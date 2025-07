Capturaron en Cartagena al presunto asesino de reconocido chef peruano: todo fue por robarle una cadena de oro

El chef peruano estaba descargando varias cajas frente a un hotel cuando fue abordado por el hoy detenido y señalado asesino por parte de las autoridades en Cartagena de Indias - crédito @angela_roys/X - Policía Metropolitana de Cartagena / Goes - @chefluisdionisior/IG

El domingo 29 de junio, el chef peruano Luis Dionisio Ruiz, de 30 años de edad, fue asesinado en un atraco en Cartagena de Indias.

Por cuenta de estos hechos, la mañana del viernes 4 de julio se confirmó por parte de la Alcaldía Distrital que se logró la detención de uno de los implicados en el crimen de Ruiz, que se encontraba descargando varias cajas con alimentos y bebidas en frente de un hotel ubicado en el barrio El Bosque, cerca al Centro Histórico de la Ciudad Amurallada.

Este resultado se dio gracias a una operación que fue coordinada por parte de agentes del Grupo de Operaciones Especiales de Seguridad (Goes), y que dieron con el presunto asesino en el barrio Olaya Herrera, por el de sector La Puntilla, indicó el diario El Universal.

El hoy detenido, un joven de 18 años identificado como John Eduardo Vergara Samudio, es señalado por parte de las autoridades en Cartagena de ser quien aparece en el video de la cámara de seguridad que captó el momento exacto de los hechos, y que se desarrollaron cuando el reloj marcaba las 2:35 p. m..

Momento en el que intentan robar al chef peruano y terminan asesinándolo - crédito @angela_roys/X

“Lastimosamente este fin de semana pierde la vida una persona. Todo indica, de acuerdo con lo que se ha recolectado, es que le intentaron cometer un hurto”, explicó en su momento el brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena.

Crimen de chef peruano en Cartagena fue por robarle una cadena de oro

Según testigos citados por la Policía Nacional, el agresor intentó arrebatarle una cadena de oro a la víctima.

Ruiz habría intentado resistirse y buscar refugio, pero el asaltante le disparó por la espalda, no una, sino dos veces.

El video evidencia que, tras el primer disparo, el atacante se dirige hacia una motocicleta donde lo espera un cómplice, pero antes de huir, regresa y hala del nuevo el gatillo contra el chef peruano. Ambos escaparon en la moto por la calle conocida como El Mamón.

Las autoridades informaron que los dos delincuentes ya estaban plenamente identificados.

Vergara Samudio enfrenta cargos por homicidio y porte ilegal de arma de fuego, y tras su captura fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación y el mismo viernes comparecerá ante un juez de Control de Garantías para las audiencias de legalización de captura, imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento.

El sicario de 18 años se tiene previsto que sea presentado ante un juez el viernes 4 de julio - crédito Policía Metropolitana de Cartagena / Goes / Policía Nacional

Chef peruano había llegado a Cartagena hace casi 10 años

Luis Dionisio Ruiz había llegado a Cartagena hace casi una década y trabajaba en reconocidos restaurantes del Centro Histórico.

Sus allegados destacaron su habilidad para fusionar sabores del Caribe y del Pacífico en su cocina.

La investigación, según la Policía Metropolitana de Cartagena, avanza con la colaboración del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, que recibió los actos urgentes tras la intervención policial.

Uno de sus hermanos confirmó los hechos a través de redes sociales - crédito Facebook

Con misa en Cartagena familiares y amigos despidieron a Luis Dionisio Ruiz

“Estimados amigos, familiares y conocidos, con el corazón lleno de tristeza, comunicamos el fallecimiento de mi hermano Luis Dionisio en el vecino país de Colombia. Ya nos encontramos realizando los trámites de repatriación, lo cual tomará varios días (...) Agradecemos sus oraciones y apoyo en este momento de dolor”, así confirmó uno de los hermanos del chef peruano, Emerson Dionisio Ruiz, el 1 de julio a través de un mensaje en Facebook.

De igual forma, y como parte de las honras fúnebres de Luis Dionisio Ruiz, el 3 de julio en su emisión del mediodía Noticias Caracol contó que se llevó a cabo una eucaristía en la iglesia de Santo Domingo, ubicada en el Centro Histórico, donde familiares, amigos y colegas se reunieron para darle el último adiós al joven peruano, y de paso pidieron que los hechos no queden impunes.

El chef llevaba casi una década en Cartagena trabajando - crédito Facebook

“Que haya justicia, porque él (Luis Dionisio) no vino a hacer daño aquí a nadie, él vino a prosperar, a apoyar, a ayudar a que crezca a esta ciudad; y lo único que pido es que la muerte de mi hermano no quede como un hecho cualquiera... que no normalicemos la violencia en la ciudad”, agregó su otro hermano, Pedro, en entrevista con el mismo medio local, al que también le informó que busca juntar los recursos económicos necesarios junto a su familia para poder repatriar el cuerpo a Perú.

A su vez, Roger ruso (amigo del chef peruano), cerró recordando que había “mucha gente que lo quería, lo adoraba; era un compañero, un líder, un hermano, como decimos en la cocina: un hermano de armas”.