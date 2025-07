El actor Andrés Toro habló de su situación migratoria en Estados Unidos: “Tampoco estoy muriéndome de hambre”

Andrés Toro habla de su migración a EE. UU. y envía un mensaje de tranquilidad en medio de tensiones migratorias - crédito @lasaladelauraacuna/Instagram

“Estamos legales. Estamos sin miedo”. Con esta frase, Andrés Toro resumió el espíritu con el que enfrenta su nueva vida en Estados Unidos, tras dejar Colombia junto a su esposa Eliana Escobar y sus dos hijos, Matías y Juan Pablo.

El actor, famoso por su trabajo en producciones como Nuevo rico, nuevo pobre y Café con aroma de mujer, compartió con sus seguidores el proceso de adaptación y los desafíos que implica emigrar en un contexto migratorio especialmente tenso en 2025.

La decisión de Toro de mudarse a Estados Unidos surgió después de una profunda reflexión familiar, motivada por el deseo de buscar mejores oportunidades y bienestar para sus seres queridos.

El actor reveló detalles de su residencia legal y animó a quienes atraviesan situaciones similares, asegurando que está bien y dispuesto a compartir su experiencia con quienes buscan emigrar - crédito @andrestoro1/Instagram

En un video compartido en sus redes sociales, el actor expresó que “nos vamos a vivir a EE. UU. Después de reflexionar mucho, tomamos la decisión como familia y bueno... nos vamos. No me malinterpreten, amo a Colombia, aquí está todo lo que tengo, están mis raíces, mis amigos, mi familia. Pero como papá, como esposo, en este momento mi prioridad es mi familia”.

La noticia sorprendió a sus seguidores, quienes han seguido de cerca cada etapa de su proceso migratorio. Ya instalado en territorio estadounidense, Toro ha relatado detalles de su nueva cotidianidad, incluyendo su incursión en oficios distintos a la actuación.

Entre ellos, destacó con orgullo su trabajo instalando closets, destacando que todo trabajo es honesto y digno. Esta actitud ha generado empatía entre quienes atraviesan situaciones similares, y ha abierto un canal de comunicación directa con su audiencia.

La situación migratoria en Estados Unidos en 2025 se ha caracterizado por un endurecimiento de las políticas bajo la administración del presidente Donald Trump.

La aplicación de medidas más estrictas ha provocado una ola de protestas en ciudades como Los Ángeles, Nueva York y Miami, donde miles de personas han salido a las calles para rechazar las redadas masivas, las deportaciones aceleradas y la militarización de comunidades migrantes.

El temor a las redadas ha paralizado a comunidades enteras; en Florida, por ejemplo, muchos trabajadores agrícolas migrantes han dejado de acudir a sus labores por miedo a ser detenidos, lo que ha impactado de forma grave la economía agrícola del estado.

En este contexto, las inquietudes sobre la situación legal de Toro no tardaron en aparecer. El actor decidió responder de manera directa a las preguntas de sus seguidores, transmitiendo un mensaje de tranquilidad: “Muchachos, tranquilos, yo estoy legal. A mí me dieron mi residencia, yo vine de una manera legal, entonces no tienen por qué temer. Les agradezco mucho la preocupación, pero yo estoy bien, tampoco estoy muriéndome de hambre y estas cosas”.

Toro también agradeció los mensajes de apoyo y se mostró dispuesto a compartir detalles de su proceso migratorio: “Si ustedes quieren conocer mi proceso, de qué manera lo hice y todo eso, me escriben por directo, yo les digo si les puedo ayudar en algo con mucho gusto. Pero no se preocupen, yo estoy bien, yo soy legal, así que podemos seguir haciendo videitos”.

Las declaraciones de Andrés Toro generó cientos de comentaros positivos en las redes sociales: “Dios es bueno ❤️❤️❤️ bienvenidos y muchos éxitos !“; ”Que gran Alegría que estén bien y tranquilos ese gran País que les va a dar Muchas Oportunidades para ti y Familia Bendiciones hoy y Siempre!!!!❤️🙏“; ”Andrés me alegro que les hayan dado su residencia!!! Dios los bendiga siempre!!!!❤️❤️❤️❤️🙌🙌🙌🙌“; ”🙌 primero Dios ya lo veremos en la pantalla de nuestros televisores😍“; ”res increíble ..... soy tu seguidora que disfruta lo que publicas porque eres una persona con alto grado de humildad 💜🌹“; ”Que bendición 👏🏾 Dios los guarde siempre 🙌🏾“; ”Qué lindo!!’ Que todo siga yendo bien, ❤️🙌👏“; ”Muy bueno que lo digas, por experiencia propia, te seguirán preguntando , averiguando y estando pendiente de lo que haces 😝 es “normal”. Disfruta esta nueva etapa, sobre todo que lo puedes hacer en familia".