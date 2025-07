Patricia Grisales preocupó al público tras un accidente en la cocina de ‘Masterchef Celebrity’: “Me da rabia caerme”

Aunque asustó a sus compañeros, Patricia Grisales se tomó con humor su caída en ‘Masterchef Celebrity 2025’ - crédito Cortesía Canal RCN

Patricia Grisales preocupó al público y asustó a sus compañeros de Masterchef Celebrity Colombia 2025 tras accidentarse durante la prueba de salvación en la tercera semana del reality culinario.

La actriz de 67 años confesó que caerse era su mayor temor cuando aceptó hacer parte de la décima temporada del concurso debido a que padece un problema en su rodilla y robillo derecho.

“A mí me da rabia caerme, yo de verdad trato de mantener mi cabeza enfocada y trato de no caerme por el problema que tengo con mi rodilla y el tobillo”, comentó con la lágrima en el ojo.

La hermana de “la diva colombiana”, Amparo Grisales, no se dejó vencer por su traspié y continuó adelante con el reto de salvación y completó la prueba, de hecho aprovechó su golpe para cambiar el nombre de su plato al que tituló ‘De rodillas te pido’ provocando risas entre los demás competidores y el jurado.

Una vez bromeó con su caída, la actriz caldense rompió con la tensión que había en la cocina y sus compañeros también se animaron le sacaron el lado jocoso a la situación. Uno de ellos fue René Higuita que comentó: “Cayó mal, pero con el plato cayó bien”, esto, debido a que Patricia al final consiguió cautivar con sus sabores.

“Desde que llegué, llegué caída”, agregó entre risas la también productora teatral que desde durante el capítulo comentó lo que vivió detrás de cámaras, ya que, reveló que la producción decidió no mostrar la gravedad de la caída, pues según ella, duró una semana afectada y esto se reflejó en su rendimiento.

“Bueno, no, yo me pego una caída, lo que pasa es que no se vio y termino de cocinar muerta del dolor. No, esa rodilla, sobre todo la derecha, se me pegó una inflamada así, estuve toda la semana con la rodilla morada y bueno, terminé el reto, pero con mucho dolor. Es más, el vino por el cual fui que me caí, me lo terminé tomando para que se me pasara el dolor”, mencionó desde el sofá de su casa.

Patricia Grisales recordó a su madre en ‘Masterchef Celebrity 2025′

“El apoyo de mi familia ha sido, pues: ‘obvio, Paty, tú puedes, tú tienes con qué’”, afirma Patricia Grisales sobre el respaldo constante que ha recibido a lo largo de su participación en el reality culinario. Según la actriz, estas palabras han fortalecido la confianza en su propio sazón, una cualidad que, aseguró, heredó de su madre.

Los recuerdos de la cocina materna cobran un papel central en la vida de Patricia. Relató cómo sus familiares, tras probar platos como el sudado, los frijoles o las empanadas, reconocen de inmediato los sabores de casa: “Cuando yo los preparo, dicen: ‘Ay, sabe igualito al sudado de mi mamá’”. Para ella, mantener vivas estas recetas constituye un lazo que une a la familia y revive la presencia de su madre en cada comida, según confesó durante su paso por el programa.

En diálogo con la prensa, Grisales recordó que su experiencia culinaria, antes de ingresar a la competencia, se limitaba a las enseñanzas de su madre: “Realmente las únicas recetas que yo me sé o que me sabía... realmente eran las herencias de mi mamá”. Sin embargo, su participación le ha permitido aprender nuevas técnicas y platos, enriqueciendo así su repertorio, aunque sostiene que su mayor fortaleza sigue siendo el sabor tradicional.

La ausencia física de su madre, fallecida el 13 de octubre de 2016, sigue obrando como un motor presente tanto en su vida personal como profesional. La intérprete subrayó que, junto a su hermana Amparo Grisales, consideran el recuerdo y los valores maternos como guía fundamental. La conexión emocional con su origen familiar se manifiesta no solo en su cocina, sino en cada paso que da dentro y fuera de los fogones de MasterChef.

La actriz rechaza la idea de poseer un dominio sobre postres o gastronomía internacional, y pone en primer plano su deseo de seguir aprendiendo: “No es que yo sepa hacer postres, tortas o platos internacionalmente rarísimos, mentiría porque no. Pero, mi arma es la sazón”. El paso por el concurso se ha convertido en una oportunidad de transformación, cargada de emociones y lecciones, donde cada desafío rinde homenaje a la memoria de su madre.