Angélica Lozano respondió a Alfredo Saade por lío con la expedición de pasaportes: “¿El plan es otro?”

La senadora Angélica Lozano fue informada pro la Cancillería sobre la falta de preparación para la expedición de pasaportes - crédito Prensa Angélica Lozano

La expedición de pasaportes en Colombia sigue generando incertidumbre, debido a los múltiples problemas que hay en torno a las posibilidades de que la Imprenta Nacional de Colombia, en alianza con la Casa de la Moneda de Portugal, puede asumir esa responsabilidad. Pues, aunque se había estipulado una fecha de inicio de operaciones (septiembre de 2025), esto no será posible por múltiples problemas que no se han resuelto.

El jefe de Despacho de la Presidencia, Alfredo Saade, informó con anterioridad que la expedición de pasaportes está garantizada y que no sería necesario prorrogar el contrato que se tiene actualmente con la multinacional Thomas Greg & Sons.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Sin embargo, la Cancillería, en respuesta a un derecho de petición de la senadora Angélica Lozano, confirmó que hay muchos pendientes que impedirían garantizar la expedición de los pasaportes a partir del 1 de septiembre. Así lo denunció la congresista por medio de un comunicado.

Al respecto, Saade solicitó a los informativos no divulgar documentos que no son oficiales. “Invito a los medios de comunicación no difundir un documento que no tiene firma, que no tiene un responsable. Los documentos que salen de las entidades del estado tienen que tener una trazabilidad y un funcionario responsable”, indicó.

El jefe de Despacho, Alfredo Saade, pidió a los medios no difundir un documento que no tiene firma, que no tiene un responsable - crédito @alfredosaadev/X

Lozano no tardó en pronunciarse, haciendo énfasis en la información suministrada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, en la que afirma que hace falta preparación y tiempo para poder avanzar en el suministro de los documentos.

Lozano cuestionó entonces al funcionario sobre la posible solución que tendría el Gobierno. Pues, según informó, estaría preparando un decreto para facilitar la contratación directa de una empresa privada para expedir los pasaportes de los colombianos.

“La misma @CancilleriaCol admitió HOY por escrito que el Gobierno NO está listo para el nuevo esquema de pasaportes. Aunque firmaran mañana el acuerdo con Portugal, confirmaron que se necesitan 35 semanas para arrancar. ¿O el plan es otro? ¿Escoger a dedo una empresa privada?”, escribió la senadora.

La senadora Angélica Lozano respondió a crítica de Alfredo Saade tras ventilar que no hay nada listo para garantizar la expedición de los pasaportes en Colombia - crédito @AngelicaLozanoC/X

De acuerdo con su denuncia, ante este problema, que viene desde 2023, año en el que arrancó un proceso de licitación para elegir a una empresa que se encargara de la emisión de los documentos, la solución sería hacer una contratación directa y no un proceso de selección entre varios oferentes.

Advirtió que esto podría implicar echar para atrás lo acordado hasta el momento con Portugal, país con el que Colombia esperaba trabajar de manera conjunta. “La solución parece que va a ser un contrato a dedo, sin ninguna licitación y sin fabricación pública, ni nacional, ni en convenio, ni cooperación, ni mucho menos en donación con Portugal, sino con otra empresa privada”, precisó.

La congresista aseguró que el Gobierno prepara un decreto para hacer una contratación directa con un privado - crédito @AngelicaLozanoC/X

Los problemas detrás de la fabricación de los pasaportes

La Cancillería de Colombia confirmó en respuesta al derecho de petición presentado por Angélica Lozano, que el 1 de septiembre de 2025 no podrá ponerse en marcha el nuevo modelo de expedición de pasaportes, fecha en la que expira el contrato con Thomas Greg & Sons.

La cartera admitió que no existe, hasta ahora, un acuerdo firmado con Portugal para empezar con la producción de libretas. Además, explicó que la implementación del nuevo sistema requiere de un plazo mínimo desde la firma del contrato para efectuar las tareas de expedición de los documentos.

Según información oficial, una vez firmado el convenio con Portugal, se requerirán más semanas para que el nuevo sistema pueda ponerse en marcha - crédito Colprensa

“Como un último motivo que afecta el cronograma, son los tiempos que requiere la Imprensa Nacional Casa da Moeda para dar inicio a la operación que, de acuerdo con información suministrada por esta entidad, podrían alcanzar hasta 35 semanas una vez se firme el Convenio Interadministrativo, lo cual haría inviable iniciar operaciones el 01 de septiembre de 2025”, precisó la Cancillería.

Aunado a ello, aclaró que la planta de producción nacional no está habilitada y que no hay un presupuesto asegurado para sostener la expedición de pasaportes hasta 2030.