La ‘influencer’ Silvy Araujo tuvo un accidente de tránsito: “Sentí que las costillas se me iban a reventar”

Silvy Araujo relató el accidente de tránsito que vivió - crédito @silvyaraujo/Instagram

Silvy Araujo, conocida en redes sociales como Silvy, contó el impacto emocional que le dejó el accidente de tránsito que sufrió el sábado 26 de julio.

Horas después del choque, la influencer compartió con sus seguidores un video en el que, entre lágrimas, relató: “Me pegó un carro, no sé, como que se metió mal y el otro carro vino volando y nos pegó a nosotros. Horrible, o sea, fue una escena, ni les explico. No nos pasó nada, gracias a Dios”.

El accidente ocurrió un sábado, cuando Silvy viajaba acompañada por un conductor contratado para llevarla a un destino lejano. La entrenadora explicó que optó por este servicio porque el trayecto era largo y desconocido para ella.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La influencer compartió en redes sociales el dramático momento que vivió tras un choque, describiendo el miedo y la angustia experimentados durante el incidente, que afortunadamente no dejó heridos graves - crédito @silvyaraujo/Instagram

Mientras avanzaban por su carril, bajo una intensa lluvia, el tráfico era denso y la velocidad, moderada. De repente, un vehículo que circulaba en sentido contrario invadió su carril, chocó primero contra otro automóvil y luego impactó el coche en el que viajaba Silvy. El golpe se concentró en la esquina del lado donde ella se encontraba, lo que intensificó el susto.

En sus historias de Instagram, la empresaria describió el momento con detalle: “Yo en el momento lloré, me puse supernerviosa, tenía mucho dolor en el abdomen, lloraba y lloraba y había un aguacero horrible. Porque claro, es mi primer estrellón grande. Y yo sentía el carro venir hacia mí y sentí que volé. Literalmente, sentí en el momento que casi me muero”.

En medio del caos, pidió al conductor que llamara a Felipe Pino, su esposo. La reacción inmediata de la influencer fue de agradecimiento por haber salido ilesa: “No nos pasó nada y solo le dije: ‘Gracias, Dios mío, estoy tan agradecida’. No le pasó nada a la señora”, afirmó, refiriéndose a la conductora responsable del accidente.

El accidente, causado por la pérdida de control de otro vehículo, dejó daños materiales pero ningún lesionado, mientras la influencer documentaba cada detalle del suceso y su recuperación en redes sociales - crédito @silvyaraujo/Instagram

La explicación sobre el origen del siniestro llegó poco después. Según el testimonio de la mujer que provocó el choque, un “microsueño” fue el motivo por el cual perdió el control del vehículo.

Silvy relató que la conductora se mostró visiblemente afectada y arrepentida, y que ambas compartieron un momento de consuelo tras el incidente. El otro conductor involucrado tampoco sufrió lesiones, aunque los daños materiales en los vehículos fueron considerables.

“Tampoco le pasó nada al otro señor. El carro sí quedó muy, muy destruido, pero estamos bien y yo solo decía: ‘La vida es un segundo’. Hasta abracé a la señora, lloramos. Ella estaba súper nerviosa, obviamente muy arrepentida. Se encargan de todo el arreglo del carro, pero gracias a Dios fue solamente algo material y no nos pasó nada a nosotros”, contó la empresaria.

La influencer agradeció salir ilesa tras el choque provocado por un microsueño de otra conductora - crédito @silvyaraujo/Instagram

La entrenadora documentó cada etapa del suceso en sus redes sociales. La primera publicación sobre el accidente apareció cerca de las 2:00 p. m., acompañada de una imagen de una ambulancia en la carretera y el mensaje: “Nos estrellaron, pero gracias a Dios estamos bien”.

Tres horas después, ya más calmada, grabó un video en el que expresó su alivio y gratitud por no haber sufrido heridas graves. Reconoció que el dolor abdominal y de cabeza que experimentó se debió al estrés y a la presión del cinturón de seguridad durante el choque.

El proceso posterior al accidente incluyó la espera de la llegada de la Policía, la ambulancia y los bomberos, así como la gestión de los trámites necesarios para resolver la situación. Silvy contó que su suegra y su cuñada la acompañaron durante las tres horas que duró este procedimiento. En un mensaje dirigido a sus familiares, compartió la crudeza de la experiencia: “Primer estrellón que yo tengo así de fuerte y yo sentí que las costillas se me iban a reventar. Como que una presión horrible”.

Silvy documentó el accidente y su recuperación en tiempo real a través de sus redes sociales - crédito @silvyaraujo/Instagram

Al día siguiente, el domingo 27 de julio, Silvy volvió a dirigirse a sus seguidores para informarles sobre su estado de salud. Aseguró que había amanecido sin dolor, a pesar de las advertencias de que podría sentir molestias al día siguiente. Atribuyó el malestar inicial al susto y a la presión del cinturón, pero insistió en que se encontraba bien y agradecida.

“Muy buenos días. Amanecí con cero dolor. Muchas me dijeron: ‘Sí, mañana vas a sentir demasiado dolor.’ Gracias a Dios, no. Fue uno el susto, dos la presión del cinturón y ese jalón, no sé, como que lo sentía mucho en el abdomen, pero no, amanecí súper bien, gracias a Dios”, reveló.