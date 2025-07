Francia Márquez reaccionó a las declaraciones de Álvaro Leyva, que negó haber conspirado con ella contra Petro: “Se los dije”

La vicepresidenta Francia Márquez aseguró que no se prestaría para conspirar contra la democracia - crédito Colprensa

La vicepresidenta Francia Márquez se refirió al escándalo que hoy sacude al excanciller Álvaro Leyva y que la involucra por la mención de su nombre en audios revelados por El País América, en los que se habla de un presunto golpe de Estado en contra del presidente Gustavo Petro.

La funcionaria aseguró que no está detrás de ningún plan para afectar el mandato del jefe de Estado. “Se los dije antes y lo repito ahora, no existe la posibilidad de que me preste para conspiraciones que atenten contra nuestra democracia. Ahora, quien sin mi consentimiento usó mi nombre, deja claro el porqué lo hizo a pesar del daño causado. Me queda la tranquilidad de una consciencia limpia”, precisó.

La aclaración de la vicepresidenta se centra en una entrevista que brindó el exministro de Relaciones Exteriores a la revista Semana, en la que niega haber conversado con ella sobre una estrategia para sacar del poder al presidente de la República. “Nunca, yo no he hablado de ella sobre eso”, indicó.

“Espero que quienes sin dudarlo me señalaron de esta infamia, algunos incluso reclamando mi renuncia al cargo, tengan la estatura moral de reconocer su equivocación y rectificar”, indicó.

