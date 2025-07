Marcela Reyes se defendió de las críticas tras posar en vestido de baño junto a su hijo

Marcela Reyes respondió a las críticas en redes sociales por foto en bikini junto a su hijo - crédito @valentinosalinasreyes/Instagram

Marcela Reyes respondió a la ola de críticas que surgieron tras la publicación de una fotografía en la que aparece en su casa, en bikini, junto a su hijo Valentino.

La DJ y empresaria paisa, conocida por su presencia en redes sociales y su carrera en la música electrónica, se defendió a través de sus historias de Instagram, cuestionando la percepción de quienes la juzgan y defendiendo su derecho a la privacidad y a la educación de su hijo.

La controversia estalló poco después de que Marcela Reyes regresara a Colombia tras una gira por Europa. En su cuenta oficial de Instagram, donde suma más de 700 mil de seguidores, compartió una imagen que pretendía transmitir un mensaje de unión familiar, acompañada del texto: “En casa todo es mejor”.

Marcela Reyes junto a su hijo Valentino en la fotografía que desató la controversia en redes sociales - crédito @marcelareyes/Instagram

En la fotografía, la artista aparece junto a su hijo, luciendo un traje de baño mínimo, diseñado específicamente para broncearse, con los pezones cubiertos por adhesivos circulares y una prenda inferior convencional.

La publicación, lejos de pasar desapercibida, generó una ola de comentarios divididos entre quienes la apoyaron y quienes la señalaron por considerar inapropiado el atuendo en presencia del menor.

“Pues yo no veo problema mejor está criando un niño sin morbo hacia el cuerpo humano”; “No sé ve bien mostrar tanto con su hijo mal ejemplo”; “Cada cual cría como mejor le parezca”; “Esa mujer no conoce la palabra privacidad”; “Van a decir que nunca le vieron la teta a sus mamás”; “Hasta donde llega la normalidad de hoy en día??😢”; “Yo veo una mujer con su hijo no veo más”; “Es triste ver el grado de degradación al que han llegado algunas mujeres”; “Se le fue la mano 🤦”, fueron algunos comentarios divididos.

La DJ y empresaria paisa defendió la publicación asegurando que la educación y la normalización del cuerpo deben darse en el hogar - crédito @marcelareyes/Instagram

Frente a la polémica, Marcela Reyes optó por no eliminar la publicación y, en cambio, utilizó sus historias de Instagram para responder a quienes la cuestionaron: “Yo no entiendo a la gente. ¿Cómo se pueden escandalizar? Porque yo me broncé en mi casa, en mi privacidad al lado de mi hijo, que no es un niño ajeno. O sea, es mi hijo, que lo estoy educando yo. Con el cual yo hasta me baño, porque lo que más quiero es que mi hijo crezca siendo un niño respetuoso, que no sea un niño morboso y que no le sorprenda nada en la vida y quién mejor que su propia mamá se lo enseñe"

“Siento que el morbo se lo están colocando es ustedes. ¿Ustedes se imaginan yo entonces cómo debo de andar en mi casa, si es mi casa y es mi hijo? No entiendo. O sea, la verdad, alguien que me explique porque no entiendo (...) entonces, cuando los niños van a piscinas públicas y ven personas ajenas a su familia en vestido de baño, porque a mí no se me ve nada diferente. Yo tenía tapadito aquí mis pezoncitos, tenía panty normal, vuelvo y le repito, en mi casa. La verdad no lo entiendo, qué quiere la gente, qué quiere la sociedad”, añadió.

La defensa de Marcela Reyes no se limitó a sus propias palabras. Su amigo y colega Javier Gómez intervino en la discusión, indicando: “Es que eso no tiene morbo. Más bien, vean cómo es que están criando a los hijos suyos porque la mentalidad que ustedes tienen es la que está mal porque ustedes son los que le están poniendo el morbo a la vaina. Entonces, ya como tiene que estar tapada de pies a cabeza y en su casa con el hijo suyo. Y la teta que le dio, ¿de quién era? ¿De la nana? Se la dio ella, la dio en cuera”. La DJ confirmó que amamantó a su hijo durante dos años, reforzando la idea de que la relación madre-hijo implica una naturalidad que, según ella, no debería escandalizar a nadie.

Gómez, amigo y colega, intervino en la discusión y respaldó la postura de Reyes sobre la crianza y la naturalidad en la relación madre-hijo - crédito @marcelareyes/Instagram

En su respuesta, la empresaria también aprovechó para destacar su rol como madre trabajadora y ejemplo para su hijo: “Más bien, enséñenles a sus hijos a trabajar como lo hago yo también con el mío. O sea, si Valentino estuviera acá, yo le paso estas vitaminas (...) y Valentino perfectamente se las puede ofrecer a ustedes porque mi hijo está creciendo sobre el ejemplo que yo le estoy dando. Una mamá guerrera, trabajadora, una mamá que se cuida (...) Entonces, mis amores, en vez de estar criticando, emprendan o (...) compren todo lo que yo vendo, que las hace bajar de peso y se puedan poner un bikini en su casa, con su familia, sin pena”.