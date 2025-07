Miguel Uribe tiene la mayor intención de voto en encuesta de Guarumo de julio: Vicky Dávila, Gustavo Bolívar, Daniel Quintero y Claudia López en el grupo puntero

Miguel Uribe, Vicky Dávila y Gustavo Bolívar, lideran la intención de voto en la última encuesta de Guarumo - crédito Colprensa/@VickyDavilaH/X/DPS

La nueva encuesta de Guarumo y Ecoanalítica sobre las elecciones presidenciales de 2026 señala que Miguel Uribe, Vicky Dávila y Gustavo Bolívar lideran la intención de voto.

Según la encuestadora, los datos de medición fueron recolectados entre el 1 y 5 de julio de 2025.

Con un 13,7% de respaldo, el senador del Centro Democrático, que se encuentra internado en la Fundación Santa Fe por el atentado que sufrió el 7 de junio, registra el nivel más alto de intención de voto entre los posibles candidatos.

La periodista Vicky Dávila y el exdirector del Departamento de Prosperidad Social (DPS) Gustavo Bolívar le siguen con el 11,5% y el 10,5%.

La encuesta precisó que Sergio Fajardo y Daniel Quintero son las siguientes personas en el listado, con un 8,7% y un 8,1%.

La exalcaldesa de Bogotá, Claudia López, y la opción ‘Ninguno’ tuvieron un 5,3% en la encuesta Guarumo y Ecoanalítica.

En la lista también aparece el nombre Juan Manuel Galán, director del Nuevo Liberalismo; el senador Jota Pe Hernández; el exvicepresidente Germán Vargas Lleras y la senadora María José Pizarro.

Listado completo

Miguel Uribe: 13,7 por ciento. Vicky Dávila: 11,5 por ciento. Gustavo Bolívar: 10,5 por ciento. Sergio Fajardo: 8,7 por ciento. Daniel Quintero: 8,1 por ciento. Claudia López: 5,3 por ciento. María José Pizarro: 3,2 por ciento. Juan Manuel Galán: 3,0 por ciento. German Vargas Lleras: 2,9 por ciento. Jota Pe Hernández: 2,5 por ciento. Carolina Corcho: 2,4 por ciento. Juan Daniel Oviedo: 2,2 por ciento. Iván Cepeda: 2,1 por ciento. María Fernanda Cabal: 1,9 por ciento. Susana Muhamad: 1,7 por ciento. David Luna: 1,2 por ciento. Abelardo de la Espriella: 1,1 por ciento. Mauricio Cárdenas: 1,0 por ciento. Roy Barreras: 0,9 por ciento. Alejandro Gaviria: 0,7 por ciento. Paloma Valencia: 0,7 por ciento. Daniel Palacios: 0,6 por ciento. Camilo Romero: 0,5 por ciento. Luis Gilberto Murillo: 0,5 por ciento. Mauricio Lizcano: 0,5 por ciento. Enrique Peñalosa: 0,5 por ciento. Anibal Gaviria: 0,5 por ciento. Jaime Pumarejo: 0,4 por ciento. Felipe Cordoba: 0,4 por ciento. Luis Carlos Reyes: 0,4 por ciento. Juan Guillermo Zuluaga: 0,4 por ciento. Carlos Caicedo: 0,3 por ciento. Santiago Botero: 0,3 por ciento. Andrés Guerra: 0,2 por ciento. Francisco Barbosa: 0,2 por ciento. Ángel Custodio: 0,1 por ciento. Juan C. Cardenas: 0,1 por ciento. Ninguno: 5,3 por ciento. NS/NR: 3,5 por ciento.

Los resultados se debe a la pregunta sobre la preferencia electoral de los colombianos frente a un escenario hipotético con posibles aspirantes a la Presidencia en 2026.

Además, la encuesta realizada por Guarumo y Ecoanalítica consultó a los colombianos sobre los atributos que consideran más importantes para quien ocupe la Presidencia en 2026.

El 27,6% de los encuestados afirmó que el principal atributo debe ser la honestidad, seguido de un 19,2% que prioriza una postura firme frente a la inseguridad. Otros aspectos valorados fueron el liderazgo fuerte (9,6%) y la experiencia en gestión pública (7,8%).

El estudio también incluyó un escenario hipotético de intención de voto por consultas internas de diferentes sectores políticos. El Pacto Histórico lidera con el 25,8% de apoyo, seguido por el Centro Democrático con 18,9% y los candidatos de centro con 14,6%.

La categoría de centro derecha alcanza el 11,9%, mientras que un 17,7% indicó que no votaría por ninguno de los mencionados y un 5,8% respondió que no sabe o no responde.

La encuesta también evaluó las decisiones de los votantes frente a consultas internas en distintas corrientes políticas, incluyendo el Pacto Histórico, el centro, la centro derecha, el Centro Democrático, sectores regionales y alianzas de partidos.

Dentro del Pacto Histórico, Gustavo Bolívar obtuvo un 29,2%, Daniel Quintero un 20,0 %, María José Pizarro un 16,7% e Iván Cepeda un 10,7%.

Los datos reflejan que, más allá de la filiación política, los votantes priorizan cualidades personales vinculadas a la integridad y la capacidad de enfrentar problemas de seguridad