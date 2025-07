JEP asumió investigación por magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado y otros crímenes de alto perfil atribuidos al antiguo secretariado de las Farc

Estos asesinatos fueron reconocidos como responsabilidad del antiguo secretariado de las Farc, y serán investigados dentro del sistema de justicia transicional - crédito Álvaro Tavera/Colprensa

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) se declaró competente para investigar el asesinato del líder conservador Álvaro Gómez Hurtado, así como el del general (r) Fernando Landazábal Reyes, el profesor Jesús Antonio Bejarano, y otras cuatro víctimas de homicidios cuya autoría fue reconocida por el antiguo secretariado de las Farc.

Esta decisión, adoptada por la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas, marca un hito judicial al sumar estos casos a los macrocasos ya abiertos contra las extintas Farc.

Los siete crímenes vinculados a las Farc

La resolución No. 1 de 2025, expedida el 4 de julio, señala que la JEP asume competencia sobre los homicidios de Pablo Emilio Guarín, Hernando Pizarro Leongómez, Álvaro Gómez Hurtado, José del Cristo Huertas Hastamorir, Fernando Landazábal Reyes, Jesús Antonio Bejarano y José Fedor Rey.

El asesinato de Álvaro Gómez Hurtado, considerado durante años un magnicidio sin esclarecer, fue reconocido por el antiguo secretariado de las Farc como un crimen cometido en el marco del conflicto armado - crédito Colprensa

En su decisión, la Sala remite estos crímenes al macrocaso No. 10, que investiga “crímenes no amnistiables cometidos por miembros de las extintas FARC-EP por causa, con ocasión, o en relación directa o indirecta con el conflicto armado colombiano”. El único caso remitido de manera adicional al macrocaso No. 05, sobre la situación territorial en el norte del Cauca y sur del Valle del Cauca, es el del homicidio de José Fedor Rey.

Este conjunto de crímenes incluye figuras de alto perfil político y militar, y se suman al prontuario de la Red Urbana Antonio Nariño, estructura insurgente que operaba en Bogotá y cuyo máximo comandante fue Julián Gallo, conocido en la guerra como alias Carlos Antonio Lozada, hoy senador activo del Partido Comunes.

Decisiones clave del tribunal de paz

La JEP anunció que invitará públicamente a los familiares de las víctimas para que se acrediten como intervinientes especiales en el proceso - crédito Jesús Aviles/Infobae

La resolución de la JEP ordena remitir la documentación del expediente proveniente de la Corte Suprema de Justicia al macrocaso No. 10, el cual prioriza hechos criminales cometidos por exintegrantes de las Farc que no son susceptibles de amnistía, como los homicidios selectivos y de carácter político.

En relación con las diligencias de la Fiscalía, la JEP recordó su potestad constitucional y jurisprudencial para avanzar en estos casos. En consecuencia: “INFORMAR a la Fiscalía General de la Nación que la Sala de Reconocimiento ya cuenta con copia de los expedientes […] por lo que dará aplicación al literal j del artículo 79 de la Ley 1957 de 2019 respecto a la continuación de las investigaciones por parte de esa Entidad con las limitaciones realizadas por la jurisprudencia constitucional en la Sentencia C-080 de 2018″.

Con esta decisión, la JEP reafirma su competencia para esclarecer crímenes emblemáticos que tienen relación directa o indirecta con el conflicto armado colombiano - crédito Lina Gasca/Colprensa

La resolución también contempla garantías para la participación de las víctimas. Se ordenó invitar públicamente, a través de redes sociales y la página web de la JEP, a los familiares de las personas asesinadas a que, si así lo desean, se acrediten como intervinientes especiales en el proceso.

Además, se integrarán a los expedientes las transcripciones y videos de las diligencias de aporte de verdad rendidas por comparecientes ante la jurisdicción, salvo aquellas relacionadas con la masacre de Mondoñedo que permanecen reservadas. En este último caso, la Sala solicitó a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas que informe si dicha reserva continúa vigente.

La decisión judicial implica que estos hechos serán investigados por la justicia transicional, en lugar de la justicia ordinaria, siempre que estén relacionados con comparecientes de la JEP - crédito JEP

Cabe recordar que Álvaro Gómez Hurtado, asesinado el 2 de noviembre de 1995, fue una de las figuras más influyentes del Partido Conservador, periodista, profesor universitario y tres veces candidato presidencial. Durante años, su muerte fue atribuida a diversos móviles, hasta que en 2020 el antiguo secretariado de las Farc asumió públicamente la responsabilidad del crimen.

La decisión de la JEP de unificar estos homicidios bajo el macrocaso No. 10 reviste especial importancia, pues vincula formalmente estos magnicidios con el contexto del conflicto armado, reconociendo su dimensión política y sistemática.

Alias Carlos Antonio Lozada, hoy senador Julián Gallo, reconoció previamente la participación de la Red Urbana Antonio Nariño en crímenes cometidos en Bogotá, incluyendo atentados, secuestros y asesinatos políticos. Su rol como compareciente ante la JEP, así como su responsabilidad política y operativa en estos hechos, será clave dentro del macrocaso que ahora acoge también estos siete homicidios.