ni siquiera son personas que lo quieren a uno (...) hay veces que yo leo o que veo que suceden cosas súper innecesarias y yo digo: ¿con qué sentido una persona llega a ser o a decir o a comentar esto? O sea, no debe ser que te quieran ni a ti ni a mí. Entonces, como que es mejor dediquémonos a vivir esto y a veces tener momentos también de privacidad y encerrarnos”.

El recorrido de Karina García y Altafulla desde la pantalla del reality hasta la vida compartida en Medellín ha estado marcado por las dudas y los desafíos. La mediatización constante puso en cuestión la sinceridad del vínculo, especialmente por la manera en que surgió dentro de la competencia. A pesar de eso, ambos insisten en que lo que comparten fuera del programa se construye día a día sobre la base de la honestidad, el apoyo recíproco y la autenticidad.

Altafulla revela cómo la convivencia con Karina García y su hijo ha transformado su día a día - crédito cortesía del Canal RCN

En Medellín, Andrés Altafulla ha encontrado a un nuevo grupo familiar y una rutina que, aun con sus altibajos, considera transformadora. “Ha sido muy difícil, pero creo que lo hemos llevado muy bien”, concluyó.