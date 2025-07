Cambio Radical recordó declaraciones de Germán Vargas Lleras diciendo que “la verdadera intención de este Gobierno es permanecer en el poder”

El partido político compartió en redes sociales una advertencia de Germán Vargas Lleras sobre posibles planes de permanencia en el poder, luego de que el presidente expresara dudas sobre la transparencia electoral de 2026 - crédito Colprensa

A través de un mensaje publicado en X, el presidente Gustavo Petro expresó preocupación por la transparencia de las elecciones presidenciales de 2026, declaración que generó críticas inmdediatas entre figuras políticas.

“Desconfío de la transparencia de las elecciones del 2026″, escribió el presidente Petro en su cuenta de X.

Frente a ese pronunciamiento del mandatario nacional, el partido Cambio Radical reaccionó compartiendo en su cuenta de X un fragmento de una entrevista concedida por Germán Vargas Lleras al diario El Colombiano.

En la publicación, la colectividad resaltó las palabras del exvicepresidente, que advirtió: “La verdadera intención de este Gobierno es permanecer en el poder”.

Además de citar a uno de sus líderes políticos, el partido Cambio Radical emitió un mensaje propio en el que cuestionó las intenciones del presidente Petro y advirtió sobre los riesgos que, a su juicio, implican sus declaraciones frente al proceso electoral.

En la misma publicación hizo un llamado a la unidad y promovió su agenda política de cara a los comicios de 2026.

“Germán Vargas Lleras lo advirtió (13 de octubre de 2024): “La verdadera intención de este gobierno es quedarse en el poder”. Petro siembra dudas sobre el sistema electoral, preparando el terreno por si es derrotado. Hoy, más que nunca, necesitamos unidad para defender nuestra democracia. En 2026, es urgente un Cambio Radical que detenga esta improvisación", escribió la colectividad de oposición en su cuenta oficial de X.

En la entrevista citada por Cambio Radical, Germán Vargas Lleras expresó su preocupación por el rumbo institucional del país bajo la administración de Gustavo Petro. Afirmó que, a su juicio, el Gobierno estaría avanzando en una estrategia para debilitar la democracia y mantenerse en el poder, aunque —según dijo— aún no cuenta con el respaldo suficiente en la Corte Constitucional para hacerlo de forma abierta.

Vargas Lleras también puso en duda las condiciones en las que se desarrollarán las elecciones de 2026, señalando que no hay garantías claras de que se celebren dentro del marco del Estado de derecho.

“Las circunstancias por las que atraviesa el país son muy difíciles y yo he sostenido que este gobierno hará todo lo posible por acabar la institucionalidad. Yo no tengo certeza de que las elecciones del 2026 vayan a realizarse en un estado de derecho. Las verdaderas intenciones de este gobierno es permanecer en el poder. Pero no pueden expresarlo hasta que no tengan la mayoría que los legitimen la Corte Constitucional”, dijo el exvicepresidente durante el Gobierno de Juan Manuel Santos en la charla con El Colombiano.

Por otro lado, en una publicación adicional, el partido Cambio Radical arremetió nuevamente contra el presidente Petro, esta vez relacionando su disputa con la firma Thomas Greg & Sons con un intento de afectar la legitimidad del sistema electoral. Según la colectividad, las críticas del mandatario estarían motivadas por su baja proyección política de cara a las elecciones de 2026.

“Ya se le vieron las verdaderas intenciones a @PetroGustavo: su pataleta con Thomas Greg no es por los pasaportes, es porque al ver que no tiene futuro en las próximas elecciones, quiere deslegitimar el sistema que lo eligió. Los colombianos no lo quieren más allá de 2026”, escribió la colectividad en su mensaje.

Las declaraciones del presidente tienen lugar en un contexto clave, justo cuando avanza el proceso para definir quién asumirá la ejecución de un contrato por 2,1 billones de pesos relacionado con la logística electoral de 2026. Esta licitación, que debe resolverse el miércoles 9 de julio, incluye además la organización de los Consejos de Juventud previstos para octubre.

Todo apunta a que la Registraduría seleccionará este miércoles a la Unión Temporal Integración Logística Electoral 2026 como la responsable de la logística e infraestructura tecnológica de los comicios. Este consorcio, en el que participa la firma colombiana Thomas Greg & Sons —encargada de producir los pasaportes desde 2007—, asumiría la operación de las elecciones de juventudes previstas para este año, así como las legislativas y presidenciales del próximo.