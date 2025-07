Yina Calderón le cumplió a Epa Colombia y le celebró su cumpleaños 29 a las afueras de la cárcel El Buen Pastor

Yina Calderón sorprendió a Epa Colombia en inmediaciones de El Buen Pastor con serenata de cumpleaños - crédito @yinacalderontv/Instagram

Yina Calderón se llevó todos los aplausos en redes sociales al demostrar su lealtad con Epa Colombia, pues en un acto de amistad, decidió sorprender a la empresaria de keratinas con una serenata de cumpleaños.

La exparticipante de La casa de los famosos Colombia 2025 llegó hasta las afueras del centro penitenciario El Buen Pastor acompañada de su familia y amigos para celebrar una nueva vuelta al sol de la también influencer que paga condena por daños a una estación del sistema de transporte Transmilenio de Bogotá.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En la madrugada del 9 de julio, la DJ huilense se tomó los alrededores del centro carcelario para ser la primera en felicitar a Epa Colombia en su cumpleaños número 29. Marlon Solórzano y Yana Karpova también estuvieron presentes.

Yina Calderón no dejó pasar por alto el cumpleaños de Epa Colombia y llegó hasta las afueras de El Buen Pastor para celebrarlo con todos los juguetes - crédito @rastreandofamosos/Instagram

A la distancia y en compañía de mariachis, Yina Calderón interpretó su propia de versión del tema musical Amigo del cantante brasilero Roberto Carlos. Además, encendió velas en una torta que sostuvo en sus manos mientras que, muy a las 12 de la medianoche lanzó un show de pirotecnia.

La emoción se apoderó de la empresaria de fajas y los demás presentes cuando recibieron una señal desde el interior de la cárcel que les indicó que Epa Colombia estaba escuchando el mensaje. “Creo que todos aquí tenemos el corazón roto, pero a la vez llenos de felicidad porque sentimos que ella notó nuestra presencia”, comentó Yina.

Al saber que Daneidy Barrera Rojas, nombre real de la creadora de contenido, los estaba escuchando intensificaron sus cantos y declinatorias, así como también reiteraron tanto su apoyo como la fe que tienen en que pronto saldrá libre.

Con pólvora, música en vivo y torta, Yina Calderón festejó los 29 años de Epa Colombia, el primer cumpleaños que la 'influencer' pasa en la cárcel- crédito @la_rusayana/Instagram

“Toda Colombia estamos contigo, pronto vas a salir de ahí amiga. Feliz cumpleaños, que Dios te bendiga y que cumplas muchos más y el próximo nos emborrachamos”, mencionó Calderón en ese momento, el cual grabó para registrarlo y mostrarlo a sus seguidores en las redes sociales.

Cuando el grupo de asistentes pausó toda conversación y ruidos, buscaban comprobar si Epa Colombia podía percibir los mensajes y la música dedicada a la distancia. Según relató Yina Calderón en sus historias de Instagram, la respuesta no tardó: la influencer, desde lejos, gritó dejando claro que escuchó tanto los mariachis como las palabras dirigidas a ella. El hecho provocó una visible emoción en Calderón, quien compartió el resultado del momento con la frase: “Nos escuchó”.

Yana Karpova y Marlon Solórzano se unieron a Yina Calderón y participaron del cumpleaños de Epa Colombia - crédito @la_rusayana/Instagram

“La rusa” Yana Karpova y Marlon Solórzano, ambos exconcursantes de La casa de los famosos que confirmaron su relación sentimental, compartieron algunos de los emotivos momentos que se vivieron fuera del penal.

“Hola, muchachos. Aquí estamos con Gina. Gina, ven acá. Aquí estamos con Gina y vamos a celebrar Hola el cumpleaños de EPA. Organizó todo. Miran mariachis. O sea, mejor dicho, Gina es la mejor amiga. Y ahí está EPA en este edificio, mis amores. Libertad para EPA”, mencionó la cantante urbana en el video que compartió en sus redes sociales.

Esta es la razón por la que Yina Calderón no ha visitado a Epa Colombia en la cárcel

La imposibilidad de un reencuentro pesa en el relato de la exconcursante que fuera parte del conocido reality de convivencia. La empresaria de queratinas, figura central en la polémica reciente, sigue esperando esa visita. Según relató en Buen Día Colombia, la exparticipante detalló los motivos reales por los cuales no ha logrado verse con ella, explicando ante las cámaras las circunstancias precisas que han provocado esta separación.

La empresaria de fajas espera poder visitar pronto a su amiga Epa Colombia - @yinacalderontv/ Instagram

“No, yo no la puedo ver, ella no está bien emocionalmente, me entiendes. Entonces no es como me quiera ver y no es porque no me quiera, es porque no quiere ver sino a su mamá y a su esposa, es entendible, está en una cárcel, ella no está en un reality, está en una cárcel, lleva ya seis meses. Cumple años y vamos a ir a llevarle unos mariachis afuera de la cárcel por allá en una esquina a ver si nos dejan tirarle unos globos”, explicó Calderón.

El compromiso de mantener presente el nombre de Daneidy Barrera permanece firme, según expresó el interlocutor, quien ha destacado que mencionará a la influenciadora tantas veces como sea necesario hasta que recupere su libertad. Sin mantener contacto directo con Barrera, la comunicación se realiza a través de su esposa, lo que recalca la distancia y la delicadeza del momento por el que atraviesa.

Por otra parte, Yina se refirió al estado emocional en la que se encontraría su amiga, como es su nombre de pila: “la situación de ella es compleja, amigos, pero hay cosas que es mejor no tratar tanto, porque hay un trasfondo. Yo no he hablado con ella, he hablado con su esposa y esperar que salga, no está tan fácil. Ella sabe que la quiero mucho, que la nombro casi siempre,porque prometí mantenerla vigente hasta que ella saliera y lo voy a cumplir", agregó.