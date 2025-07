Habló confeso asesino de la patinadora Luz Mery Tristán sobre cómo fue el crimen contra la deportista: “No pensé encontrarme una situación de estas”

Un juez en Cali responsabilizó a Andrés Ricci por el feminicidio agravado de la excampeona mundial de patinaje Luz Mery Tristán - crédito @fiscaliacol/Twitter

Andrés Gustavo Ricci, principal sospechoso de la muerte de la patinadora Luz Mery Tristán, ocurrido el 8 de agosto de 2023, y que hoy está cumpliendo una pena de 45 años y 7 meses de prisión en la cárcel de Picaleña de Ibagué, departamento de Tolima, se refirió nuevamente a la forma en la que ocurrió el crimen contra la deportista que estremeció a los colombianos.

En diálogo con Semana, revelado el 5 de julio de 2025, el confeso asesino detalló que la escena se originó cuando la mujer le reclamó por haber llegado en estado de embriaguez, pero recordó que para la fecha del crimen, había sostenido una extensa reunión en su empresa.

“Llegué a casa a las nueve y media de la noche, yo había consumido alcohol, me tomé como una botella y media de whisky. Llegué en compañía de Andrés Botero, nos sentamos en la sala y Luz María salió brava, me dijo: “Casi no llegas” y saludó de mal gusto. Andrés se fue en ese momento”, indicó Ricci al citado medio de comunicación.

En palabras del hoy condenado por la justicia, comenzó una discusión en la que, según Ricci, la deportista manifestó su intención de hacerse daño.

“La saludé, pero me dijo palabras soeces. “Me quiero matar, me voy a matar, para que aprendan”. Vi una pistola en mi mesa de noche, me acerqué, cogí la pistola y ella salió corriendo y dijo: “Para que aprendan, me voy a matar””, comentó.

En su declaración al medio citado, Ricci sostuvo que intentó abrir la puerta de la habitación donde se encontraba Luz Mery Tristán, pero al no lograrlo y bajo los efectos del alcohol, disparó cuatro veces contra la puerta.

“En medio de mis tragos, me asusté y le hice cuatro disparos a la puerta. Luz María se quedó en silencio. Entonces dije ‘Bueno, más tarde hablamos’. Me fui para la sala que teníamos en la habitación y seguí tomándome unos tragos, hasta que me quedé dormido”, relató.

También, precisó que en su residencia había varias armas de fuego, argumentando que vivían en una zona de alto riesgo en la capital vallecaucana. Sin embargo, narró que, al día siguiente de los hechos, Ricci conversó con uno de los hijos de Luz Mery Tristán, asegurándole que todo estaba bien, pues, según él, desconocía lo ocurrido.

“Luz María se cayó, murió instantáneamente. La puerta no abría porque Luz María estaba teniendo la puerta con su cuerpo. El ángulo del disparo que le llegó a Luz María desafortunadamente fue a 96 centímetros del piso, a la chapa (...) No es como se ha dicho vulgarmente que yo maté con sevicia a Luz María”, aseveró.

Posteriormente, Ricci indicó que, al momento de revisar su teléfono y notar que la patinadora no estaba en línea, comprendió que la había matado. “Después de que hablé con Mario, seguí viendo que Luz María no estaba en línea, ahí dije: “Maté a Luz María, maté a Luz María”. Imagínese uno pensar que mató a su pareja. ¿Qué va a pasar con las familias? ¿Qué va a pasar con nosotros? No encontré whisky y empecé a tomar alcohol etílico”, resaltó.