Petro estalló contra el Banco de la República por solicitar que se difiera la aplicación de la Reforma Pensional: “No la quieren permitir”

El gerente general del Banco de la República, Leonardo Villar, solicitó formalmente a la Corte Constitucional una serie de aclaraciones sobre la entrada en vigor de la nueva legislación, que fue devuelta a la Cámara de Representantes para corregir vicios de trámite. El banco central argumentó que necesita conocer con exactitud la fecha de vigencia de la ley y la expedición de la reglamentación por parte del Gobierno nacional, ya que la norma le asigna la administración de una “cuenta especial” denominada Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo (FAPC).

“Se solicita a la Sala Plena de la Corte Constitucional considerar la posibilidad de diferir la entrada en vigencia del Sistema de Protección Social Integral para la Vejez, Invalidez y Muerte de Origen Común a que se refiere el artículo 94 de la ley, hasta una fecha posterior en al menos tres (3) meses a la publicación de la sentencia que declare la exequibilidad de la ley”, expresó el Banco de la República en su reciente comunicación.

Esta petición, dirigida al ponente y presidente de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez, pretende que el alto tribunal precise los plazos de implementación de la Reforma Pensional y del Sistema de Protección Social Integral para la Vejez, Invalidez y Muerte por origen común, en caso de que la Corte Constitucional ratifique la ley 2381 de 2024.

El banco planteó dos interrogantes principales: la necesidad de aclarar la vigencia de la ley 2381 de 2024 y del Sistema de Protección Social Integral para la Vejez, Invalidez y Muerte de Origen Común, y la posibilidad de que la entrada en vigor de este sistema pueda diferirse respecto a la ley general. La propuesta incluye que el Sistema de Protección Social comience a regir tres meses después de la promulgación de la sentencia que declare la constitucionalidad de la ley, lo que permitiría al emisor preparar los mecanismos administrativos requeridos.

En reacción, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, envió a través de sus redes sociales un duro mensaje al banco central del país, señalando que la solicitud es una táctica cuyo único fin es torpedear la aplicación de la Reforma Pensional.

“Definitivo: estamos ante una nueva maniobra para no permitir la reforma pensional. Nunca antes visto”, escribió en su cuenta de X.

Sumado a su publicación, el gobernante de los colombianos, señaló, sin ningún tipo de prueba, al presidente de la Corte Constitucional, magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar, de supuestamente estar detrás de una estrategia para hundir la reforma pensional.

“Yo hablé del magistrado Ibáñez (presidente de la Corte Constitucional) y no quiero dejar ahí una cosa mal hecha. Lo que pasa es que volvieron a discutir el proyecto, no el proyecto, sino a tratar de hundir el proyecto aprobado como ley de reforma pensional, sobre la base de que al subsanar, que ya lo hicimos, no quedó bien subsanado”, anotó Petro durante su intervención en un evento sobre transición energética, en Pasto, Nariño el 11 de julio de 2025.

En ese sentido, sostuvo que se cumplieron las exigencias de la Corte Constitucional luego de que el articulado se volviera a votar en la Cámara de Representantes y este fuera aprobado por los congresistas presentes.

“Miren cómo es, yo no entiendo la verdad ese mundo, porque ya se hizo ley, ya el pueblo lo quiere, ya subsanamos como nos dijeron, ¿por qué otra vez intentar detener la aplicación de la reforma pensional en favor de dos banqueros que además quieren que se haga la reforma o que si no se van a quebrar?”, cuestionó el primer mandatario.