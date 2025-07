Otty Patiño aclaró si renunciará a su cargo como comisionado de Paz y habló de las cirugías a las que tuvo que ser sometido: “La lesión no llegó al cerebro”

El funcionario relata que, tras dos intervenciones por hematomas craneales, su estado mejora y descarta dejar el cargo, subrayando la importancia de su papel en los diálogos con actores armados - crédito Javier Andrés Rojas / Reuters

El alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, confirmó que se encuentra en proceso de recuperación, luego de experimentar un grave accidente que derivó en dos intervenciones quirúrgicas en los últimos dos meses.

Durante una entrevista con Caracol Radio, Patiño relató el origen y consecuencias de la lesión que lo apartó temporalmente de sus labores principales: “He tenido dos operaciones en estos dos meses. Me rodaron dos veces el cráneo. La lesión que tuve solamente no llegó al cerebro. Pero sí afectó todo el tema de las meninges. Eso me produjo una situación, digamos que hubo la necesidad de hospitalizarlo. Y en ese momento estoy en ese estado de recuperación. Pero ya empiezo de una manera muy suave mis labores normales”.

El incidente, según relató el propio comisionado, ocurrió al golpear accidentalmente su cabeza con el marco superior de una camioneta.

En un principio, minimizó la gravedad del impacto, pero posteriores exámenes médicos revelaron un hematoma significativo que obligó a una intervención quirúrgica inmediata.

Posteriormente, una resonancia magnética detectó un segundo hematoma en un tejido más profundo, lo que implicó una segunda cirugía y un posoperatorio más complejo. “El segundo posoperatorio fue más duro que el primero”, aseguró Patiño durante la conversación radial.

El alto comisionado revela detalles de su recuperación y reafirma su compromiso con el proceso de paz, enfrentando desafíos personales y políticos sin contemplar su retiro del gobierno - crédito Colprensa

En la misma entrevista, el funcionario destacó la importancia de la detección temprana ante este tipo de lesiones, especialmente en personas mayores: “Afortunadamente, el médico internista, cuando lo fui a consultar, me dijo que me hicieran un TAC porque a estas edades, un golpe en la cabeza siempre amerita un TAC”.

El resultado positivo tras el tratamiento se traduce en que, según palabras del propio comisionado, se encuentra “en franco camino de recuperación”, aunque aclaró que el proceso ha sido paulatino y que sus tareas habituales se están retomando de manera gradual.

Ante los rumores sobre una posible renuncia a su cargo por razones de salud, Otty Patiño fue tajante: “No, no, hasta ahora no he pensado en eso tampoco. El presidente de mi estado se pone y está bien en ese aspecto y, desde luego, pues ahí siempre hay rumores, pero… son normales. A mí no me ofenden, pero de todas maneras no es cierto”, sostuvo Patiño en conversaciones con el medio mencionado.

Esta respuesta busca disipar las inquietudes respecto a la continuidad de su gestión al frente de la Oficina del Alto Comisionado de Paz, cargo crucial para la política pública de paz adelantada por el gobierno nacional.

A lo largo de la entrevista concedida a Caracol Radio, Otty Patiño abordó, además, los principales desafíos del despacho a su cargo, especialmente en lo relativo al manejo de las negociaciones con diferentes actores armados y el impacto que podían tener las dificultades personales en la dinámica de las conversaciones de paz.

El restablecimiento del Alto Comisionado para la Paz tras un grave accidente plantea interrogantes sobre la resiliencia de los liderazgos y la estabilidad de los procesos de negociación en un momento crucial para el país - crédito Carlos Ortega / EFE

El comisionado detalló situaciones recientes, como los retos en las relaciones con gestores de paz designados, entre ellos Salvatore Mancuso, y las tensiones surgidas por las expectativas respecto al papel que estos debían tener en el proceso de diálogo:

“El problema, creo que el señor Mancuso y algunos de sus amigos, es que a raíz de su nombramiento como gestor de paz pensaron que podían construir un gran liderazgo de paz y empezaron a inmiscuirse en todos los asuntos que ya están siendo atendidos por el gobierno desde otras delegaciones. Eso ha producido choques y también molestias por parte del señor Mancuso, porque esa fantasía de convertirse en el gran gestor de la paz, pues se le ha ido cayendo”, continuó explicando Patiño al medio mencionado.

Asimismo, el Alto Comisionado comentó sobre el papel que puede seguir cumpliendo Mancuso: “El señor Mancuso, gran personaje, puede aportar y debe aportar mucho en verdad, en recuperación de bienes que dicen haber entregado y también reparación a las víctimas, que eso eran los tres elementos que constituyen la historia de paz. Es decir, la historia de paz no es una dignidad como él de pronto se imaginó: es una oportunidad para resarcirse de los crímenes cometidos”.

En cuanto al manejo de las controversias dentro del equipo negociador, Patiño expuso su valoración sobre la salida de figuras clave, como Camilo González, jefe negociador con las disidencias de las Farc: “No, no. Y piensa que ya su periodo y su aporte ya culminó. Camilo creo que aportó mucho en lo que se refiere a los acuerdos que se hicieron o a la situación que se originó allí, en una región muy vasta, que es la de Guaviare, Meta, Caquetá, y que en algún momento no avanzó mucho debido a la terquedad de De Calarcá, el jefe de esos frentes de allí. Entonces él ya dijo que no tenía más que hacer”.

La experiencia reciente de Otty Patiño evidencia cómo la salud y la permanencia de figuras clave inciden en la confianza y el rumbo de los diálogos con actores armados en Colombia - crédito Colprensa

El contexto actual de las negociaciones de paz subrayó la necesidad de liderazgo y continuidad institucional, especialmente en medio de obstáculos tanto personales como políticos.

Sobre el estado del proceso con el ELN, Patiño recordó los altibajos recientes: “El ELN es otro caso distinto. Ellos habían congelado la mesa desde mediados del año pasado y se han retirado del Comité de Verificación de Monitoreo y Verificación, de tal manera que el proceso estaba medio muerto ya. Y el gobierno suspendió conversaciones con ellos a raíz del ataque que hicieron contra la población, contra firmantes en la zona de Catatumbo. El presidente ha dicho que estamos dispuestos a conversar, pero ya bajo otras condiciones que no son las mismas”