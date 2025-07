Fuerte dardo del director de la Ungrd a congresistas de izquierda: “Me odian porque no les celebro sus barbaridades”

Además de la tensiones con congresistas de su bancada, Carrillo reconoció una escasez de fondos en la Ungrd que limita la posibilidad de atender de manera adecuada las necesidades de las comunidades afectadas - crédito Mariano Vimos/Colprensa

El director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), Carlos Carrillo, reconoció que ha tenido tensiones con congresistas de su bancada, al tiempo que dio a conocer la magnitud de la crisis presupuestal que enfrenta la organización que dirige, la cual es responsable de coordinar la respuesta ante desastres y fenómenos climáticos en Colombia.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y enFacebook.

En una entrevista con El Tiempo, Carrillo detalló que la escasez de fondos limita la posibilidad de atender de manera adecuada las necesidades de las comunidades afectadas. “El dinero no alcanza para atender las emergencias en el país” reiteró, subrayando que la escasez de recursos afecta tanto la prevención como la atención inmediata de las emergencias.

Carrillo insistió en que su postura crítica con su bancada no obedece a intereses personales, sino a una convicción sobre la necesidad de transformar las prácticas políticas en Colombia - crédito Colprensa

La advertencia de Carrillo no solo pone en evidencia la insuficiencia de recursos para responder a las emergencias actuales, sino que también revela un panorama preocupante para la gestión de riesgos en el país. Según el director de la Ungrd, la situación económica de la entidad es tan delicada que compromete la capacidad de reacción ante eventos climáticos extremos, un desafío que se agrava por la frecuencia e intensidad de estos fenómenos en los últimos años.

La gravedad del panorama expuesto por el director de la Ungrd plantea interrogantes sobre la capacidad del Estado colombiano para proteger a su población frente a desastres naturales. Carrillo insistió en que, sin una asignación presupuestal suficiente, la entidad se encuentra en una posición vulnerable, lo que podría traducirse en consecuencias negativas para las comunidades más expuestas a los riesgos climáticos.

Tensiones de Carrillo con su bancada

“A mí desde la misma izquierda me odian porque no les celebro sus barbaridades. En el Congreso recibo más oposición de la bancada del Pacto Histórico que de la misma bancada de derecha. En el Pacto las curules se definieron a dedo en el 2022 y es muy probable que vuelva a ocurrir. El 90 por ciento de la bancada del Pacto Histórico me considera su enemigo porque yo critiqué la legitimidad de la bancada desde 2022.”, contó Carrillo a El Tiempo.

La mirada de Carrillo sobre el Pacto Histórico es especialmente severa. Aunque aclara que no le corresponde hablar de política, si ofrece un diagnóstico sobre la historia de la izquierda en Colombia y los intentos fallidos de unidad - crédito Colprensa

La mirada del funcionario sobre el Pacto Histórico es especialmente severa. Aunque aclara que no le corresponde hablar de política, si ofrece un diagnóstico sobre la historia de la izquierda en Colombia y los intentos fallidos de unidad.

“El Pacto Histórico, aunque no me corresponde hablar de política, está en una historia de la izquierda que ha buscado la unidad de acción electoral, que no se ha logrado. Eso ha fracasado desde Jorge Eliecer Gaitán hasta ahora. Todos los proyectos han fracasado hasta ahora y las cúpulas del Pacto en su mayoría han sido parte del fracaso de esos proyectos de unidad de la izquierda”, expuso Carrillo a El Tiempo.

Inclusive, el director de la Ungrd no dudó en señalar nombres y matices dentro de la coalición. Allí califica de “mediocres” a figuras como el representante Alejandro Ocampo y a “todos los del Polo”, aunque hace una excepción notable: “con la excepción notable de Iván Cepeda -que es un hombre muy decente- y de Wilson Arias”, aclaró el funcionario. Para Carrillo, la bancada del Polo dentro del Pacto Histórico representa un obstáculo para la transformación política que, en su visión, requiere el país. “Con esa bancada del Polo no hay mucho que hacer”, sentenció, dejando claro que las diferencias no son solo de matiz, sino de fondo.

Carrillo advierte que, sin una asignación presupuestal suficiente, la entidad se encuentra en una posición vulnerable, lo que podría traducirse en consecuencias negativas para las comunidades más expuestas a los riesgos climáticos -crédito Juan Diego López/EFE

A lo largo de la conversación, Carrillo insistió en que su postura crítica no obedece a intereses personales, sino a una convicción sobre la necesidad de transformar las prácticas políticas en Colombia. Su diagnóstico sobre el Pacto Histórico y la izquierda es, al mismo tiempo, un balance de los logros y fracasos de los últimos años y una invitación a repensar el rumbo del movimiento.

“Que las críticas vengan de mi mismo sector me resbalan porque son críticas políticas que se hacen desde la comodidad del Senado. Qué chévere ser senador, le pagan 50 millones de pesos para no hacer más que quejarse.”, matizó el funcionario para El Tiempo.