Jorge Rausch, jurado de ‘MasterChef Celebrity’, se cortó un dedo mientras cocinaba para una mujer: “Primera vez”

El chef Jorge Rausch, jurado del programa MasterChef Celebrity, sorprendió al revelar que tuvo un accidente mientras preparaba un plato para una persona especial, detalle que no pasó desapercibido entre los concursantes y el equipo de producción.

El incidente se hizo evidente cuando el bogotano apareció en el reality culinario con el dedo vendado durante la explicación de las reglas de un reto y al ofrecer consejos a los participantes. La herida llamó la atención de todos, que no tardaron en pedirle una explicación.

Según relató Rausch, el accidente ocurrió mientras cocinaba una pasta carbonara, un plato que no suele presentar grandes dificultades técnicas.

El chef explicó que se distrajo por la compañía de una mujer especial, lo que provocó el descuido al cortar el guanciale (mejillas de cerdo). “Eso demuestra que esto nos puede pasar a todos así que hay que tener mucho cuidado con los cuchillos”, advirtió el jurado, aprovechando la ocasión para recordar a los concursantes la importancia de la precaución al manipular objetos filosos; ya que, como se ha visto a lo largo de la temporada, pueden ocurrir accidentes inesperados.

La reacción de los participantes no se hizo esperar. Mario Yepes expresó: “Si se corta el chef, ¿qué esperanza tenemos nosotros?”, reflejando la sorpresa de los concursantes. Valentina Taguado destacó que “a los mejores chefs también les pasa” este tipo de incidentes, mientras que Valeria bromeó: “Rausch está resentido, porque él no se puede cortar el pelo, entonces no más se corta un dedo y ya”.

Mientras que su colega Nicolás de Zubiría sumó otro comentario: “Me parece que va de acuerdo con cómo ha ido la temporada. Si la mayoría ya se han mochado el dedo, ya arrancamos con uno de los jurados”. La presentadora Claudia Bahamón también bromeó sobre la situación, indicando que los diez años de MasterChef Celebrity estaban marcados por accidentes, en esta ocasión uno absurdo: el dedo cortado del chef.

El hecho de que Jorge Rausch sufriera un corte en el dedo durante una preparación sencilla y en compañía de alguien especial generó especulaciones sobre la identidad de la mujer que logró distraerlo, aumentando la curiosidad entre los concursantes. El propio chef reconoció que en una década no había experimentado un accidente similar, lo que hizo aún más llamativo el episodio.

“Es la primera vez en diez años que me corto. Estaba cocinando una pasta carbonara y estaba cortando el guanciale (mejillas de cerdo) por la mitad y me distraje hablando con una pelirroja tatuada y me rebané”, confesó el chef bogotano con el rostro sonrojado, desatando la curiosidad de los presentes en el set de MasterChef Celebrity.

Jorge Rausch compartió imágenes junto a la DJ Alejandra Rosales y aumentó rumores de romance

El chef Jorge Rausch publicó en sus redes sociales dos imágenes junto a la DJ y productora Alejandra Rosales, lo que ha despertado comentarios sobre una posible relación sentimental entre ambos.

La primera fotografía fue compartida desde el restaurante La Lazotea Rooftop, en Ciudad de Panamá. En la imagen, Rausch aparece junto a Rosales y acompaña la publicación con emojis de corazón y fuego.

La segunda imagen fue compartida el jueves 10 de julio en horas de la noche. En esta, Rosales toma la foto mientras el chef la rodea por la cintura y la observa. Ella, por su parte, sonríe a la cámara. La publicación también fue destacada por Rosales en su perfil personal.

Alejandra Rosales, nacida en Bucaramanga, cuenta con más de una década de experiencia como DJ. Ha participado en festivales nacionales como Estéreo Picnic, Baum Festival y eventos internacionales como Kannibal Fest en Berlín. También ha compartido escenario con figuras reconocidas de la música electrónica como Tiesto, Nina Kraviz, Pan Pot y Amelie Lens.

Uno de los posibles vínculos entre ambos sería la gastronomía. Rosales ha publicado en sus redes sociales imágenes que la muestran con un delantal de MasterChef Celebrity y videos junto a Rausch, y actualmente cursa estudios en la Escuela de Gastronomía Mariano Moreno.

La diferencia de edad entre ambos es de 25 años. Rausch tiene 55 años y Rosales 30. Según versiones publicadas por medios de entretenimiento, la relación habría comenzado hace aproximadamente tres meses.