Habló abogado del hotel en San Andrés donde falleció familia de turistas bogotanos

Familiar de víctimas mortales en un hotel de la isla relató nuevos detalles de cómo encontró a la fmailia dentro de la habitación - crédito Hotel Portobelo Convention Center San Andrés/ Redes sociales

Continúan las investigaciones por el trágico deceso de Viviana Andrea Canro, Tito Nelson Martínez y su hijo de cuatro años el pasado fin de semana en una de las habitaciones del cuarto piso del Hotel Portobelo Convention, en el nororiente de la isla de San Andrés.

Mientras que la Fiscalía General asumió las indagaciones para establecer las causas de las muertes, Frank Escalona, el abogado y vocero de ese sitio de hospedaje, se pronunció por lo ocurrido y reiteró que han estado colaborando proactivamente con las autoridades en una entrevista que concedió al periódico El Tiempo.

El jurista detalló que el padre de una las víctimas fue el primero en ingresar a la habitación, luego de que él alertara al personal del hospedajes, ya que ninguno de ellos contestaba a sus llamados.

“Sí, tan pronto se abre la habitación, el que entra primero es el señor Orlando, el padre, y encuentra pues la escena, y obviamente pues se desespera y la persona inmediatamente da noticia a las autoridades. Nadie más ingresa a la habitación, excepto el señor que entró a verificar, pero el señor salió y ya llegaron las autoridades rápidamente a la escena”, afirmó en el diálogo con el diario bogotano.

Familia bogotana hallada sin vida en San Andrés - crédito Redes Sociales

Escalona indicó que desde el primer momento el hotel brindó apoyo a la familia y colaboró plenamente con las diligencias de la Fiscalía. Precisó que las víctimas se alojaron en la habitación 404. Al poco tiempo de llegar solicitaron un cambio de cuarto debido a una sensación de humedad, pero por falta de disponibilidad en el establecimiento, no los pudieron cambiar de cuarto.

“El mismo miércoles solicita el cambio, duermen esa noche en la habitación común y corriente, no hay ninguna novedad, no reportan. Incluso, al día siguiente no insisten en hacer el cambio, ellos salen a departir en familia todo el día jueves, regresan a la habitación y no tenemos ningún reporte adicional”, afirmó.

Familiar de víctimas mortales en un hotel de la isla relató nuevos detalles de cómo encontró a la fmailia dentro de la habitación - crédito Ricardo Maldonado/EFE/Redes sociales

Escalona señaló que el personal del hotel no intervino la escena y dio aviso inmediato a las autoridades. El equipo de la Fiscalía arribó primero, realizó los procedimientos correspondientes hasta el mediodía y retornó en la tarde para continuar las diligencias. El vocero aseguró que en ese piso del hotel no existen calderas, únicamente habitaciones, todas ocupadas y sin reportes de anomalías de otros huéspedes.

Luego de los hechos, la Fiscalía procedió a sellar la habitación involucrada y el hotel evacuó el cuarto piso, el cual permanece aislado para permitir el desarrollo de la investigación. El paso a esa zona fue restringido por completo desde la tarde del viernes.

El archipiélago es uno de los destinos turísticos más importantes de Colombia - crédito Viajando Travel

Audios que envió una de las víctimas

- crédito Colprensa/Redes Sociales

Otros dos de los hijos de la mujer que perdió la vida en el hotel revelaron los audios que ella les envió con el que se evidenció que insistieron en el cambio de cuarto, pero el personal del hotel les contestó con hostilidad y no atendieron la solicitud.

En los mensajes, replicados a través del informativo de televisión Noticias Caracol, se escucha a Viviana Andrea describiendo el mal estado de la habitación asignada en el hotel Tone.

“Ese hotel está re re re mohoso. Pero tú vieras lo mohoso que está, huele hartísimo, hartísimo. No tienen papel higiénico, no tienen aseo, no tienen toallas. Uy, no, me dio pena. Me sentí mal. Me sentí mal con mis papás. No, no sé qué hacer”, dijo en uno de los audios dirigido a su hija Mayerli Andrea.

La mujer intentó gestionar un cambio de habitación, relatando que no obtuvo una respuesta satisfactoria por parte del personal: “Sí, yo le dije a la muchacha: ‘¿Me puedes cambiar el cuarto?’. Pero entonces me contestó todo feo: ‘Pero hoy no, de pronto mañana’”.

Viviana Andrea narró además que, al bajar a la portería, no recibió la atención esperada y detalló el procedimiento de ingreso realizado por el hotel.

“Es que es más, ni siquiera nos llevaron al cuarto. Me dijeron: ‘Tome la llave, y el cuarto suyo es por allá en el 400 y el de ellos es por allá en el noveno. Vaya y búsquenlos’. Ni siquiera nos llevaron al cuarto como hacen los hoteles. Bueno, eso no importa”.

Finalmente, describió que al exponer nuevamente la situación, presenció a otro huésped reclamando suministros básicos: “Pero cuando bajé y les dije, otro señor estaba peleando que llevaba desde antier pidiendo toallas, papel higiénico y no sé qué más, y tampoco les habían dado. Pues ahí estamos esperando a ver. Pero ahorita el cuarto está terrible, de verdad”.