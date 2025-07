“Es una ‘chambonada’”: Petro está en el ojo del huracán por publicar otra ‘fake news’ de una supuesta obra de su Gobierno

Las redes sociales difundieron un video de un paisaje que le atribuyó a La Guajira, pero en realidad, se trataba de una escena grabada en Kansas, Estados Unidos - crédito @freduchy11/TikTok

Las redes sociales no perdonan, y cuando el presidente Gustavo Petro decidió compartir un video afirmando que se trataba de una obra en La Guajira ejecutada durante su mandato, lo que vino después fue una ola de críticas que escaló con rapidez y que volvió a encender el debate sobre la veracidad de la información que difunde el mandatario.

El video en cuestión mostraba un paraje atractivo: senderos junto a un río, zonas arboladas, un puente moderno y esculturas. “Las obras de este gobierno en Riohacha, Guajira (sic)”, escribió Petro en su cuenta de X. Pero, en cuestión de minutos, los usuarios detectaron un detalle que no cuadraba, pues el sitio no quedaba en Colombia, mucho menos en La Guajira. Se trataba del Arkansas River Trail, una vía escénica ubicada en Wichita, Kansas (Estados Unidos).

El error fue rápidamente ‘corregido’ por el propio presidente, que borró la publicación. Pero, en la red no se borra nada, y las capturas de pantalla se multiplicaron. La oposición no tardó en replicar el tropiezo y hasta opinar al respecto.

Así reaccionaron en redes sociales al mensaje del presidente Petro sobre su supuesta “obra”

Andrés Forero, representante del Centro Democrático, fue uno de los primeros en reaccionar, él publicó una captura de pantalla del mensaje eliminado y escribió: “Aunque ya borró el trino, @petrogustavo compartió un video de un puente en Wichita, Kansas, diciendo que era una de las obras de su gobierno en La Guajira. La ‘chambonada’, la mentira y el engaño como forma de gobernar y hacer política”.

Y luego, en la misma red social, el congresista añadió en otra publicación: “Como no tiene obras para mostrar por cuenta de un gobierno signado por la incompetencia y la corrupción, @petrogustavo tiene que ‘robarse’ obras de otras ciudades y otros gobiernos para tratar de mostrar ‘gestión’”.

En el menor tiempo pensado, los señalamientos se intensificaron. Desde diferentes bancadas, especialmente las más críticas del Gobierno, la narrativa fue una sola, puesto que el presidente no solo cayó —otra vez— en la trampa de difundir ‘fake news’, sino que pretendió atribuirse una obra que no existe en Colombia, con la agravante de hacerlo en nombre de un territorio históricamente olvidado como La Guajira.

El senador Alfredo Deluque, del Partido de la U y oriundo del departamento en cuestión, no ocultó su indignación.

Su mensaje fue directo, con un tono que mezcló frustración y sarcasmo: “Señor Presidente, sería un mal chiste si no fuese usted. No le basta con haber incumplido sus promesas para el Departamento, sino que usa un video del monumento ‘Keeper of the Plains’ en Wichita para mofarse de nosotros, los guajiros. No más, señor Presidente, gobierne, le queda menos de un año para enmendar el desgobierno (sic)”.

Desde el Congreso, las críticas se replicaron con voz propia y María Fernanda Cabal, senadora del Centro Democrático, también se sumó a las críticas, no sin antes recalcar la verdadera ubicación del puente. “¡No sea farsante! Esto es Keeper of the Plains in Wichita en el estado de Kansas, no la Guajira”.

Incluso en el ámbito local hubo pronunciamientos, y es que Óscar Ramírez, concejal de Bogotá, hizo eco del error con ironía cortante: “Tan mediocre es su gobierno y tan desconectado de la realidad está usted, que cree que ese puente es en La Guajira y que usted lo hizo, cuando en realidad es una atracción en Estados Unidos. Qué vergüenza su capacidad para mentir e inventar obras sin el menor sonrojo”.

Las constantes publicaciones del presidente, muchas veces con datos equivocados o fuera de contexto, volvieron a poner en tela de juicio la credibilidad de la información que difunde en sus redes sociales. No se trata de un hecho aislado, pues ya son varias las ocasiones en que ha compartido contenido erróneo, lo que alimentó la percepción de sus detractores, que lo acusan no solo de caer en noticias falsas, sino de ser uno de sus principales propagadores. Por eso, algunos lo bautizaron como “el rey de las fake news”.