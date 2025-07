Habló paciente que fue evacuada por incendio en clínica de Medellín: “Las llamas se veían desde el cuarto piso”

"Fue horrible, las llamas se veían desde el cuarto piso": paciente evacuada en Clínica de Medellín - crédito: @DAGRDMedellin / X

El incendio que se registró en la noche del martes 8 de julio en el séptimo piso de la Clínica Fundadores, ubicada en el centro de Medellín (Antioquia), obligó a la evacuación de 150 pacientes.

Según los reportes oficiales, el fuego fue finalmente controlado aproximadamente a las 3:00 a. m. del miércoles 9 de julio, luego de varias horas de labores por parte de los cuerpos de bomberos.

Las llamas, que se originaron en la parte alta del edificio, forzaron al personal médico y de emergencia a trasladar de manera inmediata a los pacientes a otros centros asistenciales para garantizar su seguridad. Las autoridades no reportaron víctimas fatales como resultado del incidente.

Los equipos de bomberos emplearon equipos especializados para contener el avance de las llamas y proceder con la ventilación de las áreas afectadas. Testigos presentes en el lugar relataron escenas de evacuación y tensión durante las operaciones de rescate.

En la noche del martes 8 de julio se presentó la emergencia en la Clínica Fundadores - crédito Dagrd/X

Una de las afectadas contó a Blu Radio cómo vivió este momento: “Yo estaba acostada ya en la cama, me habían acabado de hacer el ingreso y estaba esperando que me pusieran los medicamentos, cuando un paciente me dijo, por favor, salgan, salgan todos, que en el sexto piso hay un incendio, entonces fue cuando todos empezamos a salir, enfermos en camilla, ya estaban sacando a los de la UCI en silla de ruedas".

Además, una acompañante de otra paciente relató que “eso fue horrible. Las llamas se veían desde el cuarto piso y lo peor es que mi hermanito no mueve las extremidades y nos tocó mejor dicho, rodarlo por las escaleras. Eso fue horrible”.

La evacuación, descrita como angustiante por testigos y personal médico, se llevó a cabo bajo estrictas medidas de seguridad para trasladar a los pacientes más críticos hacia otras instituciones sanitarias.

Luego de la emergencia, el centro asistencial anunció la suspensión de sus servicios hasta determinar y evaluar los daños ocasionados por la conflagración. Una de las afectadas expresó: “Si ellos cierran, entonces, ¿qué van a hacer con todo el personal que tienen ahí y al salirse la gente de ahí? Una persona que la tengamos que traer de emergencia, ¿dónde nos la van a atender? No hay donde”.

(Crédito: @DAGRDMedellin / X)

