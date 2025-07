John McNamara intentó disimular su risa en pleno discurso de Petro: la reacción quedó grabada en la transmisión en vivo del Gobierno

Petro y McNarama protagonizaron un curiosos momento en un evento del Gobierno nacional- crédito montaje Infobae (Presidencia y Embajada de Estados Unidos)

Una sonrisa inesperada del encargado de negocios de Estados Unidos, John McNamara, captada durante la transmisión oficial del Gobierno colombiano, marcó un momento singular en la feria internacional de aeronáutica celebrada en el departamento de Antioquia.

Mientras el presidente Gustavo Petro exponía la importancia de la matemática cuántica para la Fuerza Pública, la cámara mostró a McNamara, representante diplomático del presidente Donald Trump, esbozando una expresión que no pasó desapercibida. Este gesto se produjo justo cuando el mandatario colombiano subrayaba la urgencia de fortalecer el aprendizaje en esa disciplina dentro de las instituciones de seguridad.

En el evento, que se llevó a cabo el miércoles 9 de julio de 2025, Petro afirmó: “El sistema de educación superior de la Fuerza Pública, y de la sociedad en general, debe dar pasos hacia la matemática cuántica”. El presidente profundizó en la carencia tecnológica del país, señalando: “En Colombia no existe un solo computador cuántico, hay unos de mentiras”. Para el jefe de Estado, la adopción de estas capacidades resulta esencial en el ámbito militar: “Desde el punto de vista militar es absolutamente imprescindible que la Fuerza Pública desarrolle esa capacidad, si no, estamos perdidos, no nos estamos defendiendo”.

El contexto del evento estuvo marcado por la reciente crisis diplomática entre el Gobierno colombiano y la administración de Estados Unidos. En un gesto conciliador, Petro se dirigió a McNamara con un ofrecimiento de ayuda ante la emergencia por inundaciones en Texas. El mandatario expresó: “Estamos viendo, embajador McNamara —yo le digo embajador porque usted asume esas funciones—, el caso de Texas, las inundaciones que nosotros vemos casi varios meses al año en varias regiones del país”.

Añadió que estos desastres son consecuencia de crisis climáticas globales y destacó el papel de la Fuerza Aérea en la atención de emergencias: “Indudablemente, son el efecto de crisis cada vez más grandes alrededor del equilibrio climático del planeta, aquí también la Fuerza Aérea tiene un papel que cumplir, y que es salvar vidas, llevar medicinas, llevar comida, extraer personas, etcétera”.

Petro detalló que Colombia cuenta con experiencia en la gestión de este tipo de situaciones y sugirió que, para colaborar, sería necesario contactar al gobernador del estado afectado: “Ya tenemos una experiencia, en ese caso hay que dirigirse al gobernador del estado de Texas para ofrecer a Colombia en lo que podamos, en lo que tengamos algún tipo de experiencia para salvar vidas humanas en Texas”.

¿Qué dijo John T. McNamara al regresar a Colombia?

John McNamara regresó a Colombia luego de tensiones diplomáticas entre Colombia y Estados Unidos- crédito @USEmbassyBogota/X

Luego de las tensiones diplomáticas entre Colombia y Estados Unidos, el alto funcionario norteamericano envió un mensaje tras su llegada al territorio nacional. En un comunicado, afirmó que el Gobierno liderado por Donald Trump centrará esfuerzos en resolver varias problemáticas que atañen a ambas naciones.

“Después de consultas exhaustivas en Washington, llegué a Medellín con preocupaciones persistentes de mi gobierno sobre la retórica y acciones de los más altos niveles del gobierno colombiano que ponen en riesgo la relación histórica, cercana y mutuamente beneficiosa entre nuestros dos países. Estados Unidos continuará tomando medidas decisivas para frenar la migración ilegal, abordar los múltiples temas pendientes en nuestra relación comercial, contrarrestar el flujo de narcóticos hacia nuestras fronteras, llevar a los narcotraficantes ante la justicia y fortalecer la seguridad en toda la región, siempre priorizando los intereses de Estados Unidos”.

A su vez, aclaró que Colombia sigue siendo un aliado estratégico en Latinoamérica, por lo que tiene como objetivo trabajar de manera mancomunada con el fin de impulsar el desarrollo de los dos países.

“A pesar de las diferencias en nuestras políticas actuales, Colombia sigue siendo un socio estratégico esencial en América Latina. Nuestro objetivo es fomentar una relación más positiva en el futuro y continuar trabajando para que estadounidenses y colombianos estén más seguros, protegidos y sean más prósperos. He tenido el honor de servir en Colombia, tanto en uniforme durante el conflicto y posteriormente como diplomático, en varias ocasiones a lo largo de muchos años. He sido testigo directo del valor y la valentía del pueblo colombiano en la defensa de su democracia y en la construcción de un futuro mejor para su país. Entonces, lamento ver hasta dónde nuestra alianza, formada por sacrificios mutuos y confianza mutua, ha llegado hoy en día”.

Y agregó: “Mi deseo, y el del Gobierno de los Estados Unidos, es mantener y fortalecer nuestra estrecha relación con Colombia. Pero no podemos hacerlo solos. Necesitamos contar con un socio fuerte y colaborativo. Espero discutir estos asuntos con el gobierno colombiano y transmitir los pasos concretos que la Administración Trump busca con urgencia por parte del gobierno colombiano. Estos pasos nos permitirán revertir la tendencia negativa actual en la relación bilateral y evitar una escalada que perjudique los intereses de ambos países, y especialmente los de Colombia”.