Luisa Fernanda W se defendió de las críticas tras polémica con las hermanas de Legarda: “Mi corazón lo tengo tranquilo”

Luisa Fernanda W responde a la polémica con las hermanas de Legarda y defiende su relación con Pipe Bueno

La influencer Luisa Fernanda W rompió el silencio en medio de la polémica que la enfrenta con las hermanas del fallecido cantante Fabio Legarda por el uso del nombre The Winning Team, un proyecto musical que ambos impulsaron antes de la muerte del artista en 2019.

La controversia volvió a llamar la atención luego de que Luisa anunciara, a finales de junio, su intención de relanzar la iniciativa, junto a los artistas urbanos Itzza Primera, Ryan Roy y DeJota 2021, todos cercanos al círculo artístico de Legarda.

La reactivación de The Winning Team derivó en una notificación legal que solicitaba el retiro de los contenidos promocionales del relanzamiento. Aunque Luisa Fernanda W no mencionó directamente a los demandantes, señaló en sus redes sociales que ya puso el caso en manos de sus abogados y dio a entender que la acción proviene de la familia del artista.

La influencer aseguró que se siente sorprendida por la cantidad de personas que —según sus palabras— no conocen su historia real y han difundido versiones erradas de lo ocurrido tras la muerte de Legarda - crédito @luisafernandaw/Instagram

Según explicó, este sería su tercer intento de continuar con el legado musical, aunque reconoció que el nombre aún no pertenece formalmente a ninguna de las partes, ya que el proceso de registro está en trámite.

En medio del revuelo mediático, Luisa utilizó su cuenta de Instagram para compartir su versión de los hechos y responder a las críticas que resurgieron en torno a su vida sentimental tras la muerte de Legarda y su posterior relación con el cantante Pipe Bueno.

Desde un parque en México, país donde actualmente reside, Luisa grabó varios videos en los que defendió su trayectoria personal y familiar.

La creadora de contenido se mostró serena pero firme al abordar los señalamientos que revivieron tras el conflicto con la familia de Legarda - crédito @luisafernandaw/Instagram

Aseguró que nunca había querido aclarar públicamente muchos detalles sobre su vida privada tras la tragedia, pero admitió sentirse sorprendida por la cantidad de personas que según dijo “tienen una visión distorsionada de su historia”.

“Hay un montón de gente que tiene mi historia completamente distorsionada. Hablan unas cosas que yo digo: ‘Dios mío, ¿de dónde sacan tanto cuento?’”, expresó. También reconoció que, a lo largo de los años, evitó pronunciarse en público sobre ciertos episodios para preservar su tranquilidad y porque, en sus palabras, “ya no vale la pena aclarar nada”.

Sin embargo, debido a la cantidad de comentarios que recibió al respecto, algunos de ellos mencionando a su actual pareja, Pipe Bueno, la creadora de contenido decidió abordar de forma directa el tema y defendió su relación. “La vida me regaló una familia. La pareja que elegí en ese momento y que elijo hoy es con quien tengo mi hogar, a la persona que elijo todos los días”, afirmó, y destacó que, aunque el futuro es incierto, está convencida de que tomó la decisión correcta.

Ante las críticas, la influencer afirmó que entregó lo mejor de sí durante su relación con el fallecido cantante y que mantiene la tranquilidad de haber actuado con sinceridad - crédito @luisafernandaw/Instagram

Sobre su historia con Legarda, Luisa Fernanda W aseguró que su conciencia está tranquila y que dio lo mejor de sí durante esa etapa. “Amé, respeté, apoyé, y con eso me quedo”, dijo. Rechazó los señalamientos que sugieren que no quiso al cantante, y afirmó que, aunque no es perfecta y reconoce sus errores, se siente en paz con las decisiones que tomó en su momento.

“Obviamente, después de tantos años, yo no voy a salir a aclarar nada, ¿pues para qué? Ya no vale la pena”, agregó, refiriéndose a las múltiples ocasiones en las que ha sido cuestionada por los medios y en redes sociales sobre su vida sentimental tras la muerte de Legarda.

Aun así, admitió que cada vez que participa en un pódcast o entrevista, el tema reaparece. Por eso decidió hablar desde su experiencia personal: “Yo sé de este lado cómo fue mi historia. Perfecta no soy, reconozco mis errores, pero como están contando la historia otros, no es”.

Luisa Fernanda W respondió a las intenciones de la mamá de Legarda y su hermana Daniela, de querer acabar con 'The Winning Team' - crédito qittzaprimera/Ig

La disputa legal por el nombre The Winning Team aumenta el interés en una historia que, aunque marcada por la tragedia, continúa generando reacciones. El asesinato de Fabio Legarda, que murió a los 29 años víctima de una bala perdida durante un intento de robo en Medellín, conmocionó al país y dejó una huella en el ámbito musical y digital colombiano.