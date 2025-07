Ingrid Karina, la exmodelo y habitante de calle, mostró su avance al completar seis meses en rehabilitación

Con su historia conmovió a los colombianos en el 2024 - crédito qingridkarina_1 / IG

De cerca, los seguidores de la exmodelo y habitante de calle Ingrid Karina Sánchez han seguido su proceso de rehabilitación, luego de que la activista conocida en redes como Andreiitha Moreno compartiera su historia.

La última vez que se supo sobre ella fue en abril del 2025, cuando anunció que volvería a internarse: “Hola. Hace mucho tiempo no estaba en contacto con ustedes, porque sigo en mi proceso de rehabilitación, como me ven, y estoy a la espera de internarme otra vez. Les mando un beso”.

El sábado 12 de julio (2025) sorprendió a sus seguidores con una publicación en la que, si bien no adelanta nada de su proceso, compartió una fotografía de su estado actual: fuera de las calles y con los pies sobre la tierra.

El buen semblante y el ambiente seguro que se ve aprecia la publicación, llevó a que sus seguidores celebraran en redes que, por fin, su proceso para dejar las drogas esté rindiendo frutos y es que, en el 2024, denunció que las personas que la ayudaron a salir de las calles la habrían maltratado y retenido en contra de su voluntad:

“Eres fuerte, valiente y valiosa. Orgullosa de ti”, “Qué alegría verte así de hermosa. Te mando un abrazo, Ingrid. He visto tu proceso y debo decir que eres valiente por lograrlo”, “Estás saliendo adelante. Sí se puede”, “Te admiramos y respetamos por la fortaleza de romper con las cadenas que te mantenían en la calle”, “Lo importante es levantarse y seguir intentando. Mucha fuerza Ingrid”.

Ingrid Karina confesó cómo hacía para ganarse la vida en las calles:

Meses antes, Ingrid Karina reveló las tácticas que empleó para subsistir durante el tiempo que estuvo en las calles de Medellín, generando un profundo dolor ente sus seguidores. Su testimonio revela la crudeza de lo que personas en situación de indigencia se ven obligadas a realizar para cubrir necesidades básicas en medio del consumo de drogas.

En un video compartido en sus redes, Ingrid Karina explicó que solía “aprovecharse” de individuos de otros sectores de la ciudad, que por temor evitaban ingresar al Bronx. Entonces, se ofrecía a realizar encargos o domicilios, a cambio de propina: “Me decían ‘Flaca, ¿cuánto por un domicilio?’ y yo les decía ‘lo que me quieran dar’. Ellos me decían lo que necesitaban, yo les daba el precio que eran 40.000, pero me decían ‘tome 50 y lo que le sobre es para usted’... Me entregaban el dinero y yo no volvía. Con ese dinero pagaba la pieza, pagaba la noche, compraba vicio y compraba comida”.

La exmodelo reconoció que solía hacerlo en la madrugada, debido a que era más probable encontrar con personas dispuestas a entregar su dinero para que las ayudaran con sus compras al interior del Bronx.

Sánchez explicó que, una vez transcurría el tiempo y los clientes descubrían que no regresaría, consultaban a quienes transitaban la zona sobre su paradero. Y era entonces cuando se enteraban de que esta era una de las formas en las que Ingrid Karina hacía algo de dinero:

“Esto es una historia real de la que obviamente yo no estoy orgullosa de esta adicción, de la cual duraré en recuperación el resto de mi vida. Cuando uno está en ese estado, no piensa en las consecuencias de sus acciones, o cómo estas le pueden afectar a otros, les pido disculpas”.

Avergonzada por su “truco” Ingrid Karina, manifestó que robarles a otros tenía un peso emocional que aún la atormenta en rehabilitación. Pero insiste que la necesidad era tal que no tenía de otra que aprovecharse de otros adictos para lograr mantenerse desconectada.