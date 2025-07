Diego Molano asegura que Colombia está enfrentando una “mutación criminal”: “Están arrendando pueblos a las bandas criminales”

Según Molano, esa llamada “mutación criminal” obedece a que los grupos criminales están funcionando de una manera diferente a como funcionaban en la época de los años 90 - crédito ProBogotá

El exministro de Defensa Diego Molano aseguró que el país está enfrentando una “mutación criminal”. La declaración la entregó durante un conversatorio virtual organizado por el partido Centro Democrático y el cual moderó el expresidente Álvaro Uribe Vélez.

“Hoy nos estamos enfrentando a una mutación criminal de todos los grupos armados que son muy diferentes a lo que enfrentamos en los años 90, a principios de este siglo, porque hoy tenemos unos grupos armados organizados como la Farc, el ELN y el Clan del Golfo, que han crecido de forma exponencial en los últimos dos años y pasaron de tener presencia en el año 2021 en 120 municipios a 600 municipios.”, expuso Molano en su intervención.

Ahora puede seguirnos en Facebooky en nuestro WhatsApp Channel.

El exfuncionario del Gobierno aseguró que agrupaciones criminales de gran escala, como el Clan del Golfo, “están arrendando a los pueblos” para fortalecer su modus operandi - crédito Camila Díaz/Colprensa

Según Molano, ese fenómeno delictivo obedece a que los grupos criminales, según su análisis, están funcionando y operando de una manera diferente a como funcionaban en la época de los años 90.

“¿Qué pasa hoy en nuestros territorios? Llega la guerrilla. Se dio un cese al fuego sin reglas claras. Han hecho cinco cese al fuego y eso cese al fuego. Paran operaciones militares permiten que la guerrilla siga operando en esos grupos con narcotráfico, con reclutamiento. Por eso pasamos a 600. Pero lo más esencial que tenemos que entender es que hoy ellos crecen con franquicias criminales.”, expresó el ex jefe de la Cartera de la Defensa.

El exfuncionario del Gobierno aseguró que agrupaciones criminales de gran escala, como el Clan del Golfo, “están arrendando a los pueblos” para fortalecer su modus operandi en esas zonas.

“El Clan del Golfo arrienda los municipios del Noroeste antioqueño y el 20% de las extorsiones de una banda criminal va al jefe del Clan del Golfo. ¿O eso está sucediendo? Con el microtráfico, con la extorsión en el Catatumbo, en Cauca y por eso ese crecimiento, porque tienen más poder económico, porque no tienen presión de las Fuerzas Militares y porque hoy ejercen control social”, indicó.

El exministro de Defensa aseguró que agrupaciones criminales de gran escala, como el Clan del Golfo, “están arrendando a los pueblos” para fortalecer su modus operandi en esas zonas - crédito Freepik

Llamado de Molano para garantizar unas elecciones “libres”

En su discurso, Molano también expresó su preocupación por el panorama de seguridad de cara a las contiendas electorales de 2026. Allí, el exministro de Defensa lanzó dardos contra el presidente Gustavo Petro, a quien acusó de querer “influir en las elecciones”.

“Hay cuatro temas esenciales de actuaciones que se deben dar en el próximo año desde el punto de vista de seguridad: la primera, yo llamaría la atención, presidente, no es solo cuando se inicia gobernar, sino el propósito de este cese al fuego. La verdadera estrategia electoral es influir en las elecciones. Por lo tanto, hay que hacer un llamado a todos los partidos, a todas las autoridades locales, a gobernadores, alcaldes, para garantizar elecciones libres, porque hay la presencia y el dominio que tienen en más de 600 municipios.”, dijo Molano durante el conversatorio.

Molano también expresó su preocupación por el panorama de seguridad de cara a las contiendas electorales de 2026 - crédito Consejo Nacional Electoral

El político vinculó en su discurso las rentas criminales de las organizaciones delictivas y en general el dominio que mantienen los grupos armados en diversas regiones del país y, en consecuencia, hizo un llamado urgente a garantizar elecciones libres en Colombia.

“No solo es un dominio de control de rentas criminales, sino influyen en control social, en dominio, en información y particularmente va a ser un reto muy importante desde el punto de vista de seguridad y para no tener unas elecciones fragmentadas y democráticas, unas elecciones libres y el Gobierno debe garantizarle a todos los partidos un plan democracia que asegure que haya elecciones libres y no obedezcan los resultados de las elecciones a el vaivén o al dominio político y organizativo que tienen, no solo los grupos criminales, sino las bandas criminales.” remató en su intervención.