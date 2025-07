Nuevo enfrentamiento entre Andrés Altafulla y Melissa Gate tras el final de ‘La casa de los famosos Colombia’: “Ella está mal”

Altafulla se pronunció sobre la relación con Melissa Gate y su comprtamiento al terminar 'La casa de los famosos Colombia' - crédito Canal RCN

Todo parece indicar que la relación entre Andrés Altafulla, ganador de La casa de los famosos Colombia, y Melissa Gate, segunda finalista del reality de convivencia entre celebridades, sigue en mal estado.

Esto, después de que el barranquillero hablara con el programa Lo sé todo sobre su futuro en la música y los proyectos que tiene con el premio.

El cantante se refirió a la relación que tiene con la paisa, después de que finalizara el reality, haciendo referencia a que “ella está mal. Yo creo que hay personas que abrazan tanto el ego, no lo sueltan y eso les puede traer consecuencias si no actúan rápido”, sin mencionar los repentinos ataques de ira que protagonizó cuando hacía la gira de medios y le preguntaban por el cantante.

La pareja protagonizó un cómico momento en redes sociales en el que hablaron de los 400 millones que ganó el barranquillero - crédito @altafulla

El cantante barranquillero abordó el tema en la entrevista con el programa de variedades, donde también expresó su deseo de que las diferencias queden en el pasado.

“Yo ya solté todo el tema del programa, no tengo problemas con ninguno e hice la invitación de que tratemos de estar bien y que no importa cómo me hayan tratado”.

Destacó, además, que desde su salida de La casa de los famosos Colombia su vida ha experimentado un giro positivo.

El artista explicó que atraviesa una etapa soñada, marcada por una agenda repleta de conciertos y entrevistas, y destacó que su carrera musical avanza con fuerza.

Según sus palabras, el público ha recibido de manera favorable sus nuevas canciones, lo que le genera orgullo y satisfacción.

Los finalistas del ‘reality’ fueron sorprendidos con información del mundo real, incluyendo el fallecimiento del papa Francisco, la detención de Epa Colombia y el reconocimiento del programa en los premios India Catalina - crédito cortesía de Canal RCN

La controversia con Melissa Gate volvió a surgir cuando el programa le preguntó por la actitud de la creadora de contenido fuera del reality.

Altafulla fue enfático al señalar que no percibe en ella un personaje, sino que considera que esa es su verdadera personalidad.

“Aquí es donde nos damos cuenta de que no es un personaje ni un juego, sino que hay personas que en verdad son así. Y me da dolor y todo porque yo quisiera que todo el mundo estuviera bien”, manifestó el cantante.

El comportamiento de Melissa Gate que preocupa

La creadora de contenido, Melissa Gate, se encuentra en el ojo del huracán, debido a su comportamiento en redes sociales en el que ataca a varios de sus compañeros con los que, si bien no tuvo una mala relación, tuvieron algunos roces en la competencia. Este fue el caso de Valentina Ruiz, conocida como La Jesuu, a la que atacó recientemente.

La publicación respondió directamente a las críticas de su excompañera de reality, Melissa Gate, que en recientes declaraciones la había calificado de “falsa” y “torcida”.

La influencer La Jesuu publicó un video dirigido a Melissa Gate, donde negó sus señalamientos y la acusó de inconsistencia en su comportamiento dentro y fuera del reality La casa de los famosos - crédito @tuprimalajesu/Instagram

La tensión entre ambas surgió a raíz de un clip sacado de una transmisión en vivo en la que Gate expresaba su inconformidad por la cercanía de una persona de su entorno con La Jesuu y Karina García, otra exconcursante del programa.

“A mí no me recibe él porque se va a hablar con La Jesuu y Karina, eso es lo que me trastorna más”, dijo Melissa, visiblemente incómoda. En ese mismo clip, agregó: “Si supuestamente es de mi equipo, él qué hace con esas dos torcidas y falsas”.

Estas afirmaciones desencadenaron una contundente respuesta por parte de La Jesuu, que no solo negó las acusaciones, también aprovechó el espacio para cuestionar la coherencia del discurso de Melissa dentro y fuera del reality.

Un reciente intercambio en redes sociales entre Melissa Gate y La Jesuu ha encendido las alarmas sobre los posibles conflictos que se desarrollarán dentro de la casa/estudio - crédito @meligate_oficial @lajesuu / IG

La caleña criticó que su excompañera invirtiera tiempo en atacar a excompañeros del programa en lugar de centrarse en su carrera profesional. “Yo creo que cualquier persona con 3 dedos de frente estaría enfocada en la cantidad de contratos con los que saliste de La casa de los famosos y no en los 3 pelagatos asalariados como nos llamas”, afirmó.