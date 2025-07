Nueva pareja en el ‘Desafío 2025’: así fue como Andrey reveló que le gusta Deisy

Cupido sigue flechando participantes en el 'Desafío Siglo XXI', Andrey reveló que le gusta Deisy - crédito Caracol Televisión/Youtube

El amor continúa aflorando en el Desafío siglo XXI: a las conversaciones entre Zambrano e Isa, el primer beso de Lucho con Valentina, y los coqueteos de María C hacía Camilo, se suma la atracción mutua que existe entre Andrey y Deisy.

Ante la presión de los demás integrantes de la casa Omega, el nadador bogotano reconoció que sí le gusta su compañera, revelación a la que ella reaccionó de inmediato: “Era evidente”.

Al abordar directamente si continuará acercándose a Andrey, Deisy responde entre risas que sí, manteniendo su postura abierta respecto al vínculo que comparten.

La conversación entre los integrantes de Omega toma un giro más íntimo tras el último Desafío de Sentencia, Bienestar y Castigo en el Box Azul, que dejó como vencedor a Alpha y modificó la dinámica habitual en la casa rosada.

Deisy sorprendió con su reacción ante la declaración que hizo Andrey en el 'Desafío 2025' - crédito Caracol Televisión/Youtube

Mientras el ambiente se relaja, el grupo de Omega centra su atención en la cercanía creciente entre Deisy y Andrey.

El intercambio de opiniones sostiene que la conexión entre ambos resulta evidente para todos, aunque, cuando le consultan a Andrey acerca de sus sentimientos, él lo admite sin rodeos: “Sí, obvio, pues es re evidente”.

Esta sinceridad provoca distintas reacciones; Katiuska, intentando matizar, señala que no le resulta tan claro porque Andrey suele mostrar afecto hacia todos.

A pesar de reconocer su atracción, Andrey expone sus reservas sobre involucrarse sentimentalmente durante la competencia: “Si uno se pone a buscar una relación en el Desafío, lo desconcentra del objetivo que uno tiene”, afirma, enfatizando que, aunque siente interés, su prioridad radica en enfocarse en los fines del juego.

Por su parte, Deisy recibe la confesión de Andrey con sorpresa y sinceridad: “Me tomó por sorpresa su respuesta. Yo desde un principio dije que no venía a buscar pareja. Andrey es lindo… el asunto puede cambiar”, expresa con una sonrisa, dejando abierta la posibilidad de que la relación evolucione.

Cuando Katiuska cuestiona a Andrey sobre Rata, del equipo Gamma, quien también ha mostrado interés en Deisy, él responde con tranquilidad: “Yo me siento chimba. Si ella le copia a otro, pierde. Igual, no me voy a poner a competir por eso o por ella. Tengo que concentrarme en los objetivos por los que vine al Desafío”.

Así avanza el romance entre Zambrano e Isa en el ‘Desafío Siglo XXI’

Desde los primeros días delDesafío Siglo XXI, la conexión entre Anthony Zambrano e Isabel Carvajal, conocida como Isa, ha llamado la atención de los televidentes del programa.

“¡Sí! Me gustan los detalles y él ha tenido detalles chéveres conmigo”, confesó Isa sobre su cercanía con Zambrano en una charla con Mencho - crédito @caracoltv/Instagram

El acercamiento entre ambos ha sido evidente en pantalla, y los comentarios cruzados, miradas cómplices y detalles constantes han alimentado la posibilidad de que esta temporada tenga su primer romance oficial.

Todo comenzó en el primer capítulo, cuando los equipos se conformaron mediante una dinámica de tarjetas. El equipo Gamma, al que pertenecen Zambrano e Isa, fue el primero en establecerse, y rápidamente se evidenció una buena química entre sus integrantes. Además, el atleta olímpico no tardó en mostrar su interés por la modelo antioqueña.

Isa, una creadora de contenido de Medellín y madre de 27 años, generó comentarios desde su presentación cuando, con seguridad, afirmó que estaba soltera y feliz así. “Felizmente y así se va a quedar, así soltera”, declaró en el estreno. Pese a su firmeza al hablar de su soltería, sus gestos recientes frente a las preguntas sobre Zambrano revelan que algo ha cambiado.

En una conversación con Mencho, Isa fue consultada directamente sobre su cercanía con el atleta: “¿Hay opciones con este ‘man’, siendo sincera?”. La respuesta, aunque envuelta en sonrisas y evasivas, dejó claro que hay algo más que compañerismo: “¡Sí! Porque, de igual manera, a mí me gustan mucho los detalles, y él ha tenido detalles chéveres conmigo”, afirmó.

Zambrano se mostró inconforme con el chaleco que Isa decidió portar en el 'Desafío 2025' - crédito Caracol Televisión/Youtube

Aun así, también confesó sentir cierto temor de iniciar una relación en el reality y que no se sostenga más allá. “Tengo como miedo, obviamente. Él vive en Barranquilla, yo vivo en Medellín… Es duro”, agregó.

A pesar de sus dudas, Isa reconoció que Zambrano “se está ganando los puntos”. Con una sonrisa pícara, dejó abierta la posibilidad de dejarse llevar: “Vamos a ver, vamos a ver”. Su comentario más llamativo fue cuando, en tono de broma —o tal vez no tanto—, preguntó: “¿Ustedes se imaginan en un par de añitos una boda?”, sugiriendo que el vínculo va más allá de una simple atracción pasajera.