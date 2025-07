Aida Morales contó cuál fue el personaje que le dolió perder y qué actriz fue la que lo interpretó: “Gran película”

Aida Morales se presentó para actuar en una película y otra actriz colombiana le ganó el papel - crédito @aidamoralesactriz/IG

La actriz Aída Morales, recordada por sus interpretaciones en teatro, cine y televisión, recordó un personaje que deseó con fuerza interpretar, pero que finalmente quedó en manos de otra colega a la que admira profundamente: Marcela Benjumea.

Durante una entrevista reciente para el programa Impresentables, de la emisora Los 40, Morales confesó que audicionó para un papel protagónico en la exitosa producción El robo del siglo, una de las películas más aclamadas de los últimos años por su elenco de alto calibre y su guion basado en hechos reales. Sin embargo, Aida Morales no logró quedarse con el personaje por el que presentó audición.

“Estuve a punto de hacerlo y me lo ganó Marcela Benjumea”, reveló la actriz con sinceridad. “Se llama El robo del siglo. Gran, gran película. Con un elenco increíble. Increíble. Yo audicioné y uno de los directores me audicionó. Él me decía como: ‘toda la fuerza, mándala a la mirada, mándala a la mirada’. Y yo lo hice”, empezó contando la actriz ibaguereña.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Pese a su esfuerzo y entrega en la audición no fue la elegida por la producción de la película, pero Morales asegura que no hubo espacio para la frustración cuando supo quién había sido finalmente la seleccionada para el papel. Al contrario, reconoció que el personaje encontró a la actriz ideal.

Marcela Benjumea fue la ganadora del papel al que también se presentó Aida Morales - crédito @marcelabenjumeap/Instagram

“Pero les juro, con mi corazón en la mano, que cuando yo supe que era Marcela, recordé el perfil del personaje y dije: ‘Es ella, es ella’. Y cuando la vi al aire no me quedó la menor duda”, confesó Morales con total honestidad.

La actriz aprovechó para elogiar el trabajo de Benjumea en la cinta, destacando su capacidad interpretativa y su fuerza en pantalla.

“Marcela hace un personaje increíble. En ese papel se necesitaba esa fuerza interpretativa de ella. Hay cosas que son… y hay cosas que no”, concluyó.

Las palabras de Aída Morales reflejan no solo la humildad con la que vive su oficio, también el respeto que profesa por sus colegas y por los procesos creativos detrás de cada producción.

Durante esa misma rueda de medios, Aida estuvo invitada a Tropicana y en esa entrevista hizo otra revelación con la que llamó la atención del público, ya que se refirió al ambiente tenso y abrumador que viven las celebridades durante las largas jornadas de grabación en Masterchef Celebrity, especialmente en los momentos previos a cada reto culinario.

La actriz Aida Morales aseguró que había un momento abrumador previo a salir a grabar 'Masterchef Celebrity' - crédito Canal RCN

“La gente no sabe qué pasa atrás antes de uno entrar a la cocina. Nos llevan a una sala de espera donde la espera es larga. Ya estamos maquillados, alambrados, y mientras organizan el reto, uno tiene que quedarse quieto. A mí el silencio me encanta. El ruido realmente me afecta y esto de uno no callarse un momento...Eso era que hagamos una foto y venga, hagamos una historia, hagamos una cosa. Y uno estresado pensando que con qué se va a ir a encontrar afuera. Y entonces a ver qué receta puedo hacer si el reto es con café o si es con gallina o si es con esto, que qué me puedo inventar. Todo eso es tremendo”, reveló la actriz.

Finalmente, contó que la situación se ponía más caótica cuando les tocaba organizar las entradas escénicas a la cocina, ya que por lo general los famosos ingresan a cada reto con cantos o coreografías, y esto se convertía en una odisea.

Durante ese tiempo de espera en la sala detrás del set es que se reúnen entre todos los participantes para coordinar la entrada y sorprender a los jurados, a Claudia Bahamón y al público, pero “Poner de acuerdo a 22 micos... Dios mío bendito”, exclamó con humor.