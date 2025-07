Chris Martin homenajeó a Shakira en pleno concierto: “Hips Don’t Lie” gritó el vocalista de Coldplay

El cantante británico sorprendió a la colombiana al recordar su éxito global “Hips Don’t Lie” frente a miles de asistentes - crédito @Shakira/Instagram

El domingo 27 de julio, el icónico Hard Rock Stadium de Miami se convirtió en el epicentro de una noche mágica, donde la música fue el puente para fortalecer lazos y compartir momentos inolvidables. La protagonista inesperada fue nada menos que Shakira, la cantante barranquillera que decidió acompañar a sus hijos Milan y Sasha a un concierto de Coldplay, la emblemática banda británica liderada por el vocalista Chris Martin.

La presencia de Shakira no pasó desapercibida; su llegada generó un revuelo inmediato en redes sociales y medios de comunicación, no solo porque es una estrella mundial, sino porque simboliza la estrecha amistad que mantiene con Chris Martin, vínculo que es testigo de múltiples colaboraciones artísticas —por ahora en conciertos y no en estudios— y momentos compartidos fuera de los escenarios.

Desde temprano, Shakira mostró una faceta relajada y feliz, disfrutando no solo del espectáculo sino de la compañía de sus pequeños y de los amigos de ellos, que, según sus historias de Instagram, también compartieron la experiencia con entusiasmo. Esa escena sencilla ofreció a los seguidores un vistazo a su lado más maternal y cotidiano, lejos del brillo y los focos que suelen rodearla.

Shakira compartió en sus redes sociales momentos que compartió junto a sus hijos en el concierto de Coldplay - crédito @Sahkira/Instagram

La relación entre Shakira y Chris Martin va más allá de una mera amistad profesional. Ambos artistas han intercambiado influencias musicales, experiencias personales y valores, cultivando un respeto mutuo y una admiración que se refleja en cada encuentro público o privado. En este concierto, esa conexión quedó plasmada de forma especial cuando Chris decidió rendirle un homenaje sutil pero cargado de significado.

Antes de interpretar Yellow, uno de los himnos más reconocidos de Coldplay, el vocalista mencionó “Hips don’t lie”, una de las canciones que catapultó a Shakira a la fama mundial. Este gesto fue recibido con emoción por la colombiana, que no dudó en compartirlo en sus redes con un mensaje lleno de cariño y gratitud.

“¡Nunca pensé que escucharía eso! @coldplay, gracias por mencionarlo; es una de mis canciones favoritas. Gracias por invitarnos y por compartir tu talento, humanidad y amabilidad, y por enviar un mensaje de tolerancia y amor al mundo. ¡Todos lo necesitamos!”, escribió en su historia de la red social.

El cantante británico sorprendió a la colombiana al recordar su éxito global “Hips Don’t Lie” frente a miles de asistentes - crédito @Shakira/Instagram

Este intercambio no solo destacó la admiración mutua, sino que simbolizó la unión de dos artistas que, a través de su música, promueven mensajes de amor, aceptación y esperanza, valores que resultan más necesarios que nunca en la sociedad actual.

Durante todo el concierto, Shakira mostró una energía contagiosa. Se le vio cantar con entusiasmo, bailar y disfrutar cada nota, mientras sus hijos y sus amigos absorbían la atmósfera vibrante que solo un espectáculo de Coldplay puede ofrecer.

La barranquillera mostró que pasó parte de su noche en el estadio de Miami disfrutando del concierto de Coldplay - crédito @Shakira/Instagram

Messi y Antonella sorprendidos por la ‘kiss cam’ en concierto de Coldplay

La ya famosa y algo indiscreta kiss cam de los conciertos de Coldplay volvió a hacer de las suyas, esta vez con nuevos protagonistas que rápidamente encendieron las redes sociales. Durante la presentación de la banda británica en Miami —la misma noche en la que Shakira asistió junto a sus hijos—, el foco inesperado fue para Lionel Messi y su esposa, Antonella Roccuzzo.

La pareja acudió al espectáculo de Chris Martin y compañía sin hacer demasiado ruido, pero no logró escapar del lente curioso de la cámara que se proyecta sobre el público durante los momentos más emotivos del show. Cuando la imagen del futbolista argentino y su esposa apareció en las pantallas del estadio, el público estalló en vítores y aplausos, que se intensificaron cuando el propio Chris Martin se dirigió a ellos desde el escenario.

Messi y Antonela Roccuzzo aparecieron en la "kiss cam" de Coldplay - crédito redes sociales

“Hoy vino a vernos el mejor deportista de todos los tiempos”, gritó el vocalista, provocando una ovación unánime seguida del canto espontáneo de “¡Messi, Messi!” por parte de los asistentes. Con humildad, Messi y Antonella respondieron con sonrisas y un saludo tímido, evitando robar más protagonismo del necesario.