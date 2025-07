Gremio de cacaoteros advierte que se puede ir a paro nacional: conflictos internos provocan incertidumbre de la alerta

Cacaoteros lanzaron una advertencia pública al Gobierno Nacional el 22 de julio, exigiendo una mesa de diálogo - crédito Ministerio de Cultura y Patrimonio

Una advertencia pública fue lanzada el martes 22 de julio por representantes del sector cacaotero en Colombia, que exigieron respuestas inmediatas por parte del Gobierno nacional, particularmente del Ministerio de Agricultura, ante lo que consideran un abandono estructural y una falta de garantías en los procesos de producción, comercialización y regulación de precios del cacao.

El gremio propuso la apertura de una mesa nacional de diálogo, por lo que fijaron como fecha límite el 30 de julio para obtener una respuesta concreta. De no haberla, anunciaron la realización de un paro indefinido en las principales vías del país.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Ederson Niño Navarro, presidente de la Mesa Nacional Cacaotera, explicó en una declaración entregada a medios de comunicación en Bogotá, que existe descontento con las actuales condiciones del mercado interno: “Lo que corresponde a la mesa nacional cacaotera, que agrupa a una gran parte de las familias cacaoteras del país, tendríamos que generar un paro nacional haciendo la legítima protesta para defender el sector productivo del país”, afirmó.

Sin embargo, Federación Nacional de Cacaoteros (Fedecacao) publicó un comunicado el mismo 22 de julio en el que aclara que no está convocando ningún tipo de manifestación ni paro cacaotero.

“NO estamos convocando a ningún tipo de manifestación ni a un paro cacaotero. La información hasta ahora publicada NO compromete ni representa a Fedecacao ni a las más de 65 mil familias productoras”, indicó la entidad. La federación sostuvo que mantiene un diálogo permanente con el Ministerio de Agricultura y que no contempla las vías de hecho como mecanismo de presión.

En un comunicado, la Federación Nacional de Cacaoteros negó cualquier indicio de un paro nacional por parte de su gremio - crédito redes sociales

Esa postura, no obstante, no fue compartida por otras organizaciones cacaoteras de base, que consideran insuficientes los acercamientos institucionales realizados hasta ahora. Según líderes de la Mesa Nacional Cacaotera, hay un amplio respaldo entre los cultivadores para ir a un cese de actividades si no se establecen garantías mínimas.

Noticia en desarrollo...