⁠Indígena grabó en video mientras jaguar lo acechaba en la selva amazónica: “Si me quedo quieto, no pasa nada”

Mientras esperaba a que el animal continuara su camino, decidió grabar y encomendarse a Dios - crédito @ColombiaOscura_ / X

Es viral en las redes sociales el encuentro entre un indígena que descansaba en la selva amazónica y un jaguar que estaría buscando a sus crías.

“No hay cómo descansar tranquilo”, se lee en la descripción del video compartido por el nativo, que otras páginas, como Colombia Oscura, decidieron replicar en redes.

“Indígena que se encontraba internado en alguna parte de la selva amazónica, grabó con su celular lo que, al parecer, es un enorme jaguar”, se lee en la descripción con la que acompañaron la grabación.

En ella, se escucha el llamado del jaguar que tomó por sorpresa al supuesto indígena, que, no teniendo de otra, decidió registrar el encuentro y encomendarse a Dios.

El animal, según dijo, estaba en celo o buscando a sus crías - crédito @ColombiaOscura_ / X

“Esuchen, escuchen. Diosito, mis hermanos. Ay ay ay. Si me quedo quietito, no pasa nada. Al parecer el jaguar anda en celos o está buscando a sus hijos, pero ellos son pequeñitos y el que está pasando es grande, enorme. Ahí está y me está rodeando. Ay Diosito”.

Según dijo en la grabación, mantenerse inmóvil lo ayudaría a no llamar la atención del animal que, a pesar de su apetito por la carne, no ha atacado a seres humanos sin ser provocado.

O, al menos así, lo refiere el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible: “No hay registros de ataques no provocados de jaguares a humanos en Colombia”.

⁠No ha sido el único: grupo de turistas también se encontraron al “temido” jaguar en el río Magdalena

Caminar por la ribera del río Magdalena, cerca del municipio de Puerto Wilches en Santander, se transformó en una experiencia inesperada para un grupo de expedicionarios que, en enero de 2025, se toparon con la presencia de un jaguar.

De acuerdo con el reporte de la cuenta de X “Historia, Cultura: Santander Colombia y el Mundo”, el animal se encontraba en actitud de acecho, al parecer enfocado en una presa, lo que sorprendió y alarmó por igual a los aventureros.

El avistamiento del jaguar (Panthera onca) en la zona no solo logró descrestarlos por el tamaño y la imponencia del felino, también por su significado ecológico; se trata del mayor representante de la familia de los felinos en el continente americano y el tercero más grande del mundo, con una historia evolutiva que se remonta hasta 10 millones de años atrás.

La deforestación ha empujado a esta especie a acercarse a zonas habitadas, en las que suelen ser víctimas del desconocimiento humano, según advirtió el MinAmbiente - crédito @andosc1 / X

Sin embargo, en la actualidad, el jaguar en Colombia es una especie vulnerable, de acuerdo con la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). Según reportes del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia, la principal amenaza que enfrenta este felino es la rápida expansión de la deforestación, fenómeno que lo enfrenta de manera cada vez más frecuente con comunidades humanas, al verse obligado a desplazarse fuera de su hábitat natural.

El Ministerio advirtió que el desplazamiento de los animales debido a la reducción de sus espacios naturales eleva el riesgo de encuentros fortuitos con habitantes cercanos a áreas boscosas. Así las cosas, las autoridades han preparado una serie de recomendaciones para prevenir incidentes y promover la coexistencia entre humanos y jaguares, según publicó el medio en cuestión.

Entre las medidas se encuentra la restricción de la caza de especies que conforman la dieta del jaguar, pues la escasez de presas silvestres suele llevar al animal a buscar alimento entre el ganado doméstico y a acercarse a zonas habitadas. También se aconseja proteger a los animales domésticos ubicándolos en áreas seguras y desarrollar infraestructuras como reservorios o pozos de agua lejos del entorno boscoso, lo cual contribuye a reducir el contacto con los felinos y a mantenerlos en sus territorios originales.

El Ministerio de Ambiente detalló que, ante la presencia de un jaguar en zonas habitadas, las personas deben recurrir a métodos no letales para ahuyentarlo: utilizar pitos, cornetas o bombos para generar ruidos fuertes y emplear lámparas o linternas de alta potencia de luz durante los patrullajes, ya que estos mecanismos suelen persuadir a los animales sin afectar su bienestar. El objetivo central es prevenir cualquier tipo de confrontación directa, asegurando el bienestar de las personas y la del felino.