Westcol reaccionó a la polémica entre Mariana Zapata y Aida Victoria: defendió a su expareja y calificó de “niño rata” a Mr Stiven

El joven streamer pidió al novio de Mariana Zapata "superar" a Merlano - crédito @letengoelchisme/IG

Los polémicos roces entre Aida Victoria Merlano y Mariana Zapata tienen a los seguidores de las creadoras de contenido atentos a los movimientos que realicen en redes sociales, después de que la empresaria paisa criticara a Melissa Gate por la suma de dinero que le pidió para acompañarla en su estand en ExpoBelleza 2025.

Durante el cruce de palabras entre la paisa y la barranquillera, hubo una intervención que al parecer no le llamó la atención a Westcol e, incluso, a la propia Merlano, que fue la que hizo el novio de Mariana.

En el video se ve al creador de contenido decir que era mejor que Aida Victoria no dijera nada “porque le tengo muchos guardados por ahí”.

Después de su liberación, Mr. Stiven reflexionó sobre el impacto que la detención tuvo en su relación con Mariana Zapata - crédito @stiven.tc/Instagram

Al respecto, Merlano respondió contundente diciendo que si se iba a igualar a una mujer embarazada como ella, era mejor que se pusiera falda y tacones, porque era la manera en la que se podrían ver de iguales. Incluso, la hija de la excongresista afirmó que ha visto cómo atacan a Zapata, y su novio se queda callado a los comentarios que hacen en contra de ella.

Esto provocó que Westcol, que sostuvo una relación con Aida Victoria Merlano, saliera en su defensa y atacando al novio de Mariana Zapata, al que le dijo que ya era hora de “superarla” y refiriéndose a Mr. Stiven como “niño rata”.

Aida expresó su felicidad por la llegada de su primer hijo y reveló que tanto ella como su pareja sospechaban que sería un niño - crédito @aidavictoriam/Instagram

De acuerdo con el streamer paisa, la joven barranquillera está cumpliendo su sueño de ser mamá y hay quienes no dejan de tenerla en su boca.

“Aida está embarazada y haciendo su familia, guevón, Aida quizás logró su sueño y está siendo la mujer más feliz del mundo. Y todavía hay niños ratas que no la superan. ¿Si me entiende? Se lo juro. Todavía hay niños ratas Hablando de eso pa’; deles vergüenza, pa’, deles pena de la pena, brother, deles pena, bro, que ni siquiera, ni siquiera uno, deles vergüenza”, dijo el joven streamer.

Las reacciones no tardaron en aparecer y los seguidores de Merlano Manzaneda agradecieron al paisa el haberla defendido a pesar de que su relación no prosperara: “Creo que por primera vez siento que quiero a Westcol, así se habla”; “gamín, feo, mal vestido y chiquito, pero la defendió como un león”; “era hora de que el niño defendiera a la mujer que amó”, entre otros.

Cuál fue el enfrentamiento entre Zapata y Merlano

La paisa arremetió en contra de la influenciadora por opinar de la pelea con Melissa Gate - crédito @letengoelchisme/IG

Merlano Manzaneda opinó que las relaciones personales y los negocios se deben separar, pues una cosa era la amistad que ambas tenían y otra muy distinta el cobro que Melissa Gate tendría con la paisa por participar en su stand.

“Yo solamente voy a decir una cosa: esa señora que se vaya a criar a su hijo, porque está en embarazo y a mí que me deje tranquila. Gracias a mí es que está saliendo a hablar”, mientras un hombre que acompaña a Zapata en un yate asegura que es mejor que se quede calla, porque “le tengo unas guardadas”.

Al respecto de su comentario sobre criar a su hijo, Merlano le dijo a Zapata: “A gestar, querrás decir. Y mientras mi hijo nace te puedo ir criando a ti. Cuando uno no está de acuerdo con un argumento, uno contra argumenta eso hace la gente inteligente”.

La creadora de contenido habló sobre la amistad y los negocios - crédito @aidavictoriam/IG

Sobre las declaraciones del novio de Mariana Zapata, Aida Victoria Merlano no dudó tampoco en pronunciarse, pues dijo que si el único argumento que tenía “es que me tiene guardado, que se ponga la falda. Y entre otras cosas, tienes toda la razón. Yo tengo que dedicarme a criar a mi hijo para que no me salga como él. ¿Qué tal que prefiera pelearse con mujeres embarazadas que con otros hombres? Porque lo he visto, que cuando te ofenden se queda callado”, concluyó.