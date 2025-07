Yina Calderón reveló que se dio lujoso regalo por su cumpleaños y compartió algunos detalles al respecto

Yina Calderón arrancó su celebración de cumpleaños y se dio lujoso regalo - crédito @yinacalderontv/IG

La influenciadora y exparticipante de La casa de los famosos Colombia, Yina Calderón celebra el 12 de julio su cumpleaños número 34 y arrancó el festejo con una pasarela que dejó encantados a sus seguidores y reafirmó el cambio de imagen que muchos ya venían notando tras su salida del reality.

Nacida en Oporapa, Huila, en 1991, Calderón aprovechó su día especial para compartir en redes sociales un video en el que modela un conjunto de dos piezas, desfilando con seguridad y elegancia. La publicación fue acompañada de una dedicatoria emotiva que ella misma escribió para reconocer su crecimiento personal.

“Quería ser la primera en felicitarme. Feliz Cumpleaños, señorita Calderón, eres tan fuerte, tan valiente. Te admiro y respeto demasiado. Eres toda una Sayayina. Dios te brinde salud y sabias decisiones. Feliz Cumpleaños”, escribió en la descripción de la publicación Yina.

El clip fue ampliamente aplaudido por sus seguidores, que destacaron no solo la apariencia renovada de Yina, también su mensaje de empoderamiento.

Yina Calderón compartió mensaje motivador por su cumpleaños - crédito @yinacalderontv/TikTok

Días antes de la celebración, la también empresaria ya había anticipado que estaba preparando algo especial para su cumpleaños y aunque aún no ha revelado por completo el resultado de una sesión de fotos profesional que prometió, el video difundido en sus redes dio un adelanto del tono con el que quiso conmemorar esta nueva vuelta al sol.

Durante los últimos años, Yina ha hecho de sus cumpleaños verdaderos eventos mediáticos. Desde fiestas familiares hasta polémicos contenidos en plataformas digitales, cada celebración suya es una mezcla de espectáculo, espontaneidad y declaraciones que no dejan a nadie indiferente.

Esta vez, sin embargo, el enfoque estuvo más centrado en la autoaceptación y el crecimiento personal, una línea que ha venido reforzando desde su participación en el reality show, donde recibió varios consejos de imagen por parte de sus compañeras y mostró una faceta más emocional.

Además, Yina está siendo tema de conversación porque no escatimó en lujos para celebrar su cumpleaños número 34, pues a través de sus historias en Instagram sorprendió a sus seguidores al revelar el costoso regalo que decidió hacerse a sí misma.

Yina Calderón se dio lujoso regalo por su cumpleaños - crédito @yinacalderontv/Instagram

“Me compré un carro… Me autorregalé un carro, pero ¡una nave! O sea, ¡una nave!”, anunció Calderón con evidente emoción. Aunque el vehículo aún no ha sido entregado, la influenciadora aseguró que sus seguidores quedarán impactados cuando vean el modelo que eligió.

La entrega del auto está programada para el martes 15 de julio, y Calderón ya anticipó que lo mostrará públicamente ese mismo día.

“El martes me lo entregan, así que el martes se los muestro. Ya saben, estamos en modo chicanero”, agregó entre risas, fiel a su estilo descomplicado.

La noticia del nuevo automóvil desató una oleada de comentarios entre sus fanáticos, quienes se mostraron curiosos por conocer el modelo exacto del vehículo y aplaudieron el gesto de autorregalarse algo tan significativo. Otros, por su parte, recordaron que Yina ha trabajado duro en distintas facetas —como empresaria, DJ y creadora de contenido— para darse estos gustos.

“Feliz cumpleaños Yina, te mereces todo lo bonito que te está pasando”, “Eso es lo que te mereces por ser la villana favorita”, “Eso es solo uno de los regalos que te van a llegar a tu vida, Sayayina”, “Feliz cumpleaños, Sayayina”, “Muchas felicidades a la villa favorita del pueblo”, dicen algunos de los mensajes.

Yina Calderón y el regalo que se regaló por su cumpleaños número 34 - crédito @yinacalderontv/IG

Con este autorregalo, Yina Calderón quiso reafirmar su imagen de empoderamiento y autocelebración, una constante en su trayectoria pública. Y como ella misma dice, “modo chicanero activado”, pues siempre le ha gustado mostrarle a sus fans lo que consigue. Ahora, sus seguidores están a la expectativa del próximo martes para conocer la famosa “nave” que promete no pasar desapercibida.