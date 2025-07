Silvana Torres, la mujer acusada de asesinar a su hija de dos años en Manizales, no aceptó cargos: “Me llené de rabia, me quería morir”

La mujer había sido llevada hasta el Hospital Universitario de Caldas tras intentar autolesionarse con un arma cortopunzante - crédito Captura de Pantalla Redes sociales

El asesinato de la pequeña Antonella López Torres, de aproximadamente 2 años de edad, en un conjunto residencial del barrio San Sebastián, de Manizales, sigue generando conmoción no solo en la capital del departamento de Caldas sino en el resto del país.

La señalada de cometer este macabro hecho sería Silvana Torres, una joven de 22 años, que intentó autolesionarse con el mismo cuchillo con el que hirió a la menor de edad, en hechos ocurridos en la mañana del sábado 26 de julio de 2025.

Tras quedar bajo la disposición de la Fiscalía General de la Nación, en la noche del domingo 27 de julio se adelantó la audiencia para la legalización de la captura contra la mujer, en la que, según informó Semana, no habría aceptado los cargos imputados por el ente acusatorio.

Incluso, mientras se encontraba en proceso de recuperación en la clínica San Juan de Dios, de Manizales, Silvana Torres se había referido a los hechos ante profesionales de salud mental, donde se habría confesado por el crimen de Antonella López.

“Me enceguecí, me llené de rabia, fui a la cocina por un cuchillo, le hice daño a mi hija y me quería morir. Sé que me odian por lo que hice, por eso me quería morir”, fueron algunas de las declaraciones de Silvana Torres reportadas en el informe clínico citado por Semana.

De igual manera, en el reporte médico revelado por el medio de comunicación, se asegura que la mujer manifestó tener “muchas cosas en su cabeza” y admitió que su hija no era culpable de nada.

Para el lunes 28 de julio, se tiene previsto que se continúe las diligencias judiciales, donde se contemplaría la formulación de imputación y la solicitud de medida de aseguramiento contra Silvana Torres, pese a que no cuenta con antecedentes penales ni registros de tratamientos psiquiátricos previos que expliquen su conducta.

Aunque las autoridades trabajan en la investigación para determinar las causas de los hechos, información recopilada por el diario local La Patria sostiene que una de las hipótesis podría encaminar a la posible ruptura de su relación sentimental con el padre de la menor de edad.

Además, el medio citado reveló que la mujer estudiaba en el Sena y había quedado embarazada a los 17 años.

Mensajes en redes sociales

Días previos al hecho, Silvana Torres compartió en la red social TikTok un mensaje que ahora circula de forma viral: “Solo vas a tener: un recién nacido por 28 días. Un bebé durante 2 años, 20 oportunidades para jugar al ratoncito Pérez... Los días parecen largos, pero los años cortos”.

El texto, interpretado por muchos usuarios como una despedida encubierta, ha generado conmoción por la aparente contradicción entre sus palabras y los hechos. Aunque en su perfil de Facebook sumaba más de 4.500 amigos, no aparecían fotografías junto a la menor.

De otro lado, la comunidad en San Sebastián realizó una velatón en memoria de la niña, en un ambiente tenso y cargado de dolor.

Entre tanto, la familia paterna de Antonella pidió respeto y privacidad, solicitando que no se difundieran imágenes ni videos de la menor.

Cronología del crimen

La mañana del sábado 26 de julio, una joven madre atacó a su hija de dos años con un objeto cortante en un apartamento de Manizales, según informó la Policía Nacional y confirmó el Hospital Universitario de Caldas.

El hecho generó alarma entre los vecinos, quienes, al escuchar los gritos, acudieron al lugar e intentaron auxiliar a la menor. La situación se tornó tensa cuando algunos residentes intentaron agredir a la presunta responsable, lo que dificultó la labor de los paramédicos y de los agentes policiales.

Una grabación difundida en redes sociales muestra a uno de los paramédicos corriendo hacia una ambulancia con la niña en brazos.

A pesar de los esfuerzos, la niña falleció media hora después, a las 12:15, como consecuencia de un paro cardiorrespiratorio secundario y shock hipovolémico.