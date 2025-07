Video: J Balvin, Gilberto Santa Rosa y el detrás de cámaras del videoclip de su colaboración

Tras su colaboración en "Misterio", J Balvin y Gilberto Santa Rosa iniciaron la grabación del videoclip - crédito @primerimpacto/Instagram

Dos referentes de la música latina. J Balvin y Gilberto Santa Rosa, sorprendieron al panorama de la música latina al unir fuerzas en Misterio, canción incluida en el lanzamiento Mixteip del reguetonero colombiano que incluye colaboraciones y nuevos temas del artista, publicado un año después de su LP Rayo.

El pasado jueves 24 de julio, los artistas hicieron una aparición en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, el talk-show del comediante y presentador Jimmy Fallon para interpretar en vivo su colaboración, aprovechando la entrevista que Fallon le hizo al paisa.

Pero, la actividad de Balvin en la Gran Manzana no se limitó a esto, pues en las últimas horas se dio a conocer que tanto él como el “Caballero de la Salsa” ya participaron de la grabación del videoclip de Misterio.

Según se dio a conocer en el programa Primer Impacto de Univisión, escogieron el emblemático New York Palace Hotel para la realización. Justamente el citado medio tuvo en exclusiva la oportunidad de presenciar las grabaciones y de hablar con ambos artistas sobre lo que hubo detrás de la colaboración.

El colombiano fue el primero en hablar, y se mostró complacido de trabajar con Santa Rosa.

En un hotel emblemático de Nueva York, el dúo grabó el videoclip de "Misterio" - crédito @primerimpacto/Instagram

“Estoy feliz. Esperaba el día de poder compartir con el maestro con esta canción Misterio, que es una canción muy especial, porque realmente soy superfan del maestro. Siempre lo he admirado muchísimo y para mí uno de mis grandes sueños era grabar una canción con Gilberto", expresó, remarcando que su intención era lograr una colaboración que fuese “espontánea y natural“.

Por su parte, el puertorriqueño recordó cómo inició todo, por iniciativa del propio Balvin. “Fue un domingo en la noche. Nunca se me olvidará. Entonces el maestro (dijo Santa Rosa señalando al colombiano) me escribe y me dice ‘Hola, soy Balvin’. Yo me quedo mirando y digo ‘sabes qué, mucho bromista’. Entonces envió un mensaje de voz, y digo ‘Mira, no te puedo escuchar bien, escríbeme’. Mientras él hacía eso, yo le escribí a mi hijo.’ O sea, mira, me está escribiendo alguien aquí que dice que es Balvin’“, dijo Santa Rosa entre risas.

Los cantantes interpretaron por primera vez su colaboración en vivo, en el show de Jimmy Fallon - crédito @fallontonightbts / Instagram

Acto seguido, el salsero agradeció la oportunidad de colaborar con el colombiano. “Fue una iniciativa de él, cosa que le agradezco muchísimo, y empezamos a trabajar. Me llegó la canción, me encantó y como bien él dijo, lo que más me gusta es la manera espontánea donde cómo se mezclan estos dos géneros y la transición de uno al otro. Y me gustó mucho también escucharlo cantar a él con esa facilidad“, afirmó.

J Balvin contó la inspiración detrás de ‘Mixteip’

J Balvin explicó en el show que quiso lanzar “Mixteip” como un mixtape tradicional, priorizando la promoción en las calles y la conexión directa con el público - crédito @jbalvin / Instagram

Durante la charla con Jimmy Fallon, este le dijo medio en broma, medio en serio, que se sintió sorprendido por el lanzamiento, debido a que no anunció nada con anticipación, como se acostumbra en la industria musical.

“Felicitaciones por este proyecto, pero no anunciaste nada hasta hace un par de días”, cuestionó Fallon. En respuesta, el colombiano explicó que eso se debió a que su lanzamiento no era un álbum en el sentido estricto.

“No lo hice porque es un mixtape como antes, quise ir directamente a las calles y venderlo en lugares como Time Square…“, expresó.

”Así fue mi primer acercamiento a los mixtapes cuando vine por primera vez a Estados Unidos, veías a personas vendiendo los CD en las calles, y yo empecé haciendo lo mismo cuando está intentando que mi reguetón creciera, entonces esto me genera esa nostalgia, por eso no es un álbum, es un mixtape como la vieja escuela“, explicó el paisa.