‘Feliz con mi ex’: la comedia colombiana que da un vistazo a cómo sería vivir con tu antigua pareja

¿Qué sucede cuando el pasado no solo toca a la puerta, sino que se instala en la sala, comparte el baño y hasta se queda a dormir? Esa es la pregunta que plantea Feliz con mi ex, la nueva comedia colombiana de Sagitario Films, escrita por Jairo Estrada y Luz Estrada, y dirigida por el propio Estrada junto a Santiago Vargas. La película ofrece una visión divertida y sin filtros de los enredos que surgen cuando la convivencia con un ex se convierte en una realidad inesperada, mezclando humor, ternura y caos en una historia sobre segundas oportunidades y las locuras del amor después del amor.

Feliz con mi ex reúne a grandes talentos del cine y la televisión colombiana en una comedia familiar que explora, con honestidad y cercanía, lo absurdo y lo real de volver a convivir con quienes alguna vez se amó o se creyó haber dejado atrás. La cinta, que nació como una idea para una serie de televisión, da el salto a la pantalla grande con el potencial de convertirse en una saga cinematográfica de largo aliento.

El argumento gira en torno a Óscar, un psicólogo interpretado por Jairo Estrada, quien enfrenta una bancarrota provocada por la crisis económica mundial. Sus ingresos resultan insuficientes para cubrir la hipoteca del apartamento, la cuota del carro, las tarjetas de crédito, el arriendo del consultorio y la manutención de su hija. Sin familiares cercanos en la ciudad, Óscar se ve obligado a pedir ayuda a Sandra, su exesposa, de quien se divorció hace más de un año. Sandra, fisioterapeuta, tiene su consultorio en la casa familiar, que por acuerdo mutuo está a nombre de la hija de ambos, Carolina, próxima a cumplir quince años. Sandra y Carolina viven en armonía hasta que la llegada de Óscar altera la tranquilidad del hogar.

El elenco incluye a Julio Pachón, Luz Estrada, Alex Adames, Sofía Mahecha y el propio Jairo Estrada. La convivencia, que comienza como una solución temporal, se transforma en una experiencia caótica y profundamente cómica, marcada por hábitos opuestos, diferencias generacionales y heridas del pasado. La película retrata desde discusiones cotidianas, como quién dejó el lavamanos lleno, hasta conversaciones profundas sobre asuntos pendientes, mostrando cómo la convivencia puede sacar lo mejor y lo peor de cada uno.

Con el ritmo de una sitcom —un formato de comedia de situación caracterizado por situaciones cómicas recurrentes y un elenco fijo—, la película combina el corazón de una historia real con la honestidad de una propuesta sin pretensiones. Feliz con mi ex busca hacer reír, pero también tocar fibras emocionales con inteligencia y autenticidad. Las situaciones absurdas sirven como vehículo para abordar temas universales como el perdón, la nostalgia, los nuevos comienzos y la fuerza del amor cuando se transforma.

La dirección estuvo a cargo de Santiago Vargas (Pa’ Medallo, El Bronx, Amar y Vivir, El Gran Bingo) y Jairo Estrada (En lo profundo, Locos x la plata, El Sancocho, La Exhumación; CEO de Grupo Sagitario), mientras que el guion fue escrito por Jairo Estrada y Luz Estrada. La producción ejecutiva recayó en Jairo Estrada, Estefanía Estrada y Carolina Cuervo, con gerencia de producción de Omar Méndez. La dirección de fotografía fue responsabilidad de Juan Sebastián Bustos, el arte estuvo a cargo de Verónica Vitery, la música original fue compuesta por Juan Pablo Saavedra y el montaje realizado por Juan Manuel Castro, Santiago Vargas y Jairo Estrada.

La película es una producción de Sagitario Films, en asocio con Grupo Sagitario, Stargate Studios Colombia, García Rental, Gestión Efectiva Producciones y Fundcultur. Esta alianza demuestra el crecimiento y la diversificación del cine colombiano, con historias frescas y propuestas independientes.

Feliz con mi ex llegará a partir de este jueves 10 de julio a salas de cine en todo el país, incluyendo Cinema Local en Bogotá y Cali, Procinal Las Américas en Medellín, el Centro Comercial Mayorca en Sabaneta, IZI Movie en Cali, la Sala de Cine Salento en Salento (Quindío), Redespiral en Manizales, Marines Films en Valledupar y la Cinemateca del Caribe en Barranquilla, ampliando la red de aliados clave para el impulso del cine nacional.

La película se presenta como una propuesta accesible para todos los públicos: adultos, jóvenes y familias. Sin recurrir a clichés ni fórmulas repetidas, cada personaje brilla en una historia local y cotidiana. Reírse del pasado nunca había sido tan catártico, y esta comedia invita a recordar por qué se termina una relación y por qué, a veces, eso ya no importa.