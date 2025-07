J Balvin recordó cuando se disfrazó de “Espaisarman” y no lo dejaron entrar a su propio concierto: “Tengo que salvar el mundo”

Durante el paso del "Back To The Rayo Tour" por Estados Unidos, j Balvin se disfrazó de superheroe, y en una ocasión quiso entrar a su propio concierto disfrazado - crédito @fallontonightbts y @jbalvin/Instagram

J Balvin causó sensación con su paso por The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, el programa de entrevistas de la NBC del presentador y comediante Jimmy Fallon, como parte de la promoción de Mixteip, trabajo que ve al artista incursionando no solo en el reguetón sino en el trap o la salsa, protagonizando algunas colaboraciones especiales.

La entrevista, además de abordar su trayectoria musical, permitió a los espectadores conocer el lado más lúdico y espontáneo del colombiano, que no dudó en compartir detalles de sus experiencias más insólitas durante el paso del Back To The Rayo Tour por Estados Unidos, como parte de la promoción de su LP de 2024, Rayo.

El cantante colombiano compartió este momento durante una conversación con el presentador Jimmy Fallon en el programa The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, donde ambos rememoraron la anécdota que se viralizó en redes sociales y que, según el propio artista, provocó carcajadas tanto en el estudio como entre sus seguidores.

Sin duda, la historia que más captó la atención de las redes sociales fue cuando contó la historia detrás de su idea de disfrazarse como un superhéroe e interactuar con los fans. Cuando Fallon le preguntó sobre el tema, debido a que eligió un atuendo de Spiderman, Balvin puntualizó: “No era Spider-Man, era ‘Espaisarman’. A la gente de Medellín nos llaman paisa. Así que es ‘Espaisarman’. No Spiderman”.

El cantante explicó que quiso interactuar de cerca con sus fans durante la gira, sin que estos lo supieran - crédito @Fallontonight/TikTok

El intérprete de Mi Gente contó que realizó la dinámica durante todo el paso de la gira por Estados Unidos, con el fin de sorprender a sus seguidores y crear momentos únicos antes de cada presentación. Fallon destacó la creatividad del cantante y su capacidad para conectar con el público de formas inesperadas. “Y por eso te amo, hombre. Eres divertido. Estás loco. Me encanta”, expresó el presentador, que a continuación recordó que Balvin intentó ingresar con ese disfraz a su propio concierto, en abril pasado, cuando iba a presentarse en el Agganis Arena de Boston.

El incidente se hizo viral en plataformas digitales en su día, pues en la grabación se evidencia que el personal de seguridad no lo reconoció y le impidió el paso. “Ellos dicen ‘tienes que dar la cara por seguridad’. Les dije ‘Pero soy ‘Espaisarman’’”, recordó el cantante, provocando nuevas risas en el plató.

La situación se tornó aún más cómica cuando insistió ante el equipo de seguridad que debía mantener su identidad en secreto: “Sabes, tengo que mantenerlo así. Dije: ‘Déjame, tengo que salvar el mundo’”. Al final, el cantante decidió retirarse la máscara y revelar su identidad, provocando furor entre los que hacían fila para entrar al concierto y que trataron de alcanzarlo, emocionados.

Cabe señalar que esta no es la única vez que intentó probar este tipo de dinámicas a lo largo de la gira. Hace unas semanas el cantante se disfrazó de músico callejero tratando de captar la atención de los transeúntes en Nueva York sin mucho éxito. Uno de los momentos que captó la atención del público fue cuando alguien le preguntó si no era Maluma, a lo que Balvin respondió replicando algunas muletillas propias de su colega.

J Balvin promocionó su nuevo álbum musical caminando por Nueva York disfrazado - crédito @jbalvin/IG

Así fue la presentación de J Balvin en ‘The Tonight Show’, acompañado de Gilberto Santa Rosa

Los cantantes interpretaron por primera vez su colaboración en vivo - crédito @fallontonightbts / Instagram

Como parte de la promoción de Mixteip, el reguetonero interpretó en el set del talk show la canción Misterio, en la que se entrecruzan elementos de salsa y reguetón, e interpretada a dúo con el “Caballero de la salsa”, que lució un traje completo en tonos grises para la ocasión.

Por su parte, el paisa usó un traje oversize de color crema, acompañado de un par de gafas de sol. Tanto los atuendos como la escenografía tomaron inspiración de la salsa clásica.