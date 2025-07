Pamela Ospina, exparticipante de ‘Masterchef Celebrity’, confesó que Claudia Bahamón tuvo candente sueño con ella: esto fue lo que pasó

Claudia Bahamón le hizo fuerte confesión a Pamela Ospina en 'Masterchef Celebrity' y se conocieron detalles de lo que pasó - crédito @pamelaospina y @claudiabahamon/IG

La comediante antioqueña Pamela Ospina le contó a sus seguidores una anécdota insólita y cargada de humor que vivió durante su participación en Masterchef Celebrity Colombia.

En entrevista con la emisora RadioAktiva, la humorista reveló detalles de un episodio que compartió con la presentadora del programa, Claudia Bahamón, que hasta ahora se mantenía en privado.

Aunque parte de la historia se conoció en directo, el recuerdo más interesante para Pamela sucedió fuera de cámaras. Según relató la comediante, todo ocurrió durante una jornada de grabación del reality culinario, cuando Bahamón lanzó una frase inesperada delante de la producción, los participantes, el jurado y el público.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“En Masterchef me pasó algo que, muchachos, o sea, les voy a decir la verdad. Llega en un programa de Masterchef y estábamos al aire grabando. Llega Claudia Bahamón, va y me dice: ‘Hey, soñé contigo’”, relató Ospina en tono anecdótico, mientras confesaba que en ese momento pensó en responderle con una broma típica de su estilo.

Pamela Ospina recordó particular momento que vivió con Claudia Bahamón - crédito @pamelaospina/IG

“Lo primero que pensé fue cómo decirle: ‘¿Qué tal estuve?’, pero me dio pena porque era Televisión Nacional”, confesó entre risas. Pero finalmente, optó por una respuesta más moderada: “Le dije: ‘¿Y cómo me fue?’”, a lo que, según Pamela recuerda, Claudia respondió con una risa nerviosa, mirando al suelo: “Te fue superbién”.

Sin embargo, lo verdaderamente inesperado, llegó después, cuando las cámaras se apagaron y Bahamón se acercó a la comediante para explicarle el contenido del sueño con más detalle y su explicación de lo que vio mientras dormía.

“Cuando dejaron de grabar llegó Claudia Bahamón y me dijo: ‘Hey, yo en serio sí soñé con vos’. Claudia soñó que yo estaba rodeada de un montón de amigas de ella, pues como famosas, y no sé qué, y que todas me estaban dizque dando placer y que yo estaba en un orgasmo (...). Y yo me quedé mirando a Claudia Bahamón, que es la persona tridimensionalmente más espectacular que hay, y yo: ‘¿Qué?’“, reveló la comediante.

Con su característico humor, Pamela no dejó pasar la oportunidad para bromear sobre la interpretación que Claudia dio a su sueño, pues ahí mismo se la explicó.

Pamela Ospina dio detalles del sueño que tuvo Claudia Bahamón con ella - crédito @radioacktiva/TikTok

“Ella me dijo: ‘Lo que yo siento es que este sueño significa que tú estás buscando tu felicidad’”, a lo que la comediante respondió con ironía: “Yo creo que usted está negando lo que esto realmente significa”, según comentó en la entrevista.

La revelación ha generado gran revuelo en redes sociales, no solo por el contenido del sueño, también por la manera abierta y cómica en que Pamela decidió contarlo, manteniéndose fiel a su estilo irreverente.

“Tener ese nivel de confianza para decirle eso a un compañero de trabajo, pues… jajaja ay Claudia", “Qué risa Claudia tan ocurrente”, “Quién no se muere de nervios con ese sueño de Claudia, Dios mío”, “Pamela quería ese sueño, pero con Claudia”, dicen los mensajes.

La comediante aprovechó la entrevista para destacar el respeto y la buena onda que siempre sintió por parte de Bahamón, a quien describió como “una mujer tridimensionalmente espectacular”.

Claudia Bahamón confesó que soñó con Pamela Ospina - crédito cortesía del Canal RCN

Esta revelación se suma a otras anécdotas curiosas y divertidas que los participantes han vivido detrás de cámaras en MasterChef Celebrity, un formato que, más allá de la competencia culinaria, ha servido de escenario para momentos inesperados, amistades entrañables y ahora, hasta sueños con interpretaciones polémicas.

Mientras tanto, Pamela Ospina continúa su camino como una de las voces más auténticas del humor colombiano, y no teme hablar de lo que otros tal vez guardarían en secreto. Esta vez, lo hizo con nombre propio, sin censura y con toda la picardía que la caracteriza.