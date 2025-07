Jorge Herrera respondió a las críticas por sus actitudes “gruñonas” en los retos de ‘MasterChef Celebrity’: “No tengo problema”

Jorge Herrera genera polémica en ‘MasterChef Celebrity’ por su actitud en las competencias - crédito cortesía del Canal RCN

La presencia del actor Jorge Herrera en MasterChef Celebrity ha sido uno de los temas más comentados de la actual temporada. Reconocido por su papel como Don Hermes en la telenovela Yo soy Betty, la fea, Herrera ha despertado opiniones divididas entre los seguidores del programa por su actitud durante las competencias, especialmente en los retos grupales.

Desde los primeros capítulos, el actor ha demostrado un estilo directo y exigente en la cocina, lo que ha sido interpretado por algunos espectadores como una postura autoritaria.

Las críticas se intensificaron tras un episodio en el que compartió equipo con la actriz Caterin Escobar y el humorista Diego Gómez, conocido como “Pichingo”. Aunque el grupo logró la inmunidad, el ambiente durante la preparación de una torta tres leches fue tenso.

Herrera expresó su inconformidad con varias decisiones de Escobar, lo que terminó en un momento emocional para la actriz, que rompió en llanto frente a las cámaras.

En otro reto, esta vez de salvación, Herrera volvió a generar controversia al cuestionar el desempeño de su compañera Yesenia Valencia. El plato presentado, un arroz caldoso, no convenció al jurado, y el actor no dudó en afirmar que, de haber cocinado solo, el resultado habría sido mejor.

Estas actitudes fueron rápidamente comentadas en redes sociales, donde los usuarios se dividieron entre quienes lo califican de “gruñón” o “criticón” y quienes consideran que su comportamiento es muestra de compromiso y disciplina.

En entrevista con Infobae Colombia, Jorge Herrera se refirió directamente a estas críticas. “No tengo problema con eso, porque todo el mundo no tiene que estar de acuerdo con lo que uno piensa o hace, en este caso con lo que uno prepara”, expresó el actor.

También aclaró que su participación en el programa debe interpretarse desde su rol como individuo, y no como el personaje que lo hizo famoso en la televisión. “Ojo, porque el que está participando ahí no era Don Hermes, sino Jorge Herrera, el actor, el que se está fijando ahí”, destacó.

Sobre su decisión de unirse a MasterChef Celebrity, el artista caleño reveló que fue su esposa y mánager, la actriz Amparo Conde, que lo animó a aceptar el reto. “Quien me metió en MasterChef fue mi esposa, que es mi mánager. Ella, como ya me ha hecho otras parecidas, me dijo: ‘Vas a MasterChef’. Y yo: ‘Sí, ¿cuándo?’ O sea, yo no lo tenía pensado”, explicó.

Sin embargo, participar en el programa no fue una idea ajena a sus rutinas cotidianas. Herrera reveló, en diálogo con este medio, que cocina todos los días en casa y se considera el chef principal de su hogar.

“Yo soy cocinero cotidiano de mi casa, es decir, yo soy el cocinero titular de esta casa. Yo cocino todos los días. Desde que me levanto hasta que me acuesto, y estoy cocinando, trato de hacerlo lo mejor posible, tanto para mí como para quienes estén a mi lado”, comentó.

A pesar de la presión del formato televisivo, el artista caleño aseguró que el acto de cocinar no le resultó intimidante. “No era nada tensionante, aparte de la tensión que efectivamente se produce cuando uno está allí, porque es una competencia (...) inicialmente es con los otros, pero la competencia, en la medida en que evoluciona el programa, es una competencia con uno mismo (...) Ya no es tanto de competir con el otro, que no me gane, sino: ¿yo soy capaz de cocinar algo que valga la pena? Y es muy satisfactorio, de verdad, lograrlo”, agregó.

De hecho, indicó que cuando tiene invitados o prepara platos especiales, se permite cocinar “de manera más formal y cuidadosa”.

El paso del actor por el programa no ha estado exento de momentos polémicos, pero también ha habido espacio para el reconocimiento. Herrera ha recibido elogios del jurado por la calidad técnica de sus platos en pruebas individuales, y ha demostrado una solidez culinaria que lo ha mantenido como uno de los participantes destacados de la temporada.