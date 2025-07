Evasión del pasaje en TransMilenio se redujo 16 puntos en dos años, pero seguirán las multas a los colados

La reducción de la evasión en el componente troncal de TransMilenio pasó de 29,6 % en 2022 a 13,1 % en 2024, evidenciando avances en la lucha contra el no pago del pasaje - crédito @ruidiaz_ddhh/ X

“La evasión sigue generando pérdidas superiores a $100.000 millones de pesos por semestre. El reto es enorme, pero hay diagnóstico, hay estrategia y hay resultados. La ciudad merece un sistema digno, seguro y eficiente, y eso solo se logra con corresponsabilidad, reglas claras y compromiso real”, afirmó la concejala Cristina Calderón Restrepo durante el reciente debate sobre la evasión en el sistema TransMilenio.

Con esa declaración, la cabildante del Nuevo Liberalismo subrayó la magnitud del desafío y la urgencia de mantener el ritmo de las acciones que han permitido avances tangibles en la lucha contra la evasión del pago del pasaje en el transporte público de Bogotá.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En el centro de la discusión, Calderón destacó que la evasión no constituye únicamente una infracción individual, sino que representa una amenaza para la colectividad. Según la concejala, dicho fenómeno afecta las finanzas del sistema, deteriora la convivencia y debilita la confianza ciudadana. No obstante, enfatizó que el problema no ha quedado sin respuesta: “el problema no se ha dejado en el aire”.

La estrategia contra la evasión en TransMilenio se basa en infraestructura, tecnología y cultura ciudadana, con resultados positivos en estaciones críticas - crédito @TransMilenio/X

Uno de los logros más notables, según la intervención de Calderón, es la reducción de la evasión en el componente troncal de TransMilenio. La cifra descendió de 29,6 % en el primer semestre de 2022 a 13,1% en el segundo semestre de 2024, lo que representó una disminución de más de 16 puntos porcentuales en menos de dos años.

Para la concejala, este resultado evidenció que es posible modificar patrones de comportamiento cuando se actúa con rigor, constancia y respaldo en datos. “No es una cifra menor. Demuestra que sí es posible cambiar patrones de comportamiento cuando se interviene con rigor, constancia y datos”, sostuvo.

La estrategia para combatir la evasión, según Calderón, se apoya en tres pilares fundamentales. El primero es la infraestructura, con la instalación de puertas automáticas y barreras perimetrales en estaciones críticas, lo que ha permitido reducciones de evasión de hasta 71% en algunos puntos.

El segundo pilar es la tecnología, a través del sistema Sidest, que monitorea en tiempo real los eventos irregulares y permite respuestas más rápidas y focalizadas. El tercer componente es la cultura ciudadana, con la participación de más de 190 agrupaciones en campañas recientes y 35 propuestas ganadoras que hoy promueven mensajes de corresponsabilidad.

Concejales proponen mejoras en infraestructura y control, además de fomentar un sentido de pertenencia para garantizar la sostenibilidad del sistema - crédito Concejo de Bogotá

Además de las acciones directas contra la evasión, Calderón resaltó la importancia de mejorar la oferta del servicio. Solo en 2024, se han realizado 162 ajustes en rutas zonales, incluyendo la creación de nuevas rutas, mejoras en los trazados y frecuencias más eficientes. Para la concejal, ofrecer un servicio más confiable y útil también contribuye a reducir la evasión: “Eso también es combatir la evasión: dar un servicio más confiable, más cercano y más útil”.

En materia de financiación, la concejal mencionó fuentes adicionales como el pico y placa solidario, el cobro por estacionamiento en vía y los negocios colaterales del sistema, medidas que calificó como ejemplos de gestión pública con visión.

La postura de Calderón recibió eco y matices en el debate, donde otras voces como la de la concejal María Clara Name advirtieron que la evasión del pasaje en TransMilenio y el Sitp sigue representando una amenaza seria para el funcionamiento del transporte público en la capital.

Name subrayó que, con una línea base del 13,14% durante el segundo semestre de 2024, la problemática no solo implica una pérdida de recursos, también reflejó una creciente desconfianza de algunos sectores ciudadanos.

En 2024 se realizaron 162 ajustes en rutas zonales de TransMilenio, mejorando la oferta y confiabilidad del servicio para combatir la evasión - crédito Colprensa

A pesar de avances como el récord de 4.160.000 validaciones en un solo día, la evasión persiste como un comportamiento que perjudica a quienes sí cumplen con el pago. Name enfatizó: “Evadir no es un acto individual, es un daño colectivo que desfinancia lo que debería beneficiarnos a todos”.

En el debate se insistió en la necesidad de acelerar la intervención en zonas críticas, concretar la consultoría sobre evasión en el Sitp y garantizar recursos para fortalecer la infraestructura. Defender el transporte público, concluyeron las concejalas, es también defender el derecho a una ciudad más equitativa.

No obstante, mientras se sigue discutiendo las problemáticas de colados y la validación del pasaje del sistema TransMilenio, las autoridades continuaran monitoreando y llevando a cabo acciones de control en los diferentes componente del medio masivo de transporte.

La reventa de pasajes constituye corrupción y puede acarrear sanciones penales como fraude a subvenciones y estafa agravada - crédito Recaudo Bogotá

Cabe recordar que hay una serie de comportamientos y sanciones para quienes se vean implicados en acciones contrarias a la convivencia y al manual del buen usuario de TransMilenio, tal como es el caso de colarse o la venta ilegal de pasajes.

Por ejemplo, Recaudo Bogotá, operador encargado del recaudo de pasajes de TransMilenio, advirtió que quienes incurren en estas prácticas pueden enfrentar tres delitos: fraude a subvenciones, estafa agravada y concierto para delinquir.

El fraude a subvenciones, que consiste en beneficiarse de un subsidio sin cumplir los requisitos, conlleva una pena de prisión de 5 a 9 años, multa de 200.000 a 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilidad para ejercer derechos y funciones públicas de 6 a doce 12 años.

En el caso de los colados, la multa quedó fijada para el 2025 en $189.800. Datos recientes presentados por la concejala Clara Lucía Sandoval, en marzo de este año, precisa que el “el 94% de las multas a colados en TransMilenio no se paga“.