A bordo de un avión Gripen, Petro resaltó el trabajo de la FAC: “Importante para enfrentar las economías ilícitas, la delincuencia y cuidar la vida”

Petro se subió a dos de las nuevas aeronaves suecas que estarán durante la feria en el aeropuerto José María Córdova, y que modernizaran la flota de combate aéreo colombiana - crédito Presidencia de la República

Luego de que el Gobierno colombiano, en cabeza de Gustavo Petro, anunciara la adquisición de aeronaves de combate Gripen y de tecnología militar avanzada ―como parte de una estrategia para modernizar y reforzar la defensa nacional―, el mandatario resaltó el papel de la Fuerza Aérea Colombiana (renombrada Fuerza Aeroespacial Colombiana-FAC) en la lucha contra los grupos armados ilegales y las estructuras que siguen ‘haciendo de las suyas’ en el territorio nacional.

El presidente de los colombianos puntualizó a través de un mensaje en su cuenta de Facebook que el trabajo de esta, una de las tres instituciones que componen las Fuerzas Militares del país, “ha sido importante para enfrentar las economías ilícitas, la delincuencia y cuidar la vida”.

El mensaje que dio a conocer durante la mañana del jueves 10 de julio de 2025, tuvo lugar durante la asistencia de Petro a la inauguración de la Feria Internacional Aeronáutica y Espacial de Colombia (F-AIR Colombia 2025), que se desarrolla del 9 al 13 de julio del 2025 en el aeropuerto José María Córdova, del municipio de Rionegro, Antioquia.

En dicho evento, realizado el miércoles 9 de julio, Petro anunció la compra de aeronaves europeas y Suecia fue el país invitado de honor. El mandatario explicó que la adquisición forma parte de un proceso de renovación iniciado recientemente debido a la antigüedad y el desgaste de la flota aérea, lo que ha limitado la capacidad de respuesta de la fuerza pública ante amenazas.

El mandatario compartió el video a través de sus redes sociales, destacando la labor de la Fuerza Aeroespacial Colombia - crédito Presidencia de la República | @infopresidencia/IG

En su intervención, Petro enfatizó que la compra no busca incrementar el conflicto interno, sino fortalecer la independencia y la soberanía nacional, diversificando los proveedores internacionales de armamento.

De igual forma, y en sus redes sociales, Petro compartió varias cifras importantes como parte de la lucha contra los grupos criminales en todo el país:

“3.096 delincuentes han sido capturados”.

“1.560 laboratorios de pasta de base de coca han sido destruidos”.

“Se han incautado 666 toneladas de estupefacientes”.

“3.730 vidas de civiles y militares han sido salvadas en misiones de traslados y evacuaciones aeromédicas”.

El presidente explicó que la financiación de los equipos militares, incluidos los aviones Gripen, se realizará a través del mecanismo de vigencias futuras.

El mandatario habló con cifras sobre los certeros golpes que se han dado con la ayuda de la FAC en el país a las estructuras criminales - crédito Gustavo Petro / Facebook

Esto permitirá que los pagos se distribuyan en el tiempo sin afectar de manera inmediata el presupuesto nacional y, según lo informado, no pondrá en riesgo los programas sociales ni la estabilidad fiscal, ya que la inversión estará proyectada durante medio siglo.

En días previos, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, había confirmado que la adquisición está incluida en el presupuesto de inversión de 2026.

El jefe de la cartera añadió que el objetivo de la modernización es también ampliar la capacidad técnica del personal militar para avanzar hacia una mayor autosuficiencia en materia de defensa.

A la inauguración de la feria asistieron representantes del gobierno nacional y regional, además de autoridades militares y empresas suecas del sector aeroespacial y de defensa, como Saab, Ericsson y Securitas.

Gustavo Petro habló de la compra de armas y aviones Gripen por parte del Gobierno colombiano - crédito Presidencia de la República

“No queremos salir hacia profundizar el conflicto, no nos interesa. Por eso no decidimos un cambio de campo bélico o pseudobélico, sino que, básicamente, lo que queremos es, dentro del campo en que se ha movido Colombia desde casi su fundación, mantener la independencia, básicamente a partir de la soberanía nacional de la pluralidad de oferentes”, destacó el presidente de Colombia durante su discurso.

Seguido a esto, Petro comentó: “Y aquí han venido, pues, varias empresas de diversos países en pos de eso. La fuerza pública de Colombia, contrario a lo que la prensa piensa, se ha venido debilitando en las últimas décadas”.