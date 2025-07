Daniel Quintero respondió a las críticas de Gustavo Bolívar por sus problemas legales de cara a las elecciones: “Te voy a respaldar”

Daniel Quintero se refirió a la declaraciones de Gustavo Bolívar - crédito QuinteroCalle/X

Gustavo Bolívar, precandidato presidencial y exdirector del Departamento de Prosperidad Social (DPS), planteó dudas sobre los límites éticos y jurídicos en la selección de aspirantes dentro del Pacto Histórico de cara a las elecciones de 2026.

En entrevista con Blu Radio, Bolívar abordó de manera directa la situación judicial del exalcalde de Medellín Daniel Quintero, que busca hacer parte de la consulta para definir el candidato presidencial del movimiento.

“¿Hasta dónde va el límite del compromiso jurídico de una persona si decide ser precandidato a la Presidencia? No lo hago personal, no por él, porque puede haber más personas en la misma situación. ¿Aceptamos gente investigada? Sí, porque investigaciones le abren a todo el mundo; a mí me han abierto 80 y pico", afirmó Bolívar al medio de comunicación.

Gustavo Bolívar, exdirector de Prosperidad Social, expresó su desacuerdo en que se apoyen candidatos imputados por la Fiscalía - crédito DPS

Y agregó: “¿Aceptamos gente imputada? Entonces, ahí cambia el discurso, porque cuando hay una imputación es porque un fiscal o una fiscal ha recogido elementos suficientes para inferir que una persona pudo haber cometido un delito”,

Bolívar enfatizó que la imputación no equivale a una condena, pero insistió en la necesidad de definir un estándar ético.

“Si aceptamos un imputado por la justicia, entonces con qué cara salgo yo cuando hice toda la campaña en favor de Petro en 2022, porque Rodolfo Hernández estaba imputado por corrupción; entonces yo digo, con qué cara cuando me van a sacar todos los tuits de la campaña diciendo: ‘pero cómo van a votar por un imputado por corrupción’. Entonces, resuélvanme ese acertijo. O sea, estoy diciendo es hasta dónde la vamos a llevar porque si aceptamos uno, tenemos que aceptar a todos”, sostuvo en la entrevista.

Asimismo, en entrevista con Noticias RCN, al ser preguntado sobre si estaría dispuesto a participar en una consulta interna con Quintero, Bolívar dejó claro el debate interno que enfrenta el Pacto Histórico:

“Yo lo que estoy preguntando en las reuniones que hemos tenido en el Partido Histórico, es hasta dónde vamos a mover la línea ética de los compromisos que tengamos los candidatos con la justicia. Si es por investigaciones, pues digamos que a todo mundo lo pueden investigar. Pero, si son imputaciones, cuando ya la Fiscalía General de la Nación ha reunido suficientes elementos para pensar que una persona ha cometido un delito y lo llama a un juicio, yo creo que no deberíamos llevar la línea ética hasta allá”, apuntó.

El director del Departamento de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar, no ha estado de acuerdo con algunas posturas del exalcalde de Medellín - crédito EFE

Sobre el papel de Quintero en el proyecto político, Bolívar señaló: “No se sabe si él sea culpable o sea inocente, yo no lo estoy culpando. Pero si tiene unos problemas graves, resuélvalos. Y ahí sí ofrezca, si a la ciudadanía ofrezca una solución. Digamos cuál sería la política de él frente a la corrupción. ¿Cuál sería su autoridad moral para hablar de eso? Si hay tantos funcionarios suyos imputados por corrupción, incluso él mismo”.

Durante la entrevista, Bolívar también opinó sobre el entorno político del presidente Gustavo Petro y su relación con figuras tradicionales, así como los retos de la corrupción en el Estado. Ante la pregunta sobre si incorporaría figuras como Roy Barreras o Armando Benedetti en un futuro gabinete, Bolívar negó esa posibilidad y mencionó otros nombres afines a su visión, como por ejemplo, el exsenador Alexander López.

Respuesta de Daniel Quintero

Al respecto, Daniel Quintero respondió a las declaraciones de Bolívar a través de un video publicado en su cuenta oficial de X. En el mensaje, Quintero evitó la confrontación directa y llamó a la unidad:

“El único error que podemos cometer es dividirnos. Por eso quiero dar el primer paso. Bolívar: no voy a responder a tus ofensas cuando me tratas de imputado, a pesar de que todo el mundo sabe que es un montaje para sacarme la presidencia de Vicky Dávila y de su socio Fico”.

Para Daniel Quintero, el proceso en su contra es un montaje de Vicky Dávila y Federico Gutiérrez - crédito Fotomontaje Infobae (Mariano Vimos/Colprensa y @vickydavilah/Instagram)

Quintero insistió en mantener un ambiente de respeto dentro del movimiento: “Tú y yo somos del mismo equipo y juntos con el resto de los precandidatos podemos lograrlo. No nos ataquemos entre nosotros si luchamos no por cada uno, sino por la unidad que el país necesita”.

Por último, afirmó qué haría él si Bolívar avanzara en la contienda electoral de 2026: “Si ganas tú, te voy a respaldar. Espero que hagas lo mismo. Hoy estás arriba en las encuestas. No me tengas prevención. Cuando me insultas, también hieres a quienes creen en mí y que podrían necesitar si ganar la consulta”.