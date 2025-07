Mariana Zapata mandó a Aida Victoria cuidar su propio hijo y la influenciadora barranquillera le respondió: “Mientras mi hijo nace, te puedo ir criando”

La barranquillera aseguró que no quiso ofender a la empresaria y le envió un contundente mensaje a su novio - crédito @rastreandofamosos/IG

Una polémica se vivió en las redes sociales entre la empresaria Mariana Zapata y la influencer Aida Victoria Merlano por el enfrentamiento que la primera tuvo con la también influencer Melissa Gate, debido a la fuerte suma de dinero que le habría pedido la exparticipante de La casa de los famosos Colombia para participar en su stand en ExpoBelleza 2025.

“Yo solamente voy a decir una cosa: esa señora que se vaya a criar a su hijo, porque está en embarazo y a mí que me deje tranquila. Gracias a mí es que está saliendo a hablar”, mientras un hombre que acompaña a Zapata en un yate asegura que es mejor que se quede calla, porque “le tengo unas guardadas”.

Al ver la publicación de Zapata compartida por sus seguidores, Merlano volvió a hablar a través de sus InstaStories, entregando un contundente mensaje sobre su opinión sobre el mensaje de la empresaria. Aseguró inicialmente que nunca quiso ofenderla, pues se expone públicamente “a que la gente opine para bien o para mal”.

Y agregó: “Yo siento que fui muy respetuosa con mis opiniones. Ahora yo en su momento salí a reflexionar hasta de un árbol de mango y el palo de mango se ha hecho viral por estar en mi boca, no al revés, entonces no te confundas”.

Al respecto de su comentario sobre criar a su hijo, Merlano le dijo a Zapata: “A gestar, querrás decir. Y mientras mi hijo nace te puedo ir criando a ti. Cuando uno no está de acuerdo con un argumento, uno contra argumenta eso hace la gente inteligente”.

Sobre las declaraciones del novio de Mariana Zapata, Aida Victoria Merlano no dudó tampoco en pronunciarse, pues dijo que si el único argumento que tenía “es que me tiene guardado, que se ponga la falda. Y entre otras cosas, tienes toda la razón. Yo tengo que dedicarme a criar a mi hijo para que no me salga como él. ¿Qué tal que prefiera pelearse con mujeres embarazadas que con otros hombres? Porque lo he visto, que cuando te ofenden se queda callado”, concluyó.

Las reacciones entre los seguidores de Zapata, Merlano y Melisa Gate estuvieron a la orden del día, pues varios respaldaron la “peinada” de Aida Victoria a la empresaria con mensajes como: “Jajaja ella es la más, nunca la menos, bien Aida”; “la peinada de tu vida, por meterse donde no lo han llamado al man”; “Aida Victoria solo hizo unos comentarios al aire y a una atacada le cayó, fin de la historia”; “un man igualándose a una vieja, ella que no le teme a nada habló”, entre otros.

Así está el estado de salud de Aida Victoria

Hace unas semanas, Aida Victoria Merlano debió ser hospitalizada por una fuerte gastritis tras varios episodios de vómito. La influencer relató que el malestar estomacal fue tan intenso que llegó a pensar en la posibilidad de cálculos o problemas con la vesícula, pero los exámenes médicos descartaron estas hipótesis.

En un reciente video compartido en su historia de Instagram, la barranquillera dio un parte de tranquilidad al asegurar que ya se encontraba mejor de salud. “Chicas por qué están tan preocupadas… Muchachas, yo me estaba muriendo, yo me revolcaba del dolor, yo no aguantaba y hasta llegué a pensar que tenía cálculos", dijo Merlano con un mejor semblante.

La creadora de contenido aprovechó la ocasión para expresar el cariño que siente por su hijo en gestación, describiéndolo como un bebé “inteligente” y asegurando que se siente completamente enamorada de la criatura.“Mi niño es tan hermoso, tan inteligente, tan lo máximo que él se acomodaba en la posición que menos me estorbara, divino, hermoso, yo le decía: ‘mi amor, la mamá está enfermita’”, compartió la creadora de contenido.