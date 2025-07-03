Colombia

Sofía Vergara y Douglas Chabbott continúan protagonizando rumores de romance con su escapada romántica por Roma

Tras su paso por Francia y ahora en Italia, la actriz y el empresario han sido vistos juntos en eventos exclusivos, mientras las redes sociales no dejan de especular con su posible romance

Daniel Ospina

Por Daniel Ospina

Sofía Vergara volvió a desatar rumores de noviazgo con el empresario Douglas Chabott mientras se encontraba en Roma - crédito The Grosby Group

“Noche especial en NY con gente especial”, escribió Sofía Vergara en su cuenta de Instagram el 12 de mayo, acompañando varias imágenes en las que aparece junto al empresario Douglas Chabbott en Cannes, durante una estancia de varias semanas en Europa.

Desde ese momento, los rumores de que la actriz y empresaria colombiana decidió darse una nueva oportunidad en el amor tras conocerse el final de su relación con Justin Saliman persisten.

Pese a que la barranquillera aseguró estar abierta a darse una nueva oportunidad en el amor, sigue sin confirmar o negar los rumores que la vinculan con el empresario de 39 años, reconocido por sus estrechas relaciones en el ámbito de la moda y el entretenimiento.

Lo cierto es que estos volvieron a cobrar fuerza, luego de que Sofía anunciara que tomaría un crucero de lujo el pasado fin de semana, lo que fue tomado por medios de comunicación y seguidores como un adelanto de lo que será su cumpleaños 53, el próximo 10 de julio.

A bordo del Luminara, la embarcación de lujo propiedad del The Ritz-Carlton Yacht Collection, estuvieron presentes figuras como Anitta, Ricky Martin, Naomi Campbell, J Balvin o Sting. Y según se pudo evidenciar en las fotografías por la “Toty”, también estaba presente Chabott.

Sofía Vergara y Douglas Chabbott arrivaron a un restaurante exclusivo en Roma, para departir con amigos - crédito The Grosby Group

Sin embargo, fueron otras fotografías las que volvieron a disparar los rumores sobre la cercanía entre la pareja. Según reportó la revista Hola, ambos fueron captados por paparazzis el pasado 28 de junio mientras salían de un restaurante en Roma, en la que compartieron una cena con amigos y se mostraron especialmente cercanos.

La actriz, que lucía un vestido negro con estampado floral, y el empresario, vestido con camisa azul celeste y pantalones blancos, no ocultaron su complicidad. Y es que las imágenes dejaron en evidencia la cercanía entre Vergara y Chabbott en la capital italiana, pues este la rodeó con su brazo durante la noche sin que Sofía se opusiera.

La pareja se mostró cercana y el empresario incluso le robó un beso en la mejilla a la actriz - crédito The Grosby Group

En otra de las fotografías, se evidencia como Chabott cargó a la colombiana por unos instantes antes de darle un beso en la mejilla, gesto al que ella respondió con una amplia sonrisa.

Según reportó el medio citado, tras la cena, ambos abordaron el mismo vehículo y se dirigieron juntos al lujoso Hotel Bulgari, lo que terminó de disparar las sospechas de una relación sentimental.

Al terminar la noche, la pareja emprendió rumbo al hotel en el que se estaban alojando, en la capital italiana - crédito The Grosby Group

Sofía Vergara se encontró con Karol G en España

Sofía Vergara y Karol G se reencontraron en España, coincidiendo con sus agendas profesionales - crédito @karolg/Instagram

Rumores aparte, el encuentro que sí terminó siendo una realidad fue el que la actriz tuvo con Karol G en Madrid, una vez culminó su viaje en crucero por el Mar Mediterráneo.

En las últimas horas, ambas celebridades, que se hicieron cercanas desde que compartieron pantalla en la miniserie Griselda de Netflix, compartieron fotos del momento que las pusieron en boca de sus millones de seguidores en redes sociales.

Ambas mujeres lucieron atuendos casuales, sonrientes, y en clara confianza mutua, lo que se vio reflejado a la hora de compartir las instantáneas en sus respectivos perfiles.

“De Colombia para el mundo. Mamacitassss Forevaaaa”, escribió Karol G, a tono con la promoción de Tropicoqueta, mientras que Sofía le expresó su cariño a la cantante. “Te quieroooo Karol G, reunited en Madrid!!”, escribió la actriz.

Cabe señalar que Sofía se encuentra en Madrid, debido a que se encuentra realizando el lanzamiento de su marca Toty en Europa, luego de que su línea cosmética gozara de un éxito rotundo en los Estados Unidos.

Según reportó la revista Hola, el evento tuvo lugar en el Four Seasons Hotel Madrid, reuniendo a profesionales de la industria cosmética y medios de comunicación para conocer la marca y su línea de productos.

