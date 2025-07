Participante del ‘Desafío’ 2025 trabajó con Henry Cavill en rodaje internacional : esta es la historia

Gio se ha robado las miradas en el ‘Desafío del Siglo XXI’ - crédito @desafiocaracol/Instagram

El Desafío Siglo XXI sigue liderando el rating de las noches colombianas, según Kantar Ibope Media, pues los televidentes están atentos a cada una de las pruebas y las interacciones que se desarrollan entre los concursantes, debido a que ya empiezan a surgir acercamientos y gustos. Además, la historia de vida de cada uno de los competidores también llama la atención de los seguidores del formato.

Precisamente, Guillaume George Dubs Ospina, conocido como Gio, sorprendió con la revelación sobre su pasado en el cine internacional, pues en medio del tercer episodio del reality de Caracol Televisión, que se emitió el viernes 4 de julio de 2025, compartió detalles inéditos de su trayectoria profesional.

En medio de una conversación con sus compañeros del equipo Gamma en La ciudad de las cajas, Gio relató cómo fue su primer encuentro con el actor británico Henry Cavill en la ocasión que tuvo la oportunidad de compartir set con él.

“En la primera escena, él no se presentó conmigo, pero en la segunda, que estábamos en un banco, literal, yo me acuerdo que estaba sentado y se acerca ‘hey, nice to meet you, Henry Cavill’. Pues yo me paré ‘nice to meet you’”, recordó el capitán del equipo naranja sobre el rodaje tuvo lugar en Tenerife, Islas Canarias, donde Gio trabajó como doble de luz para Cavill en la película In the grey, cuyo estreno está previsto para 2025.

La información sobre su participación en este largometraje fue confirmada por la persona encargada de administrar sus redes sociales, que además detalló otros proyectos en los que Gio ha estado involucrado, asegurando que en la última producción el participante del concurso de resistencia física y mental compartió créditos con figuras como Eiza González, Jake Gyllenhaal y Rosamund Pike.

“Alguna vez fue el doble de luz de Henry Cavill, pero lo que más valora de esa experiencia no es la comparación, sino la oportunidad de creer en su propio reflejo. Porque Gio no busca parecerse a nadie… Solo ser cada día una mejor versión de sí mismo”, afirmó la publicación realizada a través de las redes sociales del participante de Desafío 2025, donde ha ganado gran cantidad de seguidores por su aspecto físico, aunque también cuenta con algunos haters por su actitud.

Cabe mencionar que, además de su incursión en el cine, Gio ha desarrollado una carrera como modelo, militar y coach tanto emocional como deportivo, lo que lo llevó a ser reconocido antes de su participación en el famoso programa. Su experiencia como doble de luz no solo le permitió ser comparado físicamente con el mismo Henry Cavill, sino descubrir y potenciar sus propias habilidades frente a las cámaras, lo que demuestra cada vez que es enfocado en el reality.

¿Quién es Gio en el Desafío?

El participante vivió en África, entrenó en el ejército francés y, de acuerdo con Caracol Televisión, “Su objetivo es claro: visibilidad para cumplir un sueño que tiene nombre propio… Su tía que lo crío como si fuese su madre. En este juego quiere demostrar que no todo lo que brilla es superficial: su fuerza viene del alma, del pasado y de la convicción de que el cuerpo se entrena, pero el espíritu se forja".

Del mismo modo, se confirmó que el exmilitar es amante de la topografía, la estrategia y la resistencia extrema, lo que ha demostrado en las pocas pruebas que se han transmitido al público, así que ya se ganó el cariño de muchos colombianos, el interés de otros por su aspecto físico y algunos críticos por su forma de pensar.