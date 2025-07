El exsuperintendente de Salud Luis Carlos Leal anunció que será candidato presidencial e invitó a la gente a unirse a su campaña

Luis Carlos Leal confirmó su postulación presidencial con un mensaje enfocado en esperanza y cambio, alentando a los colombianos a involucrarse en la construcción de una alternativa política diferente - crédito Catalina Olaya/Colprensa

Mientras avanza el proceso rumbo a las elecciones presidenciales, continúan emergiendo nuevos nombres interesados en competir por el cargo.

Recientemente, el exsuperintendente de Salud Luis Carlos Leal oficializó su intención de postularse como candidato por medio de un mensaje y un video que subió en una publicación en su cuenta de la red social X.

Luis Carlos Leal expresó su decisión de buscar la Presidencia apelando a un mensaje de cambio, unión y esperanza.

Señaló que cree en las ideas y en la posibilidad de construir colectivamente un país diferente.

Afirmó que no se pueden obtener nuevos resultados repitiendo las mismas prácticas y llamó a la ciudadanía a sumarse a su proyecto político.

“Hoy me presento ante ti para que luchemos juntos por la presidencia de Colombia”, dice Leal en el video de lanzamiento de su campaña presidencial.

“Creo en las ideas, en el amor por Colombia y en un país donde todos construyamos. Creo en los sueños y en que nada es imposible, pero haciendo siempre lo mismo no podemos esperar resultados diferentes. Hoy me presento ante ti para que luchemos juntos por la presidencia de Colombia. Te invito a que juntos hagamos que las cosas pasen. ¿Qué dices? ¿Te le mides? Inscríbete y yo mismo te llamo", escribió el exfuncionario del Gobierno de Gustavo Petro.

Luis Carlos Leal anunció su candidatura presidencial por medio de su cuenta de X - crédito @LuisCarlosLealA

Junto con su mensaje, Luis Carlos Leal publicó un video en el que afirmó: “Mi mamá siempre me decía que lo que no hago usted mismo nadie lo va a hacer por usted. Entonces, cuando yo digo que quiero ser presidente me dicen, ‘¿No le parece una locura? ¿Una locura? ¿Por qué? Porque no tengo plata.’ Si la gente que llega con toda la plata del mundo llega ya vendida y ya su proyecto está perdido”.

En su intervención, Luis Carlos Leal cuestionó la idea de que Colombia no puede transformarse y puso como ejemplo avances sociales y médicos alcanzados en el país. “Y también es puro cuento que esto no se puede cambiar. Hay muchas páginas que han cambiado en este país”, afirmó. Luego agregó: “Mire lo del matrimonio igualitario, que se iba a imaginar que eso iba a ser posible en algún momento aquí en Colombia. Como médico, vea, antes la gente se moría de cáncer y ni siquiera sabían de qué se moría. Hoy hasta lo podemos prevenir y diagnosticar antes”.

Luis Carlos Leal dio a conocer sus aspiraciones presidenciales en un video que subió a sus redes sociales - crédito @LuisCarlosLealA

En el video, también se refirió a quienes cuestionan su edad para aspirar a la Presidencia: “Y hay gente que me dice que usted tan joven que se va a meter en eso. ¿Y es que un joven no tiene las capacidades de tomar decisiones? Ya conozco gran parte del territorio, ya he tenido la oportunidad de hablar con muchas personas”.

Leal cerró su mensaje aclarando que su intención inicial no es lanzar una campaña formal, sino abrir un espacio de discusión colectiva sobre el país. “Hoy no empiezo una campaña por la presidencia. Hoy quiero que arranquemos un diálogo, una conversación. Y esa es la invitación. Solo me falta a usted. Ya con usted ganamos”, comentó el exsuperintendente de Salud en el material audiovisual.

Antes de que oficializara su aspiración presidencial, ya circulaban versiones sobre la intención de Luis Carlos Leal de postularse a las elecciones de 2026. De acuerdo con información divulgada por W Radio, su salida de la Superintendencia de Salud estaría relacionada con ese objetivo político. Según ese medio, Leal buscaría ser el candidato oficial del partido Alianza Verde.

Antes de que oficializara su aspiración presidencial, ya circulaban versiones sobre la intención de Luis Carlos Leal de postularse a las elecciones de 2026 - crédito Supersalud

En la misma línea, Confidencial Noticias informó que el exfuncionario ya estaría construyendo alianzas y preparándose para participar en una consulta interna dentro de esa colectividad, con miras a consolidar su aspiración presidencial.

Apenas en febrero de 2025, Luis Carlos Leal fue nombrado asesor grado 18 en el Ministerio de Salud y Protección Social, según informó en su momento la página de aspirantes de la Presidencia de la República.