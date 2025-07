Mamá de ‘los Chicaneros’ reveló que tiene cáncer en etapa uno: “Hay miedo”

Cristina Bravo, matriarca de ‘los Chicaneros’, reveló su diagnóstico de cáncer en etapa inicial -crédito @los_chicaneros / Instagram

Cristina Bravo, matriarca de ‘los Chicaneros’, una de las familias más populares de las redes sociales, habló sobre su diagnóstico de cáncer en etapa uno a través de un video publicado en su cuenta de Instagram, en el que aparece junto a su esposo Nelson Botero y su hijo Nicolás.

La revelación se produjo el domingo 27 de julio, cuando Cristina, visiblemente conmovida, explicó que tras la detección de “masas” en sus senos y una cirugía para extraerlas, los exámenes confirmaron la presencia de cáncer en una fase inicial.

“Me diagnosticaron cáncer en etapa 1, en etapa inicial. Me hicieron una cirugía y me sacaron el cáncer que tenía, pero ahora debo iniciar un tratamiento para prevención, vamos a hacer radioterapia y terapia oral”, detalló la creadora de contenido, que admitió que no se sentía preparada para hablar del tema, pero consideró necesario hacerlo por respeto a la comunidad que los ha acompañado durante años.

El impacto emocional de la noticia se reflejó en cada palabra de Cristina, que reconoció el miedo y la incertidumbre que la han acompañado desde el diagnóstico. “Hay miedo… no miedo de los médicos, porque el servicio médico con nosotros ha sido excelente, miedo de la vida, la incertidumbre”, expresó.

La influencer también agradeció haber recibido un diagnóstico temprano, lo que le permite iniciar un tratamiento preventivo con mayores probabilidades de éxito.

A pesar de la gratitud, la carga emocional ha sido intensa, y Cristina no pudo evitar las lágrimas al compartir su experiencia con sus seguidores.

La reacción de la familia no se hizo esperar. Nicolás, el hijo de Cristina, tomó la palabra en nombre de ‘los Chicaneros’ para describir el impacto que la noticia tuvo en el núcleo familiar.

“Es como una de esas cosas que uno piensa que nunca va a llegarte y luego le va a tocar a uno tan de cerca y como familia ha sido un shock”, admitió el joven, que también reconoció la dificultad de saber cómo actuar ante una situación tan inesperada.

Nelson Botero, esposo de Cristina, expresó su agradecimiento por haber detectado el cáncer a tiempo y destacó la importancia de mantenerse unidos como familia durante el proceso.