Ni parcero, ni maluco, ni macucharse son colombianismos: este es su verdadero origen

Varios "colombianismos", en realidad, provienen del portugués - crédito @rafaelsolanov / IG

Incrédulos quedaron algunos usuarios de redes sociales frente al video del migrante y creador de contenido Rafael Solano en el que expuso que “los colombianos juran que una serie de palabras son de Colombia, cuando, en realidad, provienen de otros países e, incluso, otros idiomas”.

Según comentó en la grabación que no tardó en viralizarse en plataformas digitales, aunque resulte difícil de creer, existen: “colombianismos básicos que, en realidad, provienen de fuera de Colombia. Por ejemplo la palabra ‘parcero’. No es colombiana. La usamos en Colombia y la hicimos nuestra, pero proviene del portugués parceiro, que significa compañero, y la razón por la que los colombianos la empezamos a usar no es una historia bonita”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

De acuerdo con el joven que habla por lo menos tres idiomas, “en los años 80, durante la época de Pablo Escobar, jóvenes paisas se fueron a trabajar a los laboratorios de coca en la frontera colombiana con Brasil y la cercanía con los brasileños les hizo adoptar varias palabras, una de ellas: parceiro, para decir amigo”.

Pero la cercanía con la Canarinha llevó a que los cafeteros adoptaran nuevos términos: “Otra palabra que proviene del portugués de Brasil es ‘maluco’. Para los colombianos, maluco significa que algo es malo, pero en Brasil maluco significa loco”.

Y la lista continúa, de acuerdo con Solano, “otra palabra que nos robamos de Brasil es machucar. Machucar en portugués significa magullado en español y se refiere a cualquier tipo de lesión. Pero los colombianos utilizamos machucado únicamente cuando alguna parte del cuerpo se queda bruscamente atrapada, causando dolor”.

Asimismo “los colombianos también sacamos varias palabras del inglés, el ponqué de pound cake (pastel de una libra)” o del francés, como es el caso de romboy, que viene de rond-poit, el término que utilizan para referirse a las glorietas, como la icónica Plaza Charles de Gaulle, que rodea el Arco del Triunfo y lleva a los Campos Elíseos.

Español adoptó tres colombianismos tras su recorrido por el país ¿Cuáles son?

"Me regalas" para pedir y "Qué pena" para disculparse, están en el listado - crédito @gonzalo_sans / TikTok

En su viaje por Colombia, el creador de contenido español Gonzalo Sans descubrió algunas expresiones locales que transformaron su manera de comunicarse. Durante su estadía, destacaron tres frases del español que se habla en Colombia y que, según compartió en Tiktok, lo sorprendieron tanto que decidió incorporarlas en su vocabulario habitual.

Una de las frases que más llamó la atención del español fue “¿Me regalas?”. En Colombia, esta pregunta se utiliza para solicitar algo en tiendas o cafés, incluso cuando se trata de una compra. Sans explicó que su desconcierto inicial surgió cuando pidió un café y el empleado se lo ofreció utilizando ese verbo, pese a que mediaba un pago: “Me quedé como rayado porque estaban pagando, pero igual lo dicen como: ¿Me regalas un café?”.

Gonzalo se mostró ansioso por compartir lo que aprendió al regresar a España - crédito @gonzalo_sans / TikTok

Otra de las expresiones que Sans decidió adoptar fue “qué pena”. En su primer contacto con dicha expresión, Sans asumió el significado que recibe en otros países de habla hispana, como México —donde indica vergüenza— o España —donde significa tristeza—. Sin embargo, en el caso colombiano, “qué pena” se utiliza comúnmente como una forma educada de pedir disculpas. El español explicó que al intentar ingresar a un taxi en Bogotá, el conductor le pidió que usara la otra puerta con la expresión: “Qué pena, por la otra puerta”; el español pensó inicialmente que el taxista experimentaba vergüenza ajena, pero tras consultar con algunos locales, comprendió el verdadero sentido de la frase.

Pero, sin duda, lo que más llamó su atención fue el uso del término “enguayabado”, empleada en Colombia para referirse al estado de resaca tras una noche de excesos. Según compartió en sus videos, el creador de contenido asoció la palabra con la fruta guayaba, sin comprender del todo el origen de la analogía, pero admitió que le resultaba atractiva y peculiar_ “En Colombia nunca tienes resaca, estás enguayabado y me encanta”.