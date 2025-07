Un colombiano fue elegido miembro de la entidad encargada de elegir los premios Emmy: vea de quién se trata

Daniel Mejía fue elegido como miembro de la Academia de Artes y Ciencias de la Televisión (ATAS), responsable de los Premios Emmy - crédito cortesía Ramos García comunicaciones

El realizador y cantante Daniel Mejía fue elegido como miembro oficial de la Academia de Artes y Ciencias de la Televisión (ATAS, por sus siglas en inglés), la organización responsable de los Premios Emmy Internacionales. Esta designación reconoce su trayectoria internacional en cine, televisión, animación y contenido musical, y lo posiciona entre las voces creativas con mayor proyección de Latinoamérica.

“La verdad es un honor hacer parte de la organización que se encarga de presentar y premiar lo mejor de la televisión internacional”, expresó en diálogo con W Radio.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Mejía ya venía generando impacto en el medio luego de ser nominado al Emmy Internacional como director de la serie animada Dapinty, una Aventura Musicolor, junto a Alicia Molina, compitiendo con producciones de Netflix, Ubisoft, Aardman y NHK. Esto le permitió volverse jurado oficial del certamen entre 2023 y 2025. A la par, la serie animada Los Caramelokis, bajo su dirección, recibió el Premio India Catalina a Mejor Musicalización y fue nominada a Mejor Producción Musical.

“Comencé estudiando publicidad en Colombia y luego me gané una beca para estudiar cine y televisión en Estados Unidos, ahí grabé un cortometraje que incluso ganó un premio en Beverly Hills Film Festival, en 2017”, contó en diálogo con la emisora, en referencia a su paso por Savannah College of Art and Design (SCAD), de donde se graduó con honores.

Esto dio pie a que Mejía colaborara con marcas como Éxito, Bancolombia o Pony Malta, y se encargara de los videoclips de artistas como Mike Bahía, Paula Arenas, Carín León y Providencia.

Acerca de sus responsabilidades como miembro de la Academia de Artes y Ciencias de la Televisión, Mejía contó que su rol es el de identificar lo que sucede en el panorama internacional. “Hay un montón de eventos durante todo el año en los que se evalúa el panorama de la televisión internacional, cuáles son los temas más importantes. La idea de la organización es poder preservar y hacer que la televisión a nivel internacional siga creciendo”, explicó.

Mejía trabajó realizando producciones para distintas marcas y dirigiendo videoclips para figuras como Carin León o Providencia, además de ser jurado en las tres ediciones más recientes de los Emmy - crédito cortesía Ramos García comunicaciones

El realizador también hizo saber que le gustaría contribuir desde su lugar para que las producciones colombianas tengan más visibilidad, y marcar una pauta para sus colegas.

“Como colombiano, me interesa poder mostrarle a todas las personas en nuestro país que es posible competir en estos escenarios. Muchas veces creemos que nuestras producciones, por ser de bajo presupuesto, no ameritan llegar a escenarios así”, comentó, añadiendo que le gustaría contribuir para que Colombia desarrolle eventos que les permitan entrar al circuito de eventos internacionales previo a los Emmy.

Mejía también manifestó que las prioridades de un realizador en la actualidad son diferentes, por cuenta del auge que viven las plataformas de streaming. “Lo más importante es que nos centremos en crear, sobre todo en lo local. La necesidad tampoco es llegar a Hollywood. Hay demasiados escenarios. Ahora, gracias a las plataformas podemos compartir las series con todo el mundo, y ya vimos lo que pasó con El juego del calamar o La casa de papel, que en otros tiempos no hubieran llegado a tener el auge que tuvieron internacionalmente”, afirmó.

Daniel Mejía presentó su debut musical

'1992' es el nombre del álbum debut del cantautor y realizador audiovisual colombiano Daniel Mejía - crédito cortesía Ramos Garcia Comunicaciones

En mayo pasado, y coincidiendo con su reconocimiento como miembro del ATAS, Mejía decidió darle salida a su faceta como cantautor con su debut 1992, un larga duración que fusiona bolero, bachata, bossa nova y pop noventero. En esta producción suma sus talentos como realizador, con videoclips dirigido por él mismo.

Su videoclip para El Baile – animado en 2D –, fue nominado a Mejor Videoclip Internacional en el Toronto International Nollywood Film Festival (TINFF) 2025 y recibió menciones honoríficas en los International Music Video Awards y Best Film Awards.

A la par, según dio a conocer su entorno, Mejía desarrolla tres proyectos: El Apagón, una serie de ficción sobre duelo, memoria y realismo mágico seleccionada oficialmente por el Bogotá Audiovisual Market (BAM) 2025; una serie documental centrada en la música y la identidad cultural colombiana; y su primer largometraje de ficción, en etapa de escritura.